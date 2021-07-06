Оммаж «Человеку из Подольска» и театр теней: Каким получился спектакль Коршуноваса «Смерть Тарелкина»?

Казалось бы, пьеса Сухово-Кобылина, написанная в 1869 году, должна была бы не просто утратить актуальность, а стать этаким реликтом в контексте последующих реалий. Но ничего подобного не случилось ни спустя три десятка лет, когда пьесу наконец удалось протащить на сцену, ни через еще полвека, когда ее поставил Всеволод Мейерхольд, ни даже в 1980-е, когда она попала в поле зрения Георгия Товстоногова.

Сюжет про мелкого чиновника и мерзавца Тарелкина — который инсценировал собственную смерть, затем «воскрес» под чужим именем, пытался шантажировать начальника, в итоге попал, как кур в ощип туда, где «людей нет – все демоны» — был и остается устойчивым «благодаря» бюрократической братии, чьи методы и приемы мало изменились за последние век-полтора.

Литовский режиссер Оскарас Коршуновас берется за этот текст уже второй раз. В 2005-м он ставил его в московском театре Et cetera. Генерала и негодяя Варравина тогда играл Александр Калягин, Тарелкина – Владимир Скворцов. Из этого спектакля в балтдомовский отчасти перекочевали визуальное решение (сценограф – Гинтарас Макарявичюс, видеохудожник – Артис Дзерве) и образы героев.