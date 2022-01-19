Фильм «Один на один» рассказывает о мойщике окон Джоне, который в одиночку воспитывает четырёхлетнего сына Майкла. Неожиданно парень получает сокрушительную новость: ему осталось всего несколько месяцев жизни. За это время ему нужно найти для сына будущую семью и позаботиться о ребёнке, при этом не падая духом и не поддаваясь панике.

«Один на один» — фильм-путешествие отца и сына от семьи к семье, от дома к дому, где детско-родительская привязанность проверяется бесценными минутами сближения. Картина деликатно разговаривает о том, о чем говорить не принято — смерти и ответственности, честности и уважении к младшим, разительных отличиях между людьми с разным воспитанием и доходом.

Идея фильм возникла у Уберто Пазолини после прочтения в газете истории об отце, ищущем семью для своего ребенка. Режиссер несколько месяцев общался с агентствами по усыновлению, самими усыновителями и родителями, усыновлёнными детьми, после чего написал сценарий будущей картины. Мировая премьера фильма «Один на один» прошла на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты».

Режиссер картины Уберто Пазолини — племянник великого итальянского режиссера Лукино Висконти. Среди продюсерских работ Пазолини культовая комедия «Мужской стриптиз» и экранизация Ги де Мопассана «Милый друг» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Как режиссер он поставил ленты «Дружбаны» и «Остановившаяся жизнь», обе картины участвовали в Венецианском кинофестивале.

Британский актер Джеймс Нортон известен прежде всего по ролям Андрея Болконского в экранизации «Войны и мира» от BBC, Алекса Голдмана в сериале «МакМафия» и Джона Брука в «Маленьких женщинах» Греты Гервиг.

Предпремьерный показ фильма Уберто Пазолини «Один на один» пройдет на «Ленфильме» 24 января. Начало в 20:00.