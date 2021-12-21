Знакомьтесь, Анна Виленская — идеолог нескучного музыковедения, в котором есть место и Шопену, и Земфире, и Моргенштерну

У тебя идеальный слух, ты училась на композитора и твою музыку играли в Мариинском. Где ты свернула не туда (или, наоборот, туда)?

Игра всегда была хобби. Я не хотела играть концерты с оркестром, хотела играть Рахманинова для себя. Училась в училище, попала в консерваторию. Эти два места разделяют, но ты просто плавно из одного перетекаешь в другое.

Почему музыковедение?

Мне понравилось говорить о музыке, описывать, что я чувствую. Однокурсникам было сложно описать аккорд, а у меня было для него 100 тысяч идей. Меня перло, я сравнивала звуки со вкусом, с цветом. Обожала отвечать устные экзамены. Чувствуешь, как быстро я говорю? Я не делаю пауз. Если на экзамене по музлитературе прерваться, тебе прилетит от комиссии допвопрос. Наверное, из-за этого опыта мне сейчас так нравится выступать публично. Школа!

У твоего канала «Открытый музыкальный лекторий» огромная аудитория. Как так вышло?

Люди совершают поступки из желания или страха. У меня два эти чувства схлопнулись. Мне не нравились пары в консерватории, и я решила читать свои. Я зумер, понимаешь? Сижу в «ТикТоке». Мне не нравится, когда человек полтора часа рассказывает о музыке через даты и имена, без картинок и вовлеченности. Я хочу получить услугу, даже если не плачу за нее денег. Вот такая наглость! (Смеется.)