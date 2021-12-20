Чем заняться в Петербурге с 20 по 26 декабря

Фестиваль «Площадь искусств»

В филармонии им. Шостаковича продолжается фестиваль «Площадь искусств». На этой неделе на нем можно послушать, например, пианиста Рудольфа Бухбиндера, победителя конкурса имени Чайковского, виолончелиста Златомира Фана, скрипачку Саяки Седзи и многих других. Завершится смотр концертом с участием обладателя премии Grammy и рыцарского титула, пианиста и дирижера Андраша Шиффа.

До 26 декабря

ХVI Международный фортепианный фестиваль «Мариинский»

В Мариинском театре стартует ежегодный фортепианный фестиваль. Сольно и в сопровождении оркестра на нем выступят лауреаты конкурса Чайковского разных лет — Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Сон Чжин Чо, Дмитрий Шишкин, Александр Канторов и Сергей Редькин, недавние победители варшавского конкурса им. Шопена Брюс Лю и Александр Гаджиев, а также вышедшая в его финал 17-летняя Ева Геворгян.

С 20 по 31 декабря

«Триумф»

20:00

В понедельник в Доме кино пройдет спецпоказ картины Эммануэля Курколя «Триумф». Это основанная на реальной истории комедия о том, как актер-неудачник решил поставить вместе с заключенными колонии пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». Фильм представит, а после показа обсудит со зрителями кинокритик Елизавета Фандорина

Выставка «Одинокий голос человека»

Как несложно догадаться по названию, проект на «Ленфильме» посвящен Александру Сокурову, которому этим летом исполнилось 70 лет. Кураторская группа выставки впечатляет — это и режиссер Николай Хомерики с главным редактором журнала «Сеанс» Василием Степановым и художницей Полиной Заславской, и арт-директор «Сеанса» же Арина Журавлева с кинокритиком Константином Шавловским. Вместе они создали пространство биографии Сокурова, в котором зрители перемещаются от истории про кинодебют «Одинокий голос человека» через галерею афиш к фантазийному кабинету мастера с инсталляциями и архивом редкостей. Проект, кстати, откроет серию выставок-оммажей «ленинградской киношколе». В 2022-м будут экспозиции в честь Динары Асановой, Григория Козинцева и Ильи Авербаха. Подробнее здесь.

С 16 декабря, «Ленфильм»