Чем заняться в Петербурге с 20 по 26 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Фортепианный фестиваль «Мариинский» с участием Бориса Березовского, Николая Луганского и Дениса Мацуева, премьерные показы спектаклей «Серотонин» и «Алиса», театральный смотр молодых петербургских режиссеров «Другая сцена», множество ярмарок, чтобы купить подарки, а также новогодний хит «Реальная любовь» в повторном прокате.
Понедельник, 20 декабря
Фестиваль «Площадь искусств»
В филармонии им. Шостаковича продолжается фестиваль «Площадь искусств». На этой неделе на нем можно послушать, например, пианиста Рудольфа Бухбиндера, победителя конкурса имени Чайковского, виолончелиста Златомира Фана, скрипачку Саяки Седзи и многих других. Завершится смотр концертом с участием обладателя премии Grammy и рыцарского титула, пианиста и дирижера Андраша Шиффа.
До 26 декабря
ХVI Международный фортепианный фестиваль «Мариинский»
В Мариинском театре стартует ежегодный фортепианный фестиваль. Сольно и в сопровождении оркестра на нем выступят лауреаты конкурса Чайковского разных лет — Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Сон Чжин Чо, Дмитрий Шишкин, Александр Канторов и Сергей Редькин, недавние победители варшавского конкурса им. Шопена Брюс Лю и Александр Гаджиев, а также вышедшая в его финал 17-летняя Ева Геворгян.
С 20 по 31 декабря
«Триумф»
20:00
В понедельник в Доме кино пройдет спецпоказ картины Эммануэля Курколя «Триумф». Это основанная на реальной истории комедия о том, как актер-неудачник решил поставить вместе с заключенными колонии пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». Фильм представит, а после показа обсудит со зрителями кинокритик Елизавета Фандорина
Выставка «Одинокий голос человека»
Как несложно догадаться по названию, проект на «Ленфильме» посвящен Александру Сокурову, которому этим летом исполнилось 70 лет. Кураторская группа выставки впечатляет — это и режиссер Николай Хомерики с главным редактором журнала «Сеанс» Василием Степановым и художницей Полиной Заславской, и арт-директор «Сеанса» же Арина Журавлева с кинокритиком Константином Шавловским. Вместе они создали пространство биографии Сокурова, в котором зрители перемещаются от истории про кинодебют «Одинокий голос человека» через галерею афиш к фантазийному кабинету мастера с инсталляциями и архивом редкостей. Проект, кстати, откроет серию выставок-оммажей «ленинградской киношколе». В 2022-м будут экспозиции в честь Динары Асановой, Григория Козинцева и Ильи Авербаха. Подробнее здесь.
С 16 декабря, «Ленфильм»
Кофейно-десертный сервиз "Ленинград". 1961. Фарфор. Русский музей
Вторник, 21 декабря
Фестиваль Pianissimo
В Петербурге продолжается фестиваль «Пианиссимо». На этой неделе на нем выступят представитель итальянской школы, 23-летний Эмануэль Саврон, 22-летний россиянин Александр Доронин и израильский вундеркинд Йоав Леванон (ему всего 18 лет). Подробнее здесь.
Выставка «Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор»
Анна Лепорская — ученица Каземира Малевича, сохранившая вместе с мужем Николаем Суетиным, главным художником ЛФЗ, уникальное собрание работ как основателя супрематизма, так и других художников. Четыре года назад «Архив Лепорской» был передан Русскому музею. В 2018-м экспонаты из него стали основой временной выставки «Неожиданный Малевич». А теперь показывают и работы самой Анны Александровны: пейзажи конца 1920-х – 1930-х, ее постсупрематическую живопись и строгий фарфор классических форм из «белой линии». Подробнее здесь.
До 14 марта, Михайловский замок Русского музея
Проект «Schnittke live (E+U). Оркестр громкоговорителей»
В Первом павильоне киностудии «Ленфильм» пройдет специальный проект «Schnittke live (E+U). Оркестр громкоговорителей». Это мультимедийная выставка-концерт с исполнением музыки Альфреда Шнитке на многоканальной системе акусмониум и со специально созданной видеоинсталляцией. Куратор проекта –Олег Нестеров. Он же выступит дирижером 22 декабря. Подробнее здесь.
C 21 по 23 декабря
Среда, 22 декабря
Спецпоказ фильма «Бабки»
19:30
В среду в «Авроре» пройдет спецпоказ фильма «Бабки» Никиты Владимирова. В авантюрной комедии продюсер дебютировал и как режиссер. Главную роль тут играет Ольга Волкова, также в касте тоже сплошь петербургские театральные звезды — от Анны Алексахиной до Сергея Мигицко.
Лекция «Музыка изнутри»
20:00
Популяризатор классической музыки Анна Виленская прочтет на Новой сцене Александринки лекцию из своего нового цикла. На этот раз она будет говорить о ритме и о тональности, музыкальной форме и роли композитора. Все это — на конкретных примерах от Баха до Киркоров, с шутками, комиксами и картинками.
«4 фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев»
Декабрь, кажется, уже можно официально провозглашать месяцем фотовыставок. Пока в Эрмитаже и Эрарте показывают фэшн-эволюцию, в Русском музее — собрание снимков из региональных институций Воронежа, Ивангорода, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Рязани, Омска, Пскова, Углича, Якутска. Часто это любительские кадры или фото из семейных архивов, которые, впрочем, иногда дают бытописание куда более точное, чем профессиональные. Экспозиция строится как последовательный рассказ о России с 1870-х по 1930-е. Подробнее здесь.
С 22 декабря по 14 марта, Строгановский дворец Русского музея
Сериал «Эмили в Париже»
Продолжение обаятельной романтической комедии с Лили Коллинз об американке Эмили, которая переезжает из США в Париж. В первом сезоне без хруста французских булок, берета и прочих стереотипов не обошлось. Тем интереснее, что же нас ждет во втором. Ведь Эмили продолжит заводить романы, выяснять отношения с шеф-поваром Габриэлем (Лукас Браво) и учить французский.
С 22 декабря, Netflix
Антон Левин. "Несмешная шутка II". 2021, двп, полимерная глина, масло 50 x 49 см
Четверг, 23 декабря
Спектакль «Процесс», Александринский театр
Художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский выпустил на исторической сцене Александринки спектакль по роману Франца Кафки. Практически после каждого слова следует ставить восклицательный знак, но это еще не все. Банковского прокуриста Йозефа К., арестованного в день его 30-летия без объяснения причин, играет Иван Трус, не так давно переехавший в наш город из Минска. И уже получивший номинацию на «Золотую маску» за «Товарища Кислякова».
Арт-ярмарка «Это наше кантри, бабушка»
В «Севкабель Порту» пройдет масштабная ярмарка современного искусства под кураторством арт-группы «Север-7». Они выбрали работы более 100 художников из России, Беларуси, Кыргызстана, Грузии, США, Финляндии, Ирана, Перу и даже островов Маврикий. Отличный шанс начать собственную коллекцию арта! Тема «Это наше кантри, бабушка!» — образ загородной местности, пространства между урбанизированной и дикой средой.
С 23 по 26 декабря
Концерт Леонида Федорова
20:00
Лидер «АукцЫона» довольно часто выпускает альбомы сольно. «Последний друг» 2021 года как раз из числа таких. Впрочем, сделан он с клавишником «АукцЫона» же Дмитрием Озерским. Новую пластинку Федоров и представит на концерте в «Космонавте» в четверг.
Фильм «Реальная любовь» (2003)
Ежегодный британский хит рождественских и новогодних праздников выходит в повторный прокат. Спустя 17 лет шутки из остроумного ромкома звучат все также актуально, а истории-новеллы кажутся не менее трогательными. А когда оказывается, что все на самом деле переплетено, наступает чуть ли не катарсис (конечно, он все же вряд ли, но вот новогоднее настроение вполне включается).
С 23 декабря
Фильм «Зверопой 2»
Студия Illumination Entertainment, создатели франшизы «Гадкий я», продолжают доказывать, что петь любят и ребята, и зверята. На этот раз хрюшка, волчица, горилла и другие будут пытаться под продюсерством коалы запустить шоу в Лас-Вегасе. В оригинале персонажей озвучили Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Боно, Холзи и другие.
С 23 декабря
Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
Продолжение показывающей неплохие цифры в прокате российской франшизы. В очередной части Иван и Василиса готовятся пожениться, но невесту похищают. Иван со сказочными героями вынужден отправиться в современную Москву, чтобы спасти избранницу. В касте сказки — Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Тимофей Трибунцев, Елена Яковлева и Константин Лавроненко.
С 23 декабря
Сериал «Драконы: Девять миров»
Мультсериал из вселенной анимационной франшизы «Как приручить дракона», действие в котором происходит в современном мире. Огнедышащие чудовища в нем кажутся детям созданиями из сказок, но в земле вдруг образуется трещина, а из нее появляются самые настоящие драконы.
С 23 декабря, Hulu
Пятница, 24 декабря
Выставка Александры Гарт «Лес паутины»
Соосновательница пространства «Стыд» Александра Гарт дебютирует с большим галерейным проектом. Художница продолжит размышлять на тему эпохи антропоцена, но теперь в чуть большем масштабе — на двух этажах Anna Nova в жанре тотальной инсталляции. А в ней найдется место и для фирменной графики Гарт (на 12-метровом пергамине), и для металлической конструкции с жидкой резиной и лайтбоксами. Подробнее здесь.
С 24 декабря по 7 февраля, Anna Nova
Спектакль «Алиса», Большой театр кукол
Сказка Льюиса Кэрролла завершит гуманистическую трилогию Руслана Кудашова. В нее, напомним, входят еще «Пиноккио» и «Синяя птица». Появившаяся на свет лишь волей случая книга стала одной из самых известных и цитируемых в истории мировой литературы. Превосходят ее разве что Библия с Шекспиром. Рожденный спонтанно сюжет «Алисы» не подчиняется законам логики и движется лишь фантазией автора. В будущем спектакле БТК происходящее на сцене будет двигать фантазия режиссера Кудашова и художника Марины Завьяловой. Премьерные показы — 24 и 25 декабря.
Концерт Tequilajazzz
20:00
Группа Евгения Федорова сыграет в клубе «Космонавт» песни со своего альбома «Камни» — первого за 12 лет в дискографии Tequilajazzz. Помимо презентации нового, будет, конечно, и любимое старое: «Зимнее солнце», «Кроме звезд», «Авиация и артиллерия» и «Наливайю».
Ярмарка «Christmas III»
В «Третьем месте» пройдет совместная с Академией Штиглица ярмарка современного искусства. Работы для нее создали студенты и выпускники вуза в Соляном переулке. Это графика, живопись, ювелирные украшения, скульптуры и арт-объекты.
С 24 по 26 декабря
Новогодний маркет в «Севкабель Порту»
До каникул и во время них в «Севкабель Порту» будет работать Новогодний маркет. В этот раз — по соседству с «Катком у моря». На рождественской аллее разместятся 10 деревянных домиков. В каждом — по одному резиденту. Там можно купить не только подарки вроде настольных игр и вязаных носков, но и глинтвейн с пян-се и грузинскими сырами.
С 24 по 9 января
Сериал «Море Спокойствия»
Теперь все проекты из Южной Кореи так или иначе сравнивают с «Игрой в кальмара». Что, впрочем, обеспечивает к ним и дополнительный зрительский интерес. Сай-фай о жестоком будущем, в котором люди страдают из-за нехватки воды, явно не избежит этой судьбы. К тому же в «Море Спокойствия» играет и Кон Ю как раз из «Игры в кальмара».
С 24 декабря, Netflix
Ваза с росписью «Дама, играющая на лютне» Императорский фарфоровый завод. Санкт-Петербург, Россия. 1864
По живописному оригиналу Н. Феркали. Исполнитель росписи А. И. Тычагин. Разработка орнаментальной композиции: В. Босе
Суббота, 25 декабря
Благотворительная выставка «Друг в беде не бросит»
20:00
Петербургские художники и стрит-артисты — среди них Максим Има, Турбо, Dusto, Vova Gypsy — представили десятки своих картин на продажу для благотворительной выставки «Друг в беде не бросит», которая пройдет в Parikmaherskaya32 (Социалистическая ул., 21). Все вырученные средства пойдут на лечение и реабилитацию петербурженки Елены Чистяковой, которой в августе 2021 года диагностировали онкологическое заболевание. Да случится новогоднее чудо!
Фестиваль «Другая сцена»
В субботу и воскресенье на Новой сцена Александринского театра пройдет двухдневный фестиваль молодых петербургских режиссеров. Для него лауреат «Золотой маски» Кирилл Люкевич, например, придумал мультимедийную инсталляцию UFO, Никита Славич устроит игры актеров со зрителями по мотивам русской классики «Экосвидания», а Ира Криворукова покажет новую версию фантазии на тему «Чайки» «Робот Костя 2.0». Рекомендуем приобретать абонемент, чтобы увидеть сразу несколько спектаклей.
Спектакль «Серотонин», «Приют комедианта»
С большой сцены «Балтийского дома» режиссер Андрей Прикотенко переместился на камерную «Приюта комедианта» — для инсценировки «Серотонина» Мишеля Уэльбека. Главный герой романа — унылый чиновник-агроном, днем трудящийся на постылой работе, а вечером и ночью обитающий в башне Тотем. Флоран-Клод Лабруст занят не битвой за урожай на национальном или хоть каком-то уровне, а выбором наиболее подходящего способа самоубиться, попутно он пытается докопаться до причин своего нерадостного состояния. Иван Волков в роли Лабруста — гарантированное театральное удовольствие и событие, даже если весь спектакль актер будет сидеть, стоять или лежать молча и спиной к залу. Премьерные показы — 25 и 26 декабря.
Приношение Родиону Щедрину: «Приключения обезьяны», «Запечатленный ангел»
Каждый декабрь Мариинский театр группирует в афише щедринские спектакли — в честь дня рождения Родиона Константиновича (он 16 декабря). В субботу будет сразу два концерта. На дневном «Приключения обезьяны» по рассказу Зощенко будут дополнены отрывками из «Конька-горбунка», вечером прозвучит «Поэтория» — оратория для поэта и оркестра на стихи Андрея Вознесенского и хоровой «Запечатленный ангел» по прозе Лескова, ранее не звучавший в Мариинском театре. Партии рассказчиков исполняют Евгений Миронов и Полина Маликова (Толстун), дирижирует Валерий Гергиев.
Новогодняя «Интеллигентная барахолка»
В эти выходные есть шанс купить подарки и на «Интеллигентной барахолке» — она тоже проходит в «Севкабель Порту». Сюда идем за арома-свечами, соленой карамелью, домашней аджикой, посудой, шелковыми платками, винтажными украшениями и платьями.
С 25 декабря по 26 декабря
Рождественский джаз с симфоническим оркестром
19:00
В субботу рождественские песни из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Луи Примы, Дина Мартина и других прозвучат в исполнении лучших джазменов города и в сопровождении оркестра. Среди них — Вова Че Морале (Sweet Hot Jazz Band), Иван Васильев (Olympic Brass) и Константин Маминов («Саксофоны Петербурга»).
Выставка «Виван Босе и Август Липпольд: мастера живописного отделения Императорского фарфорового завода. 1850–1870-е годы»
Совместная выставка «Императорского фарфорового завода» и Эрмитажа входит в традиционный цикл «Поднесение к Рождеству». На этот раз фокус на двух иностранных художниках — Виване Босе и Августе Липпольде, которые создавали эскизы орнаментов и целые картины для парадных ваз и прочей посуды ИФЗ в царствование Александра II. Покажут около 40 работ. Подробнее здесь.
С 25 декабря по 10 апреля, Эрмитаж
Воскресенье, 26 декабря
Опера «Рождественская сказка», Новая сцена Мариинского театра
Опера Родиона Щедрина по мотивам сказки «Двенадцать месяцев» включает не только вокальные партии, но и ироничные разговорные диалоги с аллюзиями на современность. А еще — это невероятно красивая новогодняя постановка со множеством ярких режиссерских находок.
Спецпоказ «Карнавальной ночи»
16:20
При поддержке журнала «Искусство кино» в кинотеатре «Аврора» покажут отреставрированную версии комедии «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. Вышедшая в прокат в 1956 году картина не только сделала настоящей звездой Людмилу Гурченко, но и стала предвестником короткой, но прекрасной эпохи свободного кино 1960-х.
Концерт «Молчат дома»
20:00
Белорусская группа «Молчат дома» уже приезжала в Петербург в апреле. Их встретили настолько хорошо, что играющие пост-панк трио из Минска сразу запланировали и более масштабный декабрьский тур. Выступят музыканты, чьи треки попадают в тренды TikTok и Shazam, в клубе «Морзе».
Фотовыставка Криса Маркера
Ретроспектива Криса Маркера на «Ленфильме» идет с 4 декабря, а с понедельника ее же поддержат и выставкой фото, которые тот делал во время многочисленных поездок в СССР. Кинорежиссер-документалист, снявший «Взлетную полосу», «Письмо из Сибири» и картину о Тарковском «Один день из жизни Андрея Арсеньевича», вел довольно закрытый образ жизни. Начиная с того, что Крис Маркер — это псевдоним, настоящее же имя кинематографиста — Кристиан-Франсуа Буш-Вильнев. Поэтому и проект на «Ленфильме» — настоящая редкость и эксклюзив. А фото Маркера из Советского союза публике и вовсе показывают впервые. Подробнее здесь.
До 9 января, «Ленфильм»
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