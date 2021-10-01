Евгений Федоров о новом альбоме Tequilajazzz: «Не хочу, чтобы "Камни" рассматривали как "пластинку, к которой мы шли 12 лет"»

1 октября Tequilajazzz наконец-то выпускает новый альбом «Камни» — впервые за 12 лет. Все это время основатель и солист легендарной группы не сидел без дела: выступал с сайд-проектами Optymistic Orchestra и Zorge и ходил под парусом.
Название «Камни» — о чем это?
Подойдут любые ассоциации: петербургский гранит, античный Сизиф, драгоценные камни уральских подземелий. Но окончательно смысл названия станет понятен, когда выйдет следующий альбом. А потом еще один. Это задумано как палиндром. На первый взгляд, «Камни» — банальное название, но мы его терпим. Знаем, что нас ждет дальше.
Реального «номерного» альбома не было, по сути, 12 лет. С чем подходили к записи?
Я не соглашусь. Альбом «НЕБЫЛО» считаю «номерным». Это независимый и новый материал, несмотря на то что названия песен знакомые. А «Камни» — я бы не хотел, чтобы эту пластинку рассматривали как «альбом, к которому мы шли целых двенадцать лет и который является итогом наших размышлений и изысканий» (ернически). Это фигня, все не так. Мы делали всякие сторонние проекты все эти годы, так что нельзя сказать, что бездействовали — были альбомы и у Optimystica Orchestra, и у Zorge. И вдруг поняли: можно бы и записать альбом. Точнее, вошли в состояние «А давайте запишем!». Все сочинили за две-три недели. Это было отражение момента: как мы прожили ушедший 2020-й и начавшийся 2021 год. И это совсем не то, к чему «мы шли 12 долгих лет». Просто фиксация. Возможно, через полгода после этого альбома появится следующий. Это дает мне свободу не относиться к пластинке с излишним перфекционизмом — это вредит музыке, как показали мои долгие годы. И не хочется вау-эффекта или, наоборот, ужаса от того, что эта музыка кого-то оттолкнет. Мне, если честно, по барабану. Мы счастливо провели те недели, когда сочиняли эти песни.
Если говорить о моментах, то как вы чувствуете настоящее время и то, что происходит вокруг?
Время очень мутное. Что хочется, когда ты входишь в мутную речку? Выбраться из нее. Ты не видишь дна, не знаешь, какие здесь камни, — если возвращаться к названию альбома. Ты хочешь просто выбраться, отойти выше по течению и поближе к истокам. Найти другую речку. И наша задача просто крепче стоять на ногах в этой мутной стремительной воде. Она сносит всех и вся, а надо выстоять, остаться собой и… продолжать заниматься тем, чем занимаешься.
Просматриваешь страницу Tequilajazzz во «ВКонтакте», а там постоянно всплывает «Написали бы еще что-нибудь типа “Звери”, “Пистолет”»… Не достает такое?
Понятно, что многие люди так и хотят услышать музыку, обладающую вот этими первичными половыми признаками первых альбомов. А мне давно гораздо интереснее присутствие второго, третьего, четвертого плана. Мы движемся и не можем соответствовать желаниям абсолютно всех.
В следующем году альбому «Вирус» стукнет 25 лет. Как «нормальная» «ветеранская» группа, не собираетесь ничего мемориального устраивать?
Насколько же я ненавижу все эти мемориалы! Было их несколько — с альбомом «Целлулоид», мероприятия по случаю юбилеев Ленинградского рок-клуба… Все эти попытки найти в прошлом какие-то вешки, ответы… А их там нет! Эти взгляды в прошлое ужасно угнетают. Я не знаю, если наш менеджмент решит, что это совсем классная идея — красиво подать юбилей «Вируса», — ну, может быть.
Было много споров и домыслов о том, каким был Ленинградский рок-клуб, чем он был для всей страны. Можете дать свою версию? Подвести черту?
Я не знаю. Почему-то в течение последних полутора лет в каждом интервью возникает похожий вопрос. Может, из-за фильмов. Но это надоело смертельно. Для начала, это был не такой уж и долгий период. Да простит меня Ленинградский рок-клуб, не так уж и сильно он на нас повлиял.
Как вы прокачиваете себя — ментально, духовно?
Никак я не прокачиваю. Живу обычной жизнью, стараюсь как можно больше путешествовать: бывать в местах далеких и безлюдных — или хотя бы малонаселенных. Возможно, сюда стоит добавить еще и мою парусную историю.
Вы упоминали, что вам в походах на парусниках хорошо сочиняется. Такие песни как-нибудь в ход шли?
Нет, еще ни разу. Они существуют во внутреннем обиходе. Это такая пионерлагерная история, которая обладает всеми признаками художественной самодеятельности. Эти песни, во-первых, вторичны. Во-вторых, примитивны. В-третьих, чрезвычайно трогательны по содержанию и доводят до слез всех, кто их слышит. (Смеется.) В общекультурном смысле они имеют сомнительную ценность, их вряд ли стоит ставить на пластинки, но все равно нравятся тем, кому их играешь. Это такие песни для закрытого круга. И это классная штука! Нам самим очень нравятся песни, которые, в итоге, так и остаются никем не услышанными — кроме маленького круга человек в 30–40. Это песни для людей, которые были с тобой рядом. Незнакомые — но в таких же условиях. А вот с миром приходится говорить уже более общими словами.
На фоне других вещей в «Камнях», песня Wishlist выглядит подчеркнуто «петербургской». Как вы сейчас ощущаете город?
Да, Wishlist, может, даже нарочито местная песня. Мы хотим если не показать, но напомнить, что мы из Петербурга: мы просто крепче стоять на ногах в этой мутной стремительной местные. И если, может, и не власть, но нам здесь нравится. Вот и весь ответ. Нам здесь нравится. Мы видим массу изменений: например, появляются все новые книжные магазины. Даже странно, что они не загнулись. Происходит и куча негативных вещей, но мы видим, что и они «меняются», имеют свойство самоустраняться. Я все черными красками не рисовал бы. Но цветокоррекцию все же включил бы.
Здесь же есть и пожелание «Нам бы больше нормальных людей». Нормальность — это как?
Нормальность — способность мыслить самостоятельно. И какая-то осознанность такая, первостепенная, которая, наверное, относится и к способности мыслить. Нормальные люди — спокойные, взвешенные и обладающие чувством юмора. Последнее классно помогает жить. Чувство юмора разрушает и внешние, и внутренние преграды в человеке — и тем самым развивает его жизнь. Оно помогает жить не ради ненависти, например, к какому-нибудь политическому деятелю, структуре, а просто жить полноценной жизнью и преодолевать то, что мешает это делать.
В 1990-х Tequilajazzz стал локомотивом независимого лейбла FeeLee и символом подъема инди-музыки. Контракт был подписан на пять дисков: «Вирус» и «Целлулоид» так и остаются одним из важнейших срезов эпохи.
Хотя Евгений формально и считается бас-гитаристом, только в его домашнем арсенале восемь синтезаторов, среди которых и маститые Prophet, и экзотический Deckard’s Dream, и штучный российский товар Lyra и Solar 50. Все они прозвучали на альбоме «Камни» — вживую его можно будет услышать 4 ноября в клубе «Космонавт».
Текст: Максим Васильевский
Фото: Наталья Скворцова
Свет: Алексей Галенин, Skypoint
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