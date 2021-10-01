Евгений Федоров о новом альбоме Tequilajazzz: «Не хочу, чтобы "Камни" рассматривали как "пластинку, к которой мы шли 12 лет"»

Название «Камни» — о чем это?

Подойдут любые ассоциации: петербургский гранит, античный Сизиф, драгоценные камни уральских подземе­лий. Но окончательно смысл названия станет понятен, когда выйдет следующий альбом. А потом еще один. Это задума­но как палиндром. На первый взгляд, «Камни» — банальное название, но мы его терпим. Знаем, что нас ждет дальше.

Реального «номерного» альбома не было, по сути, 12 лет. С чем подходили к записи?

Я не соглашусь. Альбом «НЕБЫЛО» считаю «номерным». Это независимый и новый материал, несмотря на то что на­звания песен знакомые. А «Камни» — я бы не хотел, чтобы эту пластинку рассматривали как «альбом, к которому мы шли целых двенадцать лет и который является итогом на­ших размышлений и изысканий» (ернически). Это фигня, все не так. Мы делали всякие сторонние проекты все эти годы, так что нельзя сказать, что бездействовали — были альбомы и у Optimystica Orchestra, и у Zorge. И вдруг поняли: можно бы и записать альбом. Точнее, вошли в состояние «А давайте запишем!». Все сочинили за две-три недели. Это было от­ражение момента: как мы прожили ушедший 2020-й и начав­шийся 2021 год. И это совсем не то, к чему «мы шли 12 долгих лет». Просто фиксация. Возможно, через полгода после этого альбома появится следующий. Это дает мне свободу не от­носиться к пластинке с излишним перфекционизмом — это вредит музыке, как показали мои долгие годы. И не хочется вау-эффекта или, наоборот, ужаса от того, что эта музыка кого-то оттолкнет. Мне, если честно, по барабану. Мы счаст­ливо провели те недели, когда сочиняли эти песни.

Если говорить о моментах, то как вы чувствуете на­стоящее время и то, что происходит вокруг?

Время очень мутное. Что хочется, когда ты входишь в мут­ную речку? Выбраться из нее. Ты не видишь дна, не знаешь, какие здесь камни, — если возвращаться к названию альбо­ма. Ты хочешь просто выбраться, отойти выше по течению и поближе к истокам. Найти другую речку. И наша задача просто крепче стоять на ногах в этой мутной стремительной воде. Она сносит всех и вся, а надо выстоять, остаться собой и… продолжать заниматься тем, чем занимаешься.