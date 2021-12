В Государственном Эрмитаже пройдет зимний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

22 декабря выступление даст 20-летний Александр Доронин — ученик профессора Гнесинского колледжа Михаила Хохлова. С семи лет пианист участвует в конкурсах и завоевывает на них в основном первые премии. В его послужном списке Международный телевизионный конкурс «Щелкунчик», Международный конкурс пианистов имени Рубинштейна, Международный конкурс «Призвание музыкант», VI Международный конкурс имени Наседкина, Международный конкурс пианистов Moscow Piano Open. Доронин сыграет 36 вариаций для фортепиано «The people United will never be defeated» американского композитора-модерниста Фредерика Ржевского.