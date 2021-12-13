В Государственном Эрмитаже пройдет зимний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

В Государственном Эрмитаже стартует зимний фортепианный фестиваль «Пианиссимо». В течение десяти дней в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа свои концерты дадут шесть молодых пианистов, в чьих выступлениях классика соседствует с шедеврами XX века.
Джордж Харлионо
Фестиваль откроется 18 декабря концертом британца Джорджо Харлионо. Из вундеркинда он вырос в мощного пианиста, способного вести за собой огромные симфонические оркестры: дает регулярные концерты с оркестром Мариинского театра и другими российскими, а также британскими и американскими музыкальными составами. В программе Бах-Бузони, Лист и Шуберт звучат в диалоге со Второй сонатой Прокофьева.
Доач Бездюс
19 декабря в рамках фестиваля выступит турецкий пианист Доач Бездюс. Он учился в Мерсине, Анкаре и Софии, стал признанным и любимым музыкантом в Турции и Болгарии. Бездюс выступает соло, в составе камерных ансамблей, как дирижер и хоровой концертмейстер. В его программе хоральные фантазии Баха-Бузони и трансцендентный этюд Ляпунова сменяются Второй сонатой Рахманинова.
Эмануэль Саврон
21 декабря в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа выступит 23-летний Эмануэль Саврон — воспитанник итальянской фортепианной школы. Учителя говорят о нем как об обладателе уникальной экспозиционной фантазии и волшебного звука. Эмануэль завоевал почти все первые премии главных национальных конкурсов Италии — теперь уже не в статусе вундеркинда, а признанного пианиста своего поколения.
Александр Доронин
22 декабря выступление даст 20-летний Александр Доронин — ученик профессора Гнесинского колледжа Михаила Хохлова. С семи лет пианист участвует в конкурсах и завоевывает на них в основном первые премии. В его послужном списке Международный телевизионный конкурс «Щелкунчик», Международный конкурс пианистов имени Рубинштейна, Международный конкурс «Призвание музыкант», VI Международный конкурс имени Наседкина, Международный конкурс пианистов Moscow Piano Open. Доронин сыграет 36 вариаций для фортепиано «The people United will never be defeated» американского композитора-модерниста Фредерика Ржевского.
Йоав Леванон
25 января в рамках фестиваля выступит израильский пианист Йоав Леванон. Начав свою биографию как вундеркинд, сегодня, в свои 18 лет, он имеет весомый список сольных концертов — включая вечер на престижном фестивале в Вербье и концерт с Мартой Аргерих. В эрмитажной программе встретятся романтики (Мендельсон, Лист), Гершвин с переложенной для фортепиано «Рапсодией в стиле блюз», а также Первая соната современного австралийского композитора Карла Вайна, соединяющего в своем творчестве классику и модернизм.
Ян Никович
В рамках закрытия фестиваля «Пианиссимо» свое выступление 27 декабря даст 20-летний хорватский музыкант Ян Никович. В эрмитажном концерте он исполнит Гайдна, Шопена, Рахманинова и Скрябина. Вектор его выступления — от классицизма и романтизма к символизму и модернизму.
«Пианиссимо» был создан как серия фортепианных вечеров. Проект преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах — исторических, но далеких от традиционных филармонических и концертных залов, таких, где обычно не услышишь музыку. Фортепианные вечера «Пианиссимо» регулярно проходят в Государственном Эрмитаже. Зимний фестиваль в рамках проекта в этом году неизменно пройдет в главном музее Петербурга — в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа с 18 по 27 декабря. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.