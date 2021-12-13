В Государственном Эрмитаже пройдет зимний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

«Пианиссимо» был создан как серия фортепианных вечеров. Проект преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах — исторических, но далеких от традиционных филармонических и концертных залов, таких, где обычно не услышишь музыку. Фортепианные вечера «Пианиссимо» регулярно проходят в Государственном Эрмитаже. Зимний фестиваль в рамках проекта в этом году неизменно пройдет в главном музее Петербурга — в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа с 18 по 27 декабря. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.