Чем заняться в Петербурге с 6 по 12 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе, если у вас есть QR-код. Выставки Дюрера и фото Энни Лейбовиц, Хельмута Ньютона и Ирвина Пенна в Эрмитаже, концерты Луны, Дельфина, «Кровостока» и «Касты», гастрольный спектакль «Сын» Юрия Бутусова, а также мюзикл «Вестсайдская история» Стивена Спилберга в прокате.
Юлия Косульникова. Без названия
Понедельник, 6 декабря
Лекция «Несбывшийся Ленинград: метро, которого нет»
19:30
В лектории по краеведению в Новой Голландии в понедельник выступит основатель проекта «Несбывшийся Ленинград» и автор путеводителя «Советский Ленинград» Михаил Крайнов. Он расскажет, каким могло бы стать метро нашего города, если бы все планы удалось реализовать. Вход свободный по регистрации.
Выставка «Вне истеблишмента»
Русский музей (первым из больших музейных институций!) показывает аутсайдерское искусство: инклюзивная выставка «Вне истеблишмента» — это актуальная живопись, графика и скульптура художников с ментальными особенностями. А еще это работы, которые очень хочется забрать к себе в коллекцию. Их можно увидеть в Мраморном дворце. Подробнее о проекте читайте в нашем гиде.
До 10 января
Михаил Трофименков
Вторник, 7 декабря
Спецпоказ фильма «Открытие»
19:00
В рамках своего авторского просветительского цикла «Страна науки» кинокритик Михаил Трофименков во вторник в Доме кино покажет фильм Бараса Халзанова «Открытие» (1973 года). Главные роли в нем сыграли Донатас Банионис, Михаил Кононов, Жанна Прохоренко, Ирина Печерникова, Виталий Соломин. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Дата-сторителлинг в постковидном мире»
19:30
Во вторник в лектории Новой Голландии выступит специалист по визуализации данных, инфографике и дата-журналистике Александр Богачев. Он объяснит, почему будущее за дата-сторителлингом и как его неплохо было бы освоить вообще всем. Вход свободный по регистрации.
Альбрехт Дюрер. Рыцарь, смерть и дьявол
Среда, 8 декабря
Выставка «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения»
Выставка к 550-летию Дюрера в Зимнем дворце собрана из гравюр и рисунков, находящихся в коллекции Эрмитажа и столичного Пушкинского музея (там экспозицию показали первой). А это в том числе и работы из знаменитейших религиозных серий «Апокалипсис», «Страсти Христовы» и «Жизнь Марии». Дополнят впечатление эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, другие наброски, деревянные рельефы, камеи и медали. Всего — 285 экспонатов.
С 8 декабря по 28 марта
Выставка Катерины Ковалевой «История болезни. Право на отдых»
В «Росфото» стартует выставка в формате тотальной инсталляции. В проекте Катерины Ковалевой миксуются снимки с реди-мейд объектами, живописью и графикой, чтобы создать атмосферу заброшенного советского санатория в Гаграх. Памятника сталинского ампира и сталинской же эпохи, где политический функционеры и не только поправляли здоровье, в то время как в стране процветали репрессии.
С 8 декабря
Спектакль «Сын», Российский академический Молодежный театр (Москва)
19:00
Фестиваль «Золотая маска» в Петербурге завершится гастрольным показом на сцене Александринского театра постановки РАМТ. Пьеса «Сын» входит в «семейную линейку» драматурга и режиссера Флориана Зеллера — в ней же «Отец» (вы наверняка видели фильм с Энтони Хопкинсом по этому тексту, который снял сам Зеллер) и «Мама». Это история о том, как мальчик-тинейджер не может смириться с разводом родителей. В своей версии режиссер Юрий Бутусов смещает акцент с препарирования родственных отношений на общую трагичность бытия, когда ты подросток. Тем самым в пьесе появляются вполне гамлетовские интонации (примерно также в «Отце» просвечиваются и переклички с «Королем Лиром»). Чтобы их усилить, он применят и прием слепого кастинга: сына играет актер Евгений Редько, который гораздо старше своих сценических мамы, папы и новой мачехи — Татьяны Матюховой, Александра Девятьярова и Виктории Тиханской.
Спецпоказ фильма «Райцентр»
19:00
На «Ленфильме» продолжаются заседания его киноклуба. На этой неделе будут смотреть фильм Натальи Назаровой «Райцентр», получивший гран-при фестиваля «Амурская осень». Одну из главных ролей в нем играет Самал Еслямова из «Тюльпана» и «Айки» Сергея Дворцевого. Вход свободный по регистрации.
Концерт Луны
Украинская поп-дива Кристина Луна приезжала в Петербург сравнительной недавно — в конце сентября она дала большой концерт в «Морзе». На этот раз в камерном КЗ «Колизей» это будет презентация эксклюзивной акустической программы — аранжировок, в которых «Грустный дэнс», «Мальчик-снег», «Осень» и «Алиса» звучат еще трогательнее и пронзительнее.
Лекция «Карпет лайк э рашн»
19:30
В дизайн-лектории Новой Голландии выступит автор и создатель проекта Carpet Like a Russian Андрей Будько. Он расскажет, как придумал свои «новые русские ковры» и почему они оказались востребованы и популярны во всем мире. Вход свободный по регистрации.
Фильм «Вестсайдская история»
Четверг, 9 декабря
Выставка «Библия Гутенберга. Книги Нового времени»
С Библии Иоганна Гутенберга, как известно, началось книгопечатание (в Майнце в 1454 году). В советское время экземпляр издания из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге был передан в Государственную библиотеку имени В.И. Ленина (сейчас — Российская государственная библиотека). С тех пор книга хранилась там и не покидала Москву. Выставка в Эрмитаже — первый опыт ее выставочных «гастролей». Помимо Библии, также покажут и другие старинные печатные издания: от басней Эзопа и анатомических атласов до романа об Александре Македонском и «Похвалой глупости» Эразма Роттердамского.
С 9 декабря по 13 марта
Выставка «Комплексное зрелище»
МИСП (Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков продолжает отмечать свой юбилей. Второй выставкой, которую открывают в честь 30-летия коллекции, станет «Комплексное зрелище». Название на самом деле скрывает кураторский подход — это выборка новых поступлений институции. А в нее входит и портреты, написанные Николаем Лапшиным и Александром Русаковым, и советская жанровая живопись Валерия Ватенина и Николая Кошелькова, и совриск от Давида Плаксина, Ильи Крейдуна, Александра Еремина и Ивана Плюща.
С 9 декабря по 27 февраля
Концерт Дельфина
Один из старейших российских хип-хоперов даст эксклюзивный камерный концерт в КЗ «Олизей»: Дельфин сыграет лучшие треки и редкие композиции в акустике. Гитарные переборы, вкрадчивый голос и сумрачные тексты дополнят продуманный видеоряд, световое шоу и тотальное ментальное единение исполнителя с залом.
Концерт «Сургановой и оркестра»
Группа Светланы Сургановой «Сурганова и оркестр» в четверг споет и сыграет в родном Петербурге — на сцене БКЗ «Октябрьский». Поводов сразу два — потому что их новый альбом вышел в этом году в двух частях: «Все будет» в июне, а «Завтра» — в октябре. Его музыканты и презентуют, хотя все хиты вроде «Белой» и «Апрельской», конечно, тоже будут.
Концерт Юхи́м
Саунд-продюсер Саша Акманова (ака Юхи́м) выступит в четверг в Union bare со своим сольным проектом. Это аутентичный и нежный симбиоз электроники с дрим-попом и лоу-фаем.
Фильм «Вестсайдская история»
Попытки ремейков известнейших оригиналов обычно оборачивают провалами. Но Стивену Спилбергу в его версии бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» удалось этого счастливо избежать. История про нью-йоркских Ромео и Джульетту — настоящая голливудская сказка, и он рассказывает ее по всем романтическим законам жанра. Тем, что и рождают магию кино, даже если финал тебе давно и заранее известен. В помощь ему идет и несомненная магия между дебютанткой Рэйчел Зеглер и уже востребованным актером Энселом Элгортом («Малыш на драйве», «Виноваты звезды»).
С 9 декабря
Фильм «Спенсер»
Фантазийный байопик принцессы Дианы с Кристин Стюарт в заглавной роли. В канун очередных рождественских праздников в Сандрингемском дворце та понимает, что больше не хочет лицемерить, а прекращение их брака с принцем Чарльзом лишь вопрос времени. Чтобы избежать сравнений с реальными событиями и упреков в недостоверности, чилийский режиссер Пабло Ларраин (автор «Джеки» про Жаклин Кеннеди) в начальных титрах сразу предупреждает, что это будет сказка, хотя и по мотивам действительно случившегося. Его больше интересует не точность пересказа, а вероятные эмоции самой Дианы.
С 9 декабря
Фильм «Море волнуется раз»
Самый тонкий и лиричный режиссер нулевых Николай Хомерики («977», «Сказка про темноту», «Сердца бумеранг», «Ледокол») вернулся к себе: из коммерческого в авторское кино — и успешно! Его эстетская притча о любви и нежности «Море волнуется раз» стала лучшей на «Кинотавре» в этом году. Фильм рассказывает про юную влюбленную пару, которая сбегает от реальности в уединенный дом в лесу. Эскапизм срабатывает — в личном раю есть покой и воля, неловкие признания и нелепые ссоры по мелочам. А все тревоги и девятый вал равнодушия временно остаются за бортом — в виде снов героини о гигантской волне, что придет и все уничтожит. Молодых протагонистов играют Валерий Степанов и Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова.
С 9 декабря
Фильм «Заводной апельсин»
Культовая картина Стэнли Кубрика с Малкольмом МакДауэллом по роману Энтони Бреджесса выходит в прокат в России в честь своего 50-летия. Даже по нынешним временам (возможно, из-за общего отката к традиционалистским ценностям) фильм смотрится невероятно смело и свежо. И увидеть его на большом экране — настоящий праздник.В кино будут показывать отреставрированную 4К-версию — она на языке оригинала (английском) и с субтитрами.
С 9 декабря
Фильм «Владивосток»
Еще один участник «Кинотавра» этого года — спродюсированный Кареном Шахназаровым фильм по его совместному с Алексеем Бузиным («Анна Каренина») сценарию. Это снятая Антоном Борматовым мелодрама в духе телефильмов дневного эфира российских телеканалов с Иваном Шахназаровым, Андреем Грызловым и Анастасией Талызиной. Она о военнослужащем, который случайно убивает человека. Чтобы сбежать заграницу, он добирается до Владивостока, но там встречает девушку Нику.
С 9 декабря
Кирилл Люкевич
Пятница, 10 декабря
Концерт Viola con amore
19:00
В концертном зале Мариинского театра в пятницу выступят артисты из альтовой группы его оркестра. В программе — Бранденбургский концерт № 6 Иоганна Себастьяна Баха, симфония «Гарольд в Италии» Гектора Берлиоза, дуэт Lament («Плач») Фрэнка Бриджа и фантазия для альтового квартета Йорка Боуэна.
Спектакль «Сказки шута и короля», Karlsson Haus
Молодой режиссер и одна из надежд петербургской сцены Кирилл Люкевич, получив «Золотую маску» в этом апреле, стал буквально нарасхват. В Karlsson Haus он будет вдохновляться творчеством, как нетрудно догадаться из названия, группы «Король и шут». С рок-музыкальным материалом Люкевич уже работал — на песнях Виктора Цоя, микшируемых с «личными» историями исполнителей, построен его спектакль-концерт «Апрель» — и справился превосходно, выдав зрелище, напитанное энергией и тонкой иронией. На выходе получилась музыкальная страшилка, с фокусами, трюками и даже гаданиями. Показы — 10 и 11 декабря.
Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра
«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз поставил текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие. Метаморфозы советского интеллигента-конформиста и история его романтической увлеченности чужой женой проходят на фоне нэповской Москвы, чей быт и образ жизни автор выписывает со всеми фактурными деталями и подробностями. Главную роль играет Иван Трус.
Спецпоказ фильма «Красный призрак»
19:30
Отличный истерн Андрея Богатырева (в духе фильмов Тарантино) летом был в прокате. В пятницу режиссер лично расскажет на «Лендоке» про свою картину и референсы, на которые он ориентировался.
Концерт «Ундервуд»
20:00
Авторы хитов про Гагарина и внимательную слежку за руками в пятницу споют в «Космонавте». Вообще концерт посвящен десятилетию альбома «Бабл-гам», на котором вышли «Ангелы и аэропланы», «Молодые львы», «Йога и алкоголь» и «Платье в горошек», но песни с новой пластинки «Дети портвейна» тоже будут.
Концерт The Retuses
20:00
В пятницу московская инди-команда во главе с неизменным Мишей Родионовым сыграет свой меланхоличный фолк в клубе Aurora на Пироговской набережной. К творчеству музыкантов, кстати, не равнодушен Кирилл Серебренников — именно их трек звучит в ключевом моменте его фильма «Петровы в гриппе».
Обложка альбома «Наука», 2021 год
Суббота, 11 декабря
Выставка Юхана Кууса «Мера человечности»
С субботы в «Росфото» показывают снимки культового африканского фотографа эстонского происхождения Юхана Кууса. Обладатель Word Press Photo (в 1978-м и 1992-м) работал корреспондентом французского фотоагентства Sipa Press в ЮАР. Он зафиксировал в своих фото и режим апартеида, и освобождение Нельсона Манделы.
С 11 декабря
Лекция Юлианы Каминской «Кафка. Пробужденный сновидец»
18:00
К премьере спектакля «Процесс» Аттилы Виднянского в Александринском театре запустили цикл лекций. Так, в субботу о Франце Кафке, его загадках, трагедиях и «тихой революции» на Новой сцене расскажет филолог, доцент СПбГУ Юлиана Каминская. Вход свободный, но по регистрации.
Хореографические перфомансы Inner Company
В выходные театральная компания Inner Company хореографа Константина Кейхеля и композитора Константина Чистякова представит две работы — Performance «I» (11 декабря) и премьеру «Эхо» (12 декабря). Через танец, проекции света и музыку они передают свои субъективные переживания концепта красоты.
Концерт «Кровостока»
20:00
Летом группе «Кровосток» так и не удалось представить в Петербурге новый альбом «Наука» (подробнее о нем и эволюции их творчества читайте здесь). Но под Новый год сбываются все самые заветные желания, в том числе музыкальная встреча в «Космонавте» с ироничными «гангсто-рэперами», а на самом деле московскими интеллигентами Шило, Фельдманом и Фантомасом.
Концерт «Касты»
Группе «Каста» тоже до конце 2021-го тоже так и не удалось презентовать в Петербурге свой альбом «Чернила осьминога», вышедший ровно год назад — 11 декабря. Теперь, чтобы на их выступление попали все желающие, они дадут два концерта подряд в «А2» — в 18:00 и 21:00. Подробнее об эволюции «Касты» и альбоме мы рассказывали здесь.
Концерт Нейромонаха Феофана
20:00
Проект «Нейромонах Феофан», ловко миксующий этнические мотивы и drum&bass, выступит в субботу в «Морзе» с обновленным сет-листом и мощными световыми инсталляциями. На концерте представят и новый альбом «Древнерусский рейв», и свежее шоу. Специальный гость — Rusty K.
Ги Бурден Снимок для каталога Шарля Журдана, 1977 г. © The Guy Bourdin Estate 2021 | Courtesy of Louise Alexander Gallery
Воскресенье, 12 декабря
Выставка «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»
В Главном штабе Эрмитажа вновь показывают красивое — выставку-блокбастер об истории модной фотографии с работами Энни Лейбовиц, Питера Линдберга, Тима Уокера, Эрвина Блюменфельда, Хорста П. Хорста, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена. Фэшн тут рассматривается сквозь призму арта и в эволюции. Как, например, модели стали суперзвездами, или почему сейчас глянец все чаще использует приемы постмодернистской иронии. Куратор — Дмитрий Озерков.
С 12 декабря по 13 марта
Спецпоказ фильма «Продление жизни»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии свой фильм «Продление жизни», победивший в этом году на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, представит режиссер Дмитрий Фалькович (по Zoom). В кинематограф он пришел будучи топ-менеджером и IT-предпринимателем. Вход свободный по регистрации.
Концерт Хмырова
20:00
В клубе «Время N» на Биржевой линии в воскресенье выступит петербургский музыкант Филипп Хмыров, сочетающую новую искренность рэпа с рок-звучанием. В ноябре у него вышел новый альбом «Травма», в котором обе эти тенденции проявлены еще четче и яснее.
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