Чем заняться в Петербурге с 6 по 12 декабря

Выставка «Библия Гутенберга. Книги Нового времени»

С Библии Иоганна Гутенберга, как известно, началось книгопечатание (в Майнце в 1454 году). В советское время экземпляр издания из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге был передан в Государственную библиотеку имени В.И. Ленина (сейчас — Российская государственная библиотека). С тех пор книга хранилась там и не покидала Москву. Выставка в Эрмитаже — первый опыт ее выставочных «гастролей». Помимо Библии, также покажут и другие старинные печатные издания: от басней Эзопа и анатомических атласов до романа об Александре Македонском и «Похвалой глупости» Эразма Роттердамского.

С 9 декабря по 13 марта

Выставка «Комплексное зрелище»

МИСП (Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков продолжает отмечать свой юбилей. Второй выставкой, которую открывают в честь 30-летия коллекции, станет «Комплексное зрелище». Название на самом деле скрывает кураторский подход — это выборка новых поступлений институции. А в нее входит и портреты, написанные Николаем Лапшиным и Александром Русаковым, и советская жанровая живопись Валерия Ватенина и Николая Кошелькова, и совриск от Давида Плаксина, Ильи Крейдуна, Александра Еремина и Ивана Плюща.

С 9 декабря по 27 февраля

Концерт Дельфина

Один из старейших российских хип-хоперов даст эксклюзивный камерный концерт в КЗ «Олизей»: Дельфин сыграет лучшие треки и редкие композиции в акустике. Гитарные переборы, вкрадчивый голос и сумрачные тексты дополнят продуманный видеоряд, световое шоу и тотальное ментальное единение исполнителя с залом.

Концерт «Сургановой и оркестра»

Группа Светланы Сургановой «Сурганова и оркестр» в четверг споет и сыграет в родном Петербурге — на сцене БКЗ «Октябрьский». Поводов сразу два — потому что их новый альбом вышел в этом году в двух частях: «Все будет» в июне, а «Завтра» — в октябре. Его музыканты и презентуют, хотя все хиты вроде «Белой» и «Апрельской», конечно, тоже будут.

Концерт Юхи́м

Саунд-продюсер Саша Акманова (ака Юхи́м) выступит в четверг в Union bare со своим сольным проектом. Это аутентичный и нежный симбиоз электроники с дрим-попом и лоу-фаем.

Фильм «Вестсайдская история»

Попытки ремейков известнейших оригиналов обычно оборачивают провалами. Но Стивену Спилбергу в его версии бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» удалось этого счастливо избежать. История про нью-йоркских Ромео и Джульетту — настоящая голливудская сказка, и он рассказывает ее по всем романтическим законам жанра. Тем, что и рождают магию кино, даже если финал тебе давно и заранее известен. В помощь ему идет и несомненная магия между дебютанткой Рэйчел Зеглер и уже востребованным актером Энселом Элгортом («Малыш на драйве», «Виноваты звезды»).

С 9 декабря

Фильм «Спенсер»

Фантазийный байопик принцессы Дианы с Кристин Стюарт в заглавной роли. В канун очередных рождественских праздников в Сандрингемском дворце та понимает, что больше не хочет лицемерить, а прекращение их брака с принцем Чарльзом лишь вопрос времени. Чтобы избежать сравнений с реальными событиями и упреков в недостоверности, чилийский режиссер Пабло Ларраин (автор «Джеки» про Жаклин Кеннеди) в начальных титрах сразу предупреждает, что это будет сказка, хотя и по мотивам действительно случившегося. Его больше интересует не точность пересказа, а вероятные эмоции самой Дианы.

С 9 декабря

Фильм «Море волнуется раз»

Самый тонкий и лиричный режиссер нулевых Николай Хомерики («977», «Сказка про темноту», «Сердца бумеранг», «Ледокол») вернулся к себе: из коммерческого в авторское кино — и успешно! Его эстетская притча о любви и нежности «Море волнуется раз» стала лучшей на «Кинотавре» в этом году. Фильм рассказывает про юную влюбленную пару, которая сбегает от реальности в уединенный дом в лесу. Эскапизм срабатывает — в личном раю есть покой и воля, неловкие признания и нелепые ссоры по мелочам. А все тревоги и девятый вал равнодушия временно остаются за бортом — в виде снов героини о гигантской волне, что придет и все уничтожит. Молодых протагонистов играют Валерий Степанов и Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова.

С 9 декабря

Фильм «Заводной апельсин»

Культовая картина Стэнли Кубрика с Малкольмом МакДауэллом по роману Энтони Бреджесса выходит в прокат в России в честь своего 50-летия. Даже по нынешним временам (возможно, из-за общего отката к традиционалистским ценностям) фильм смотрится невероятно смело и свежо. И увидеть его на большом экране — настоящий праздник.В кино будут показывать отреставрированную 4К-версию — она на языке оригинала (английском) и с субтитрами.

С 9 декабря

Фильм «Владивосток»

Еще один участник «Кинотавра» этого года — спродюсированный Кареном Шахназаровым фильм по его совместному с Алексеем Бузиным («Анна Каренина») сценарию. Это снятая Антоном Борматовым мелодрама в духе телефильмов дневного эфира российских телеканалов с Иваном Шахназаровым, Андреем Грызловым и Анастасией Талызиной. Она о военнослужащем, который случайно убивает человека. Чтобы сбежать заграницу, он добирается до Владивостока, но там встречает девушку Нику.

С 9 декабря