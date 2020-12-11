«Это наш перевёрнутый мир»: как «Каста» отрефлексировали новейшую историю России

Само название коллектива олицетворяет классовое происхождение участников — «Каста» появилась на провинциальных окраинах, где за окном кипел «первичный бульон» 90-х. Неустройство тех дней заставляло искать выход в криминале и зависимостях, но молодежи с творческим потенциалом идти было некуда. Русский рок исчерпал себя, получив долгожданную свободу после развала Союза, блатняк пах баландой, шансон нафталином, а высокие академические формы не отвечали чаяниям ребят с промзон.

Выход обнаружился среди культурных новшеств Запада — в поле зрения жадных до всего нового детей вчерашних пролетариев попал хип-хоп. Дерзкая и прямолинейная музыка социально незащищенных жителей США стала идеальным рупором для русских улиц, которые отчаянно хотели рассказать миру о своем положении.

Начав заготавливать материал в середине 90-х, к концу десятилетия группа «Каста» была готова подвести черту эпохи первым альбомом, который, как сейчас говорят, «перевернул игру». Честный рассказ о своей юности заложил фундамент творчества коллектива — спустя годы «Каста» продолжает говорить о меняющихся реалиях России, при этом не изменяя личным принципам. Каким лицо страны представляется для культовых рэперов, известных под именами Влади, Шым, Хамиль и Змей, разберем благодаря их релизам разных периодов.