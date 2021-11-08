Чем заняться в Петербурге с 8 по 14 ноября

Опера «Бенвенуто Челлини», Мариинский-2

Опера Гектора Берлиоза на этот раз будет в Мариинском театре в постановке Алексея Франдетти. (Хотя многие помнят «Бенвенуто Челлини» 2007 года в версии Васили Бархатова и с Сергеем Шнуровым.) Режиссер зарифмует историю скульптора эпохи Возрождения с фильмами Федерико Феллини, а создание статуи Персея — со съемками «8½». В постановочной команде спектакля также — художники Вячеслав Окунев и Виктория Севрюкова, художник по свету Глеб Фильштинский и хореограф Ирина Кошуба.В партии Бенвенуто готовятся выступить тенора Александр Михайлов и Иван Гынгазов, Сергей Семишкур и Михаил Векуа. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

10, 11, 14 ноября

Спектакль «ПротоФауст», «АХЕ» (Шереметевский дворец — Музей музыки)

Инженеры театра «АХЕ» сами так и говорят: ««Фауст» – тема-тень театра АХЕ». В середине нулевых поставили «Фауст³.2360 слов» и «Сигнатура». Три года назад появилась кинематическая драма «Фауст 3.0». А нынче готовят «ПротоФауст», нацелившись на «создание идеального спектакля-инсталляции, в которой стихии становятся объектами, объекты элементами игры, а игра бесконечным экспонатом музея». Стремиться к совершенству Максим Исаев и Ник Хамов будут в интерьерах Шереметевского дворца – Музея Музыки. Театральное действие еще обвяжут выставочными экспонатами, напоминающими как про алхимические времена Фауста и Гете, так и про эпоху ядерных испытаний и нейронных инстинктов. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Дягилев P.S.».

10, 11, 12, 13, 14 ноября

Выставка «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства»

Первая NFT-выставка Эрмитажа пройдет в интернете: это решение важно для концепции — цифровое искусство должно быть в цифровом же мире без неорганичного ему переноса в реальность физическую. Одна его часть — это сайт celestialhermitage.ru, где доступен каталог, кураторский текст, книга отзывов и вход в саму виртуальную галерею. Вторая — это собственно галерея, созданная на базе платформы Masters digital. Внутри нее посетители могут виртуально гулять по залам, изучать экспонаты и взаимодействовать друг с другом. Для создания пространства были использованы интерьеры здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Туда поместили 38 NFT-проектов. Это, например, «Дом на Марсе» (Mars House) Кристы Ким – первый в мире цифровой NFT-дом, «Пепельный квадрат» Чжана Хуаня, сделанный на основе «Черного квадрата» Малевича, и экологические «Два градуса» (Two Degrees) в рамках проекта Terra0.

С 10 ноября по 10 декабря, Эрмитаж (Виртуальное здание Биржи на Стрелке Васильевского острова)

Выставка «Пять искушений Иоганна Фауста»

Масштабный проект на новой выставочной площадке Шереметевского дворца – Музея музыки проходит в рамках фестиваля «Дягилев P.S.». Это превращенные в художественную форму метания Фауста с поправкой на современность. Тут «спорят» друг с другом за душу Фауста опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, а опусы XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. А старые мастера и академическое искусство — с совриском: будут объекты из инсталляции «Фауст» Андрея Бартенева, видео-арт группы AES+F «Пир Трималхиона», аудиовизуальным перформанс Владимира Раннева и кинетические объекты Инженерного театра «АХЕ». Куратор всей выставки — Елена Грумад, куратор современного искусства – Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.

C 10 ноября по 27 марта, Шереметевский дворец – Музей музыки

Выставка «Аньоло Бронзино. «Портрет Данте. Из частного собрания»»

Эрмитаж продолжает устраивать выставки одной (зато редкой или выдающейся) картины. Сейчас это «Аллегорический портрет Данте» кисти флорентийского живописца Аньоло Бронзино, созданный в 1532‒1533 годах. По воспоминаниям Джорджо Вазари, работу заказал банкир Бартоломео Беттини для убранства одной из комнат своего дворца. Она должна была стать частью трилогии «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь»: Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Скорее всего Бронзино написал все портреты, но исследователям известен только один.

Вообще «Аллегорический портрет Данте» находится в частной коллекции и специально предоставлена для экспонирования Леонидом Богуславским. Повод более чем весомый: 700-летие смерти поэта. Вместе с картиной на выставке будет и печатное издание «Божественной комедии» 1578 года, в котором текст иллюстрируют 96 гравюр.

С 10 ноября по 16 января, Эрмитаж (Итальянский кабинет — зал № 233)

Спектакль «Живой», Новая сцена Александринского театра

Обладательница «Золотой маски» Яна Тумина вновь покажет на Новой сцене Александринского театра концерт-спектакль по мотивам биографии Питера Фройхена. За свою довольно продолжительную жизнь тот успел пожить с инуитами в Каанааке, пересечь Гренландский ледяной щит, вступить в датскую социал-демократическую партию, поруководить киностудией, посотрудничать с кинокомпанией MGM в качестве консультанта и сценариста по фильмам, связанным с Арктикой, вступить в датское движение Сопротивления и стать его активным участником, быть арестованным гестапо, но сбежать в Штаты, выиграть там 64 000 долларов, а также трижды жениться, начать изучать медицину, бросить изучать медицину, отправиться исследовать сначала Африку, а затем Сибирь и так далее.

10, 11 ноября

Спектакль «Тартюф», Театр им. Ленсовета

Роман Кочержевский, разобравшись с русской классической литературой («Мертвые души») и советской драматургией («Утиная охота»), теперь переключился на французское, а именно: мольеровского «Тартюфа». И вот здесь становится интересно, поскольку Тартюфа здесь играть Олег Федоров, а Оргона — Александр Новиков. Так что в стартующем сезоне вполне можно надеяться на театральную сенсацию.

10 ноября

Сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых»

Шоураннером проекта по адаптации к современности и взрослой аудитории сказок Пушкина стал Михаил Зыгарь. Это сериал-антология, эпизоды для которого сняли Оксана Карас, Ксения Зуева и Наталья Кудряшова, а продюсируют его среди прочих Жора Крыжовников и Нателла Крапивина. В касте «Сказок» — как Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Полина Гухман и Денис Шведов, так и рэпер OG Buda и певица Лолита Милявская. Начнут с серии «Рыбка» — и тут это фамилия.

С 10 ноября, more.tv