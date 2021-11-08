Чем заняться в Петербурге с 8 по 14 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть дома или куда пойти на это неделе, если у вас есть QR-код. Первая NFT-выставка Эрмитажа, ретроспектива Влада Мамышева-Монро в KGallery и идиллическая экспозиция «Покой и Радость» в «Манеже», премьера оперы «Бенвенуто Челлини» в Мариинском-2 и переосмысленный балет «Лебединое озеро» Анжелена Прельжокажа на фестивале «Дягилев P.S.», а также перезапуск культового сериала про судмедэксперта и маньяка Декстера.
«МакГрегор+Мюглер»
Понедельник, 8 ноября
Балет «Postscript», фестиваль «Дягилев P.S.»
Большой театр в Петербург не приезжает, зато нас жалуют звезды его труппы. В прошлом году на «Дягилев P.S.» нам привезли балет «Габриэль Шанель» с дивой Светланой Захаровой в главной партии, в этом — покажут вечер «Postscript», в котором принимает участие прима-балерина Ольга Смирнова. Афиша составлена из уже известных опусов бельгийца Шеркауи, классика Ратманского, иконических Пола Лайтфута и Соль Леон. Но открывает программу новинка — от Уэйна Макгрегора и кутюрье Тьерри Мюглера. Тандем сразу двух арт-визионеров создал специально для Смирновой футуристическую работу про амазонку с ирокезом и в сияющих латах.
8 ноября, Театр музыкальной комедии
Выставка-фестиваль «Будущее обыденно»
На территории «Ленпполиграфмаша» с понедельника стартует выставка-фестиваль про будущее, что в общем-то уже и наступило. Это ироничные и не очень рефлексии художников арт-объединения «Куда бегут собаки», Миши Моста, Андрея Новика, Мюриеля Руссо-Овчинникова, Аристарх Чернышева и Алексея Шульгина, VALab и других. Например, фантазийное граффити размером 6х11 метров о том, как люди будут жить в 2035-м, световая скульптура 3G International и автоматизированная вязальная «ДНК-машина». Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
С 8 по 14 ноября
Фестиваль Dance Open
В этом году международный фестиваль радует новым взглядом на фламенко от Национального балета Испании в спектакле «Обращения», одноактными работами лидеров мировой хореографии Акрам Хана, Роберт Баттла и Александра Экмана в исполнении танцовщиков Introdans, а также гала звезд балет (кого именно по традиции держат в секрете). Еще будут кинопоказы видео-экскурса Алексея Мирошниченко «Балетная азбука».
До 14 ноября
Лекция «Купчино: имя нарицательное»
19:30
В лекторий по краеведению в Новой Голландии в понедельник про Купчино расскажет его уроженец, архитектор Данияр Юсупов. Он попробует объяснить, почему в отечественной урбанистике этот район повсеместно употребляется как пример внушающего безнадегу типичного городского ландшафта. И насколько это справедливо. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Седьмая симфония»
Историческая драма Александра Котта рассказывает про Седьмую — она же «Ленинградская» — симфонию Шостаковича. Именно ее после первой блокадной зимы — весной 1942 года — решают исполнить в филармонии осажденного города, чтобы морально поддержать ленинградцев. Главные роли в сериале играют Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин и Игорь Ясулович.
С 8 ноября, «Россия-1»
Сериал «Декстер: новая кровь»
Перезапуск сериала про судмедэксперта и маньяка Декстера, убивающего только других маньяков. Теперь он скрывается под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк и пытается больше не совершать преступлений. Его благим намерениям мешают происходящие в его городке загадочные похищения и убийства. К роли Декстера вернется Майкл Си Холл, также в новом проекте появится играющая его сестру в оригинале Дженнифер Карпентер. Шоураннером стал Клайд Филлипс, который отвечал за первые четыре сезона «Декстера».
С 8 ноября, Showtime, «Амедиатека»
Вторник, 9 ноября
Выставка Бориса Смелова
В галерее Zerno показывают редкие работы Бориса Смелова — все они из частных коллекций. Патриарх андеграундных снимков 1970–1980-х считал себя представителем интуитивной фотографии и шутя признавался, что многие из работ ему приснились. Он еще при жизни (которая оказалась довольно короткой) стал классиком петербургской «светописи».
До 13 ноября, Zerno
Лекция «Что объединяет женитьбу, ножи и рецидивизм?»
19:30
Во вторник в лекторий университета ИТМО в Новой Голландии выступит младший научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Петербурге Владимир Кудрявцев. Он объяснит с точки зрения социологии, связан ли на самом деле семейный и брачный статус с риском совершить преступления (и какие). Вход свободный по регистрации.
«АХЕ»
Среда, 10 ноября
Опера «Бенвенуто Челлини», Мариинский-2
Опера Гектора Берлиоза на этот раз будет в Мариинском театре в постановке Алексея Франдетти. (Хотя многие помнят «Бенвенуто Челлини» 2007 года в версии Васили Бархатова и с Сергеем Шнуровым.) Режиссер зарифмует историю скульптора эпохи Возрождения с фильмами Федерико Феллини, а создание статуи Персея — со съемками «8½». В постановочной команде спектакля также — художники Вячеслав Окунев и Виктория Севрюкова, художник по свету Глеб Фильштинский и хореограф Ирина Кошуба.В партии Бенвенуто готовятся выступить тенора Александр Михайлов и Иван Гынгазов, Сергей Семишкур и Михаил Векуа. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
10, 11, 14 ноября
Спектакль «ПротоФауст», «АХЕ» (Шереметевский дворец — Музей музыки)
Инженеры театра «АХЕ» сами так и говорят: ««Фауст» – тема-тень театра АХЕ». В середине нулевых поставили «Фауст³.2360 слов» и «Сигнатура». Три года назад появилась кинематическая драма «Фауст 3.0». А нынче готовят «ПротоФауст», нацелившись на «создание идеального спектакля-инсталляции, в которой стихии становятся объектами, объекты элементами игры, а игра бесконечным экспонатом музея». Стремиться к совершенству Максим Исаев и Ник Хамов будут в интерьерах Шереметевского дворца – Музея Музыки. Театральное действие еще обвяжут выставочными экспонатами, напоминающими как про алхимические времена Фауста и Гете, так и про эпоху ядерных испытаний и нейронных инстинктов. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Дягилев P.S.».
10, 11, 12, 13, 14 ноября
Выставка «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства»
Первая NFT-выставка Эрмитажа пройдет в интернете: это решение важно для концепции — цифровое искусство должно быть в цифровом же мире без неорганичного ему переноса в реальность физическую. Одна его часть — это сайт celestialhermitage.ru, где доступен каталог, кураторский текст, книга отзывов и вход в саму виртуальную галерею. Вторая — это собственно галерея, созданная на базе платформы Masters digital. Внутри нее посетители могут виртуально гулять по залам, изучать экспонаты и взаимодействовать друг с другом. Для создания пространства были использованы интерьеры здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Туда поместили 38 NFT-проектов. Это, например, «Дом на Марсе» (Mars House) Кристы Ким – первый в мире цифровой NFT-дом, «Пепельный квадрат» Чжана Хуаня, сделанный на основе «Черного квадрата» Малевича, и экологические «Два градуса» (Two Degrees) в рамках проекта Terra0.
С 10 ноября по 10 декабря, Эрмитаж (Виртуальное здание Биржи на Стрелке Васильевского острова)
Выставка «Пять искушений Иоганна Фауста»
Масштабный проект на новой выставочной площадке Шереметевского дворца – Музея музыки проходит в рамках фестиваля «Дягилев P.S.». Это превращенные в художественную форму метания Фауста с поправкой на современность. Тут «спорят» друг с другом за душу Фауста опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, а опусы XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. А старые мастера и академическое искусство — с совриском: будут объекты из инсталляции «Фауст» Андрея Бартенева, видео-арт группы AES+F «Пир Трималхиона», аудиовизуальным перформанс Владимира Раннева и кинетические объекты Инженерного театра «АХЕ». Куратор всей выставки — Елена Грумад, куратор современного искусства – Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.
C 10 ноября по 27 марта, Шереметевский дворец – Музей музыки
Выставка «Аньоло Бронзино. «Портрет Данте. Из частного собрания»»
Эрмитаж продолжает устраивать выставки одной (зато редкой или выдающейся) картины. Сейчас это «Аллегорический портрет Данте» кисти флорентийского живописца Аньоло Бронзино, созданный в 1532‒1533 годах. По воспоминаниям Джорджо Вазари, работу заказал банкир Бартоломео Беттини для убранства одной из комнат своего дворца. Она должна была стать частью трилогии «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь»: Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Скорее всего Бронзино написал все портреты, но исследователям известен только один.
Вообще «Аллегорический портрет Данте» находится в частной коллекции и специально предоставлена для экспонирования Леонидом Богуславским. Повод более чем весомый: 700-летие смерти поэта. Вместе с картиной на выставке будет и печатное издание «Божественной комедии» 1578 года, в котором текст иллюстрируют 96 гравюр.
С 10 ноября по 16 января, Эрмитаж (Итальянский кабинет — зал № 233)
Спектакль «Живой», Новая сцена Александринского театра
Обладательница «Золотой маски» Яна Тумина вновь покажет на Новой сцене Александринского театра концерт-спектакль по мотивам биографии Питера Фройхена. За свою довольно продолжительную жизнь тот успел пожить с инуитами в Каанааке, пересечь Гренландский ледяной щит, вступить в датскую социал-демократическую партию, поруководить киностудией, посотрудничать с кинокомпанией MGM в качестве консультанта и сценариста по фильмам, связанным с Арктикой, вступить в датское движение Сопротивления и стать его активным участником, быть арестованным гестапо, но сбежать в Штаты, выиграть там 64 000 долларов, а также трижды жениться, начать изучать медицину, бросить изучать медицину, отправиться исследовать сначала Африку, а затем Сибирь и так далее.
10, 11 ноября
Спектакль «Тартюф», Театр им. Ленсовета
Роман Кочержевский, разобравшись с русской классической литературой («Мертвые души») и советской драматургией («Утиная охота»), теперь переключился на французское, а именно: мольеровского «Тартюфа». И вот здесь становится интересно, поскольку Тартюфа здесь играть Олег Федоров, а Оргона — Александр Новиков. Так что в стартующем сезоне вполне можно надеяться на театральную сенсацию.
10 ноября
Сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Шоураннером проекта по адаптации к современности и взрослой аудитории сказок Пушкина стал Михаил Зыгарь. Это сериал-антология, эпизоды для которого сняли Оксана Карас, Ксения Зуева и Наталья Кудряшова, а продюсируют его среди прочих Жора Крыжовников и Нателла Крапивина. В касте «Сказок» — как Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Полина Гухман и Денис Шведов, так и рэпер OG Buda и певица Лолита Милявская. Начнут с серии «Рыбка» — и тут это фамилия.
С 10 ноября, more.tv
«Лебединое озеро»
Четверг, 11 ноября
Балет «Лебединое озеро», фестиваль «Дягилев P.S.»
Мэтр и суперстар нового французского танца Анжелен Прельжокаж в 2011-м привозил на «Дягилев P.S.» свою культовую «Белоснежку» с костюмами от Жан-Поля Готье, а три года назад для гала придумал сновидческий номер на тему «Лебединого озера». Из последнего и родился большой балет. Главную фабулу Петипа Прельжокаж оставляет, но добавляет сюжетные линии и пересобирает музыку Чайковского – оригинальную партитуру он смешивает с электроникой и другими сочинениями композитора. Костюмы снова будут фэшн — от Игоря Чапурина.
11, 12 ноября, Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Г. А. Товстоногова
Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего покажут на родной основной сцене (наконец-то!). В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. А вскоре появится и учитель Туб (Сергей Дрейден).
11, 12 ноября
Фестиваль «Бок о бок»
ЛГБТ-кинофестиваль — для зрителей строго «18+» — в этом году пройдет в 14-ый раз и впервые только в онлайне. Зато на нем можно будет увидеть сразу 33 картины. Это, например, скринлайф-драмеди «Уроки испанского», картина об идентичности и поиске себя «Нико», а также документальный фильм об умершем от СПИДА художнике Дэвиде Войнаровиче. В программе также будут дискуссии с кинематографистами, которые будут транслировать в прямом эфире.
С 11 по 25 ноября
Artist talk с Рафаэль Аквавива
В четверг в «Севкбель Порту» продолжится образовательная программа в рамках выставки Hydra. Лекцию об использовании возобновляемых источников энергии прочтет ландшафтный архитектор и художница Рафаэль Аквавива. А в субботу она же представит вместе с участниками воркшопа «Вода поднимается» результаты их исследований. Они изучали сценарии развития, в том числе эсхатологические, Васильевского острова.
Сериал «В Бореньке чего-то нет»
«Квартета И» вновь превращает свой спектакль в кино — на этот раз в сериал. По сюжету члены съемочной группы собираются на вечеринку в честь окончания работы. И режиссер Максим (Максим Виторган) начинает рефлексировать о себе, карьере и смысле жизни. Помимо участников «Квартета И», в касте также — Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Павел Майков, Полина Ауг, Юлия Топольницкая и Анастасия Уколова.
C 11 ноября, Start
Сериал «Ничего страшного»
В День борьбы с кибербуллингом стартует новый интерактивный сериал «Ничего страшного» от VK и студии Lateral Summer. Проект основан на реальных историях жертв травли. При этом речь пойдет не только о школьниках. Главные роли в «Ничего страшного» исполнили Алиса Хазанова, Виталий Кудрявцев и Ясмина Омерович.
С 11 ноября, «ВКонтакте», «Одноклассники»
Мэрилин Монро. Из серии «Жизнь замечательных Монро». 1995
Пятница, 12 ноября
Выставка Владислава Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени»
Владислав Мамышев-Монро — участник «Поп-механики» и настоящий символ семиотический эпохи перестройки: он легко менял образы-означающие от Мэрилин Монро и Федора Достоевского до Любови Орловой и Григория Распутина с неизменным означаемым — самим собой, бескомпромиссным и обаятельным художником-трикстером. Выставка названа по его одноименной серии фото, в которой он также примерял судьбы акторов, которым не повезло (или повезло) жить во времена больших перемен. Но это и настоящая ретроспектива: покажут все самые известные работы Мамышев-Монро из частных коллекция и собраний Русского музея и Нового музея Аслана Чехоева.
С 12 ноября по 16 января, KGallery
Выставка «Покой и Радость»
Как известно из заветов классика, на свете нет счастья, зато есть покой и воля. В «Манеже» же к покою прилагается радость — а что еще нужно в тревожные ковидные времена. Как и намекает идиллическое название, зрителя не будут провоцировать, раздражать или приглашать к сложной рефлексии. Взгляд будет отдыхать от ужасов внешнего мира благодаря работам более 100 русских художников (в том числе Владимира Боровиковского и Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского, Федора Толстого и Карла Брюллова, Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова). А усладой для ушей станет саундтрек проекта, созданный специально для него композитором и пианистом Антоном Батаговым. Куратор — Семен Михайловский, за дизайн на этот раз отвечала Агния Стерлигова (Planet 9).
С 12 ноября по 30 января, «Манеж»
Выставка «Константин Коровин. Из личных коллекций»
Антикварная галерея «Петербург» к своему 30-летию подготовила экспозицию из не самых известных широкой публике работ главной звезды русского импрессионизма — Константина Коровина. Все картины — из частных коллекций. А это более двух десятков работ: и беззаботные сельские пейзажи, и сверкающими яркими огнями виды ночного Парижа, и портреты современников, и натюрморты с цветами, фруктами и морским уловом.
С 12 ноября по 20 марта, Антикварная галерея «Петербург»
Выставка Александра Седельникова и Дженды Флюид «The artist-tranSpace»
В галерее MYTH продолжают рифмовать проекты разных художников, чтобы они вместе создавали не синергию, но резонанс. На этот раз это Александр Седельников и Дженда Флюид (одно из альтерэго Антонины Баевер). Фотоинтервенции и инсталляции Седельникова — это портреты друзей в архитектурных локациях с найденными или добавленными графическими знаками. Дженда Флюид же изучает магические свойства палиндрома и создает DAMMAD poem: 36 строчек лингвистических игр. Вместе это и будет «The artist-tranSpace». Проект займет все пространство белого куба галереи в жанре тотальной инсталляции.
С 12 ноября по 16 января
Фильм «Дунай»
На стриминге Start станет доступен режиссерский дебют сценаристики Любови Мульменко («Комбинат „Надежда“», «Еще один год», «Верность»). В этом году фильм участвовал в конкурсе «Кинотавра». Это история Нади (Надежда Лумпова), которая от кризиса среднего возраста и жизни по расписанию сбегает в отпуск в Белград. В первом попавшемся баре она знакомится с сербом Нешей (Ненад Васич) — человеком без телефона и четких планов на будущее.
С 12 ноября, Start
Сериал «Психиатр по соседству»
Черная комедия сыграна и спродюсирована Уиллом Феррелом и Полом Раддом. Она о застенчивом неудачнике Марти, который начинает терапию у психиатра Айзека. Тот нарушает этику и начинает манипулировать мнением клиента, став его другом и бизнес-партнером. Сценарий проекта написала Джорджия Притчетт («Наследники», «Беги»), а режиссером стал автор ромкома «Любовь — болезнь» Майкл Шоуолтер.
С 12 ноября, Apple TV+
Сериал «Сшиватель»
Детективный триллер рассказывает про маньяка, который шьет «кукол» из частей тел своих жертв. Издеваясь над полицией, он сообщает поименно, кого намерен убить дальше. В список будущих жертв попадает и ведущий расследование Нейтан Роуз (Генри Ллойд-Хьюз). Мини-сериал (в нем всего шесть эпизодов) основан на романе английского писателя Дэниела Коула, который раньше работал парамедиком. В России название книги переводили как «Тряпичная кукла».
С 12 ноября, AMC, «КиноПоиск HD»
Кирилл Люкевич
Суббота, 13 ноября
Спектакль «Сказки шута и короля», Karlsson Haus
Молодой режиссер и одна из надежд петербургской сцены Кирилл Люкевич, получив «Золотую маску» в этом апреле, стал буквально нарасхват. В Karlsson Haus он будет вдохновляться творчеством, как нетрудно догадаться из названия, группы «Король и шут». С рок-музыкальным материалом Люкевич уже работал — на песнях Виктора Цоя, микшируемых с «личными» историями исполнителей, построен его спектакль-концерт «Апрель» — и справился превосходно, выдав зрелище, напитанное энергией и тонкой иронией. Какие именно композиции будут использованы в «Сказке» авторы пока умалчивают, но петербургская хоррор-панк-группа одарила этот мир двумя с лишним десятками альбомов, так что с выбором проблем никаких. На выходе обещают музыкальную страшилку, с фокусами, трюками и даже гаданиями.
13, 14 ноября
Спектакль «Общага на крови», «Невидимый театр»
В новом (и постоянном) доме «Невидимого театра» на Кожевенной линии покажут премьеру —инсценировку Семеном Серзиным дебютного романа Алексея Иванова. В центре сюжета пятеро друзей — Игорь (Николай Кисличенко), Ваня (Евгений Санников), Леля (Алена Митюшкина), Неля (Александра Мареева )и Отличник (Геннадий Блинов). Их выселяют из общежития и молодые люди переходят на «нелегальное положение». Это первый для театра спектакль большой формы.
Выставка «На следующий день»
Ровно на месяц в Центре им. Курехина открылась экспозиция из работ семи художников — Ольги Тобрелутс, Ирины Дрозд, Ирины Анниной, Дмитрия Шорина, Ивана Плюща, Ильи Гапонова и Олега Маслова. Их отобрал куратор Государственной галереи венгерского города Мишкольц Абель Конья. Основная концепция выставки — что же человечество сможет унести с собой, чтобы начать существование заново, если оставит Землю. Спойлер: это кеды-пуанты, кроваво-красное желе, нарисованные фламинго и много чего еще.
До 1 декабря, Центр им. Курехина
«Мэр Кингстауна»
Воскресенье, 14 ноября
Лекция «Фильмы в выставочном зале: как рассказать о кино в музее?»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии ответственные за выставочные проекты «Ленфильма» критик Константин Шавловский и художница Полина Заславская расскажут о своем подходе к экспозициям. И главное — о будущей выставке, посвященной Александру Сокурову, которая должна открыться на киностудии в ноябре. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Мэр Кингстауна»
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» Тейлор Шеридан.
С 14 ноября, Paramount+
Сериал «Бегущий по лезвию: Черный лотос»
Спродюсированный Ридли Скоттом аниме-сериал входит во вселенную «Бегущего по лезвию». Его героиня — репликант Эль, которая пытается вспомнить, кто она на самом деле и откуда появилась. Режиссерами проекта стали Синдзи Арамаки («Космический пират Харлок») и Кэндзи Камияма («Восточный Эдем»).
С 14 ноября, Adult Swim
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