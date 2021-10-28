«Лебединое озеро» Прельжокажа, Десятников, звезды Большого театра и лучшие хореографы мира: Что покажут на фестивале «Дягилев P.S.»?

«Postscript»: прима-балерина Ольга Смирнова и солисты Большого театра

Большой театр в Петербург не приезжает, зато нас жалуют звезды его труппы. В прошлом году на «Дягилев P.S.» нам привезли балет «Габриэль Шанель» с дивой Светланой Захаровой в главной партии, в этом — покажут вечер «Postscript», в котором принимает участие прима-балерина Ольга Смирнова. Афиша составлена из уже известных опусов бельгийца Шеркауи, классика Ратманского, иконических Пола Лайтфута и Соль Леон. Но открывает программу новинка — от Уэйна Макгрегора и кутюрье Тьерри Мюглера. Тандем сразу двух арт-визионеров создал специально для Смирновой футуристическую работу про амазонку с ирокезом и в сияющих латах.

8 ноября, Театр музыкальной комедии