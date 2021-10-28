«Лебединое озеро» Прельжокажа, Десятников, звезды Большого театра и лучшие хореографы мира: Что покажут на фестивале «Дягилев P.S.»?

Фестиваль искусств «Дягилев P.S.» всегда следует главному принципу великого импресарио Сергея Дягилева — «Удиви меня!» После локдаун-года команда смотра во главе с худруком и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Натальей Метелицей с 4 по 21 ноября показывает в Петербурге россыпь новинок и бестселлеров. В программе XII сезона — вечер в честь Леонида Десятникова, премьера «Лебединого озера» Анжелена Прельжокажа, балет с костюмами легендарного кутюрье Тьерри Мюглера и канонические перфомансы культовых хореографов. А еще — выставка с работами Рембрандта и совриском, которая откроется спектаклем «ПРОТОфауст» инженерного театра «AXE».
Леонид Десятников
«L.A.D.»: посвящение Леониду Десятникову
Стартует новый сезон «Дягилев P.S.» с посвящения петербургскому композитору Леониду Десятникову. Прямиком из Екатеринбурга к нам везут четыре одноактных балета, которые поставили отечественные хореографы: лауреат «Золотой маски» и танцовщик Мариинского Максим Петров, солист труппы Театра Станиславского и Немировича-Данченко 24-летний Максим Севагин (только что выпустивший в Москве вместе с Богомоловым «полный метр» «Ромео и Джульетта»), балетмейстер из Вены Андрей Кайдановский и худрук «Урал Балет» Вячеслав Самодуров.
4 ноября, ТЮЗ им. Брянцева
«МакГрегор+Мюглер»
«Postscript»: прима-балерина Ольга Смирнова и солисты Большого театра
Большой театр в Петербург не приезжает, зато нас жалуют звезды его труппы. В прошлом году на «Дягилев P.S.» нам привезли балет «Габриэль Шанель» с дивой Светланой Захаровой в главной партии, в этом — покажут вечер «Postscript», в котором принимает участие прима-балерина Ольга Смирнова. Афиша составлена из уже известных опусов бельгийца Шеркауи, классика Ратманского, иконических Пола Лайтфута и Соль Леон. Но открывает программу новинка — от Уэйна Макгрегора и кутюрье Тьерри Мюглера. Тандем сразу двух арт-визионеров создал специально для Смирновой футуристическую работу про амазонку с ирокезом и в сияющих латах.
8 ноября, Театр музыкальной комедии
Максим Исаев и Павел Семченко, АХЕ
Выставка «Пять искушений Иоганна Фауста» и спектакль «ПРОТОфауст» Инженерного театра «AXE»
Команда «Дягилев P.S.» никогда не ограничивается импортом современного балетного искусства — его дополняют арт-проектами, перформансами и драмой. В прошлом сезоне им удалось в период локдауна доставить в Петербург картины из Парижа, Мадрида и Москвы и провести хитовую экспозицию «В круге Дягилевом». В этом году все начнется с выставки «Пять искушений Иоганна Фауста». В интерьеры Шереметевского дворца поместят одновременно академических Рембрандта, Дюрера, романтика Хагена и звезд совриска — от Дашевского и Крафта до Бартенева и Тобрелутс. Первые дни открытия в классических парадных пространствах будет идти спектакль-инсталляция «ПРОТОФауст» инженерного театра «AXE».
С 10 ноября, Шереметевский дворец
«Лебединое озеро»
Мэтр и суперстар нового французского танца Анжелен Прельжокаж в 2011-м привозил на «Дягилев P.S.» свою культовую «Белоснежку» с костюмами от Жан-Поля Готье, а три года назад для гала придумал сновидческий номер на тему «Лебединого озера». Из последнего и родился большой балет. Главную фабулу Петипа Прельжокаж оставляет, но добавляет сюжетные линии и пересобирает музыку Чайковского – оригинальную партитуру он смешивает с электроникой и другими сочинениями композитора. Костюмы снова будут фэшн — от Игоря Чапурина.
11, 12 ноября, Театр-фестиваль «Балтийский дом»
«Диалоги»: мировые сенсации
Кульминацией сезона станет программа «Диалоги». В нее вошли дуэты из знаковых постановок сразу нескольких именитых современных хореографов: Матса Эка, Иржи Килиана, Охада Нахарина, Шарон Эяль и Саши Вальц. Кроме этого, в Петербург везут и отрывок из новой работы Кристал Пайт, которая штурмом берет главные театры по всему миру, включая Парижскую оперу и Ковент-Гарден.
16 ноября, Александринский театр
Музыкальный спектакль «Дягилев. Последние дни»
Ближе к финалу фестиваль покажет музыкальное эссе главного режиссера театра «Мастерская» Романа Габриа «Дягилев. Последние дни». В драматической роли ближайшей подруги импресарио Миси Серт на сцену выйдет пианистка Полина Осетинская. Диалоги главных героев спектакля перекликаются с музыкой Баха, Бетховена, Шуберта, Чайковского, Дебюсси, Грига и Шопена
21 ноября, Шереметевский дворец
Выставка живописи Владимира Васильева
Легендарный премьер, звезда золотой эпохи Большого театра и балетмейстер Владимир Васильев в прошлом году отметил восьмидесятилетие. Весь ноябрь в рамках фестиваля в Шереметевском дворце будет идти выставка его живописных работ, написанных во время пандемии и изоляции.
С 3 ноября по 5 декабря, Шереметевский дворец
Фестиваль искусств «Дягилев P.S.» пройдет с 4 по 21 ноября. Подробности и билеты здесь.
Текст: Ольга Угарова
Фото: представлены фестивалем, архив
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