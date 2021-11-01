Чем заняться в Петербурге в локдаун с 1 по 7 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть дома и куда пойти на этой неделе, если у вас есть QR-код. Фестиваль искусств «Дягилев P.S.», премьеры спектаклей «Тартюф», «В лучах» и «В поисках утраченного времени: Сюжет(ы)», выставки «На следующий день» в Центре им. Курехина и Бориса Смелова в галерее Zerno, а также трогательный фильм с Томом Хэнксом «Финч» на стриминге Apple TV+ и экскурсии по городу с аудиогидами.
Выставка «Вселенский Бестиарий: образы животных в традиционной культуре народов северной Евразии»
Понедельник, 1 ноября
Благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга»
19:00
Это уже шестой благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга» в поддержку Свято-Владимирской школы. В концерте на сцене Александринского театра принимают участие сплошь народные и заслуженные артисты и звезды мирового балета — Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Денис Матвиенко, Андрей Ермаков, Олеся Новикова, Кимин Ким, Анастасия Матвиенко, Данила Корсунцев, Рената Шакирова, Александра Иосифиди, Екатерина Борченко, Иван Зайцев, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Эрнест Латыпов и другие.
Этюд Lockdown
19:30
На Новой сцене Александринского театра Сати Спивакова и Екатерина Варнава вместе с идеологом проекта «Чтения со смыслом» Ирадой Берг будут рассуждать, как персонажи средневековых романов смогли бы (или нет) жить долго и счастлива, если бы не умерли в один день. Режиссером драматургического этюда Lockdown выступила Алла Дамскер, постановщица спектакля «1926» с Елизаветой Боярской.
Сериал «Чем мы заняты в тени
Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — фамильяр Гильермо спас своего хозяина-вампира и всех его друзей из особняка на Стейтен-Айленде от расправы Совета. В новом сезоне они сами станут лидерами и продолжат бороться с оборотнями, ведьмами и иногда друг с другом. Теперь абсолютно легально третья часть проекта показывается и на российских стримингах.
С 1 ноября, «КиноПоиск HD»
Выставка «На следующий день»
Ровно на месяц в Центре им. Курехина откроется экспозиция семи художников — Ольги Тобрелутс, Ирины Дрозд, Ирины Анниной, Дмитрия Шорина, Ивана Плюща, Ильи Гапонова и Олега Маслова. Их отобрал куратор Государственной галереи венгерского города Мишкольц Абель Конья. Основная концепция выставки — что же человечество сможет унести с собой, чтобы начать существование заново, если оставит Землю. Спойлер: кеды-пуанты, кроваво-красное желе и нарисованных фламинго.
С 1 ноября по 1 декабря
Выставка «Вселенский Бестиарий: образы животных в традиционной культуре народов северной Евразии», Российский этнографический музей
На выставке в РЭМ показывают предметы культа и быта народов Северной Евразии звериной тематики. Это, например, вышитые праздничные полотенца, солонки в виде селезней и обереги-амулеты с оленями и лосями.
До 1 марта
«Севкабель Порт»
На время локдауна территория кластера открыта круглосуточно — со всеми закатами с видами на Финский залив. На вынос будут работать все кафе на территории пространства, для посещения выставок понадобится QR-код.
Вторник, 2 ноября
Новая Голландия
Парк на время локдауна работает в своем обычном режиме. Но все здания на острове закрыты для посетителей до снятия ограничительных мер (в том числе нельзя пока увидеть бесплатную выставку «Цифергауз»). Кафе и магазины работают навынос, стойки выдачи заказов расположены во дворе здания «Бутылка» и у «Дома 12». Количество людей на острове при этом ограничено. На главной странице официального сайта работает индекс загруженности.
Выставка фото Бориса Смелова
В галерее ZERNO показывают работы Бориса Смелова из частных коллекций. Патриарх андеграундных снимков 1970–1980-х считал себя представителем интуитивной фотографии и шутя признавался, что многие из работ ему приснились.
До 13 ноября
Концерт Константина Емельянова
19:00
В концертном зале Мариинского театра выступит обладатель бронзового приза конкурса имени Чайковского в 2019-м Константин Емельянов. Ученик Сергея Доренского исполнит Фортепианный концерт Эдварда Грига. В этот же вечер прозвучит Третья («Героическая») симфония Бетховена. Дирижер — Заурбек Гугкаев.
Лекция «Музыкальный лад: ДНК для аккордов»
19:30
Популяризатор классической музыки и композитор Анна Виленская запускает на Новой сцене Александринског театра новый цикл лекций «Музыка изнутри». На первой встрече речь пойдет о ладах — дорийском, лидийском и доминантном, как их использовали Майкл Джексон, Леди Гага, Шостакович и «Аигел».
Опера «Симон Бокканегра», Мариинский–2
19:30
Во вторник дирижировать редко звучащей на мировых сценах оперой Верди будет Валерий Гергиев. Главные партии исполнят Роман Бурденко, Татьяна Сержан, Александр Михайлов и Михаил Петренко.
Аудиоэкскурсии проекта «Голоса»
Пока погода и локдаун позволяют, можно гулять с аудиопроектом «Голоса» в наушниках. Маршрутов уже несколько — например, по окрестностям «Ленфильма», «Севкабель Порта» или Коломны. Аудиогид позволяет изучать места в любом объеме: можно послушать пару историй подъезжая в транспорте или пройти пешком маршрут целиком по точкам.
Команда «Стыда». Фото: Дима Табу
Среда, 3 ноября
Спектакль «Тартюф», Театр им. Ленсовета
Роман Кочержевский, разобравшись с русской классической литературой («Мертвые души») и советской драматургией («Утиная охота»), теперь переключился на французское, а именно: мольеровского «Тартюфа». И вот здесь становится интересно, поскольку Тартюфа будет играть Олег Федоров, а Оргона — Александр Новиков. Так что в стартующем сезоне вполне можно надеяться на театральную сенсацию. Премьерные показы — 3, 4 и 5 ноября.
Выставки Эрмитажа
Стеклянный блокбастер этой осени — выставка Glasstress — закончилась на прошлой неделе. Но в Эрмитаже есть и постоянные экспозиции, которые не менее захватывающие. А среди временных сейчас можно увидеть — южноаравийскую стелу первого века, египетские мумии и православные
Фильм «Тем больнее падать»
В вестерне Джеймса Сэмюэла («Jay-Z: Legacy», «К рассвету они умрут») главная звезда, конечно, Идрис Эльба. Он тут играет отсидевшего два десятка лет и выходящего на свободу бандита. Но и остальной каст не менее блестящий — например, Джонатан Мэйджерс («Страна Лавкрафта»). По сюжету герой Эльбы убил его отца, и он мечтает о мести и возмездии.
С 3 ноября, Netflix
Выставка «Paperboyo. Вырезать, вставить»
В Эрарте показывают работы фотографа Paperboyo — он вырезает из бумаги фигурки, которые прикладывает к реальным ландшафтам. Реальность тем самым преображается, как и сам пейзаж — сайт-специфик как он есть. Художник, кстати, коллаборировал с брендами Microsoft, Red Bull и PUMA.
С 3 ноября по 30 января
Выставка Александры Гарт «Сопротивление бесполезно»
В «Стыде» работает выставка Александры Гарт — одной из основательниц арт-проекта индивидуального опыта. Описание звучит, как всегда, интригующе и без спойлеров — «Мертвое дерево вторит земле. Корни растекаются черной плотью. Тень паутин перекрывает пути. Блуждающие огни, подобно змеиным глазам, ведут в пасть пустоты». Подробности здесь.
Аудиоспектакль «9 движений»
В приложении Мобильного художественного театра есть постановки, которые вполне можно смотреть и дома в карантине. Например, 7-минутный бесплатный спектакль-тренинг на развитие воображения и непривычный взгляд на знакомые вещи «9 движений». «Вергилием»-проводником в нем выступает актер Петр Скворцов («Ученик», «Содержанки»). Для того, чтобы начать спектакль понадобятся наушники и мобильное приложение МХТ, которое можно скачать в AppStore и Google Play.
Наталья Метелица. Фото: Данил Ярощук
Четверг, 4 ноября
Фестиваль искусств «Дягилев P.S.»
Фестиваль всегда следует главному принципу великого импресарио Сергея Дягилева — «Удиви меня!» После локдаун-года команда смотра во главе с худруком и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Натальей Метелицей показывает в Петербурге россыпь новинок и бестселлеров. В программе XII сезона — вечер в честь Леонида Десятникова, премьера «Лебединого озера» Анжелена Прельжокажа, балет с костюмами легендарного кутюрье Тьерри Мюглера и канонические сочинения культовых хореографов. А еще — выставка с работами Рембрандта и совриском, которая откроется спектаклем «ПРОТОфауст» инженерного театра «AXE». Подробности — в нашем гиде.
С 4 по 21 ноября
Спектакль «Жаль, что тебя здесь нет», Новая сцена Александринского театра
17:30
На Новой сцене Александринки — вновь покажут инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет». Это копродукция фонда «Alma Mater» и театра. У спектакля есть драматург (Элина Петрова) и режиссер (Борис Павлович), но он создавался и при активном участии студентов «Антон тут рядом» — взрослых людей с аутизмом, которые сами продумывали своих персонажей. Местом действия мюзикла стал зал ожидания вокзала, в котором под мелодии Цоя и Шопена встречаются главные герои: мечтающий о рок-группе Александр Клюквин, успешная радиоведущая и певица Татьяна Фролова, супергерой Звуковая Волна и многие другие.
Концерт Алексея Мельникова
19:00
Алексей Мельников тоже ученик Сергея Доренского и обладатель бронзовой медали конкурса имени Чайковского, как и Константин Емельянов, который выступит за два дня до него в том же Концертном зале Мариинского театра. В его программе — Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева и Вторая симфония Сергея Рахманинова. Дирижер — Гурген Петросян.
Выставка «Иван Иванович Шишкин. 1832–1898»
Русский музей (в корпусе Бенуа) предлагает не самый тривиальный взгляд на творчество, пожалуй, самого народного отечественного художника. Если лесные пейзажи Шишкина известны почти всем, то графика — лишь специалистам. На его карандашных эскизах, литографиях, акварелях и офортах и предлагают сосредоточиться. Живопись тоже есть, но довольно редкая — из фондов музея.
До 15 ноября
Фильм «Не дыши 2»
Сиквел фильма ужасов про слепого старика Нормана, скрывающего кровавые тайны прошлого, теперь и на стримингах. Его по-прежнему играет Стивен Лэнг, а режиссером продолжения стал продюсер первой части «Не дыши» и «Зловещих мертвецов» Родольфо Саягес — для него это дебют.
С 4 ноября, «КиноПоиск HD», Okko, ivi
Фильм «Еще один длинный день»
В свободный доступ (то есть бесплатно) онлайн-платформа Premier выложила документальный фильм Елены Ваниной и Кирилла Кулагина про подростков. Чтобы высказывание получилось максимально честным, камеры они отдали самим своим героям, то есть тинейджерам. Вполне, кстати, по заветам Александра Расторгуева, неоднократно использовавшего тот же прием.
Уже вышел, Premier
Сериал «Доктор Брейн»
Apple TV+ впервые выпускает южнокорейский проект — и в удачный период интереса к азиатскому кино на волне успеха «Игры в кальмара». Но задуман мини-сериал был, конечно, еще после триумфа на «Оскаре» «Паразитов». Главная роль тут у сыгравшего и в нем Ли Сон-Гюна. По сюжету у ученого Севона погибает вся семья. Чтобы их вернуть хотя бы метафизически, он придумывает, как синхронизировать мозг живых и мертвых. Режиссер «Доктор Брейн» — Ким Чжи-ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»).
С 4 ноября, Apple TV+
Фильм «Финч»
Пятница, 5 ноября
Спектакль «В поисках утраченного времени: Сюжет(ы)», Вторая сцена БДТ — Каменноостровский театр
В пятницу и субботу на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) покажут вторую часть театрального сериала режиссера Дениса Хусниярова по роману Марселя Пруста — «В поисках утраченного времени: Сюжет(ы)». Помогла переосмыслять прустовский текст драматург Ася Волошина. В главных ролях — Карина Разумовская, Ольга Ванькова, Мария Сандлер, Виктор Бугаков, Сергей Стукалов и Иван Кандинов.
Экскурсии проекта «Петербург глазами инженера»
Проект 5 и 7 ноября запускает новый маршрут для любителей модерна и метлахской плитки — по вокзалам бывшей Финляндской железной дороги. На экскурсии расскажут про станции Левашово, Парголово, Удельная, Ланская и Шувалово. Экскурсия преимущественно проходит в автобусе и помещениях вокзалов. Подробности здесь.
Фильм «Финч»
Камерная и бесконечно трогательная мелодрама с Томом Хэнксом рассказывает историю изобретателя Финча, выжившего после уничтожившей человечество вспышки на солнце. Он создает робота (Калеб Лэндри Джонс), чтобы тот после его смерти позаботился о его любимой собаке. Режиссером проекта стал Мигель Сапочник, работавший над «Настоящим детективом» и «Игрой престоло».
С 5 ноября, Apple TV+
Фильм «Мексиканская полиция»
Фильм-участник Берлинале этого года (и получивший приз за лучший монтаж) рассказывает историю супрежеской пары Терезы и Монтойи (Рауль Брионес и Моника дель Кармен), патрулирующей опасные районы. Режиссер Алонсо Руиспаласиоса известен по сериалу «Нарко: Мексика» с Диего Луной и про неблагополучные локации знает не понаслышке.
С 5 ноября, Netflix
Аудиоспектакль «Погружение. Театр в ванной»
Среди домашних постановок Мобильного художественного театра (МХТ) есть получасовая рефлексия для прослушивания в горячей ванне. Это копродукция компании This Is Not A Theatre Company, «Импресарио» и, собственно, МХТ. Для того, чтобы начать спектакль понадобятся наушники и мобильное приложение, которое можно скачать в AppStore и Google Play.
Борис Павлович. Фото: Антон Рудзат
Суббота, 6 ноября
Балет «Дафнис и Хлоя», Концертный зал Мариинского театра
15:00, 19:00
В 1912 году спектакль Михаила Фокина, поставленный на сочиненную по заказу Дягилева музыку Мориса Равеля, был пасторалью, где пастух любил пастушку, девушка была похищена напавшими на остров разбойниками, но благодаря богу Пану целехонькой возвращена юному обожателю. В версии Владимира Варнавы они предстанут как современные офисные работники, а танцевать артисты будут босиком.
Спектакль «Зримые вещи»
18:30
В Российском этнографическом музея — премьерный показ спектакля «Зримые вещи» проекта «Не зря». Постановка проходит в пространстве постоянной экспозиции, соединяя ее разделы с личными вещами и историями участников. В спектакле задействованы 28 человек: это слепые и слабовидящие актеры, зрячие профессиональные артисты, режиссеры, художники и драматурги. Художественный руководитель проекта — режиссер Борис Павлович.
Спектакль «В лучах», Театр им. Ленсовета
Анджей Бубень на малой ленсоветовской сцене ставит биографический спектакль о Марии Склодовской-Кюри — двукратной обладательнице Нобелевской премии: сперва по физике, затем по химии. Впрочем, режиссера в большей степени интересуют не научные подвиги героини, а человеческая сторона ее жизни — когда она выступала в роли жены и матери. Польский драматург Артур Палыга использовал для своей пьесы дневники и письма Кюри. Их отдельные фрагменты складываются в периодическую систему элементов жизни, случающихся почти у каждого человека. Роль первой женщины-профессора Сорбонны исполнят Лаура Пицхелаури и Валентина Сизоненко. Премьера — 6 и 7 ноября.
Фильм «Армия воров»
«Армия воров» — это приквел «Армии мертвецов» Зака Снайдера про быстро вскрывающего сейфы любой сложности банковского клерка Людвига Дитера. Его играет, как и в оригинале, Маттиас Швайгхефер («Курск», «Сопротивление»), выступающий в проекте не только как актер, но и режиссер.
Уже вышел, Netflix
Выставка «Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея. К 200-летию со дня рождения писателя»
В Михайловском замке Русского музея 200-летие со дня рождения Достоевского отмечают выставкой (хотя и немного заранее, официальная дата все же 30 октября). Выбор этого филиала не случаен, в 1840-е Федор Михайловчи посещал Инженерное училище. Здесь и покажут живопись, графику, скульптуры и эскизы декораций к спектаклям по его сочинениям. Например, работы Петрова-Водкина, Добужинского и Бенуа.
До 15 ноября
Фильм «Разжимая кулаки»
Воскресенье, 7 ноября
Аудиоспектакль «Любовные письма»
В Петербурге запустился проект «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского. Это бесплатное аудиоприложение, благодаря которому перфоманс разыгрывается прямо в вашей голове и в любое удобное время. В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них были отобраны командой проекта и озвучены известными людьми уже нашего времени — Ксенией Раппопорт, Елизаветой Боярской, Варварой Шмыковой, Евгением Водолазкиным, Верой Полозковой, Дмитрием Озерковым и многими другими. Для прогулки потребуется смартфон со скачанным приложением и наушники.
Выставка Hydra
В «Севкабель Порту» работает масштабная выставка Hydra — про «искусство новых медиа в контексте эко-тревожности». Среди тем, как несложно догадаться по названию, — устойчивое развитие и сохранение природы, в том числе в философском смысле. Среди участников — пионеры сайт-специфика Rimini Protokoll, сотрудничавший c Ленни Кравицем, U2 и Depeche Mode художник и инженер Мемо Актен, российские экспериментаторы Tundra и многие другие.
До 31 января
Фильм «Дюна»
Философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком теперь вышел и на стримингах в России. Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с этим текстом не особенно справился даже сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на 2021-й, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с компанией Warner Bros. — тот не оценили решение студии выпустить картину одновременно в кино и на платформе HBO Max.
Уже вышел, «КиноПоиск HD», Okko, ivi
Фильм «Разжимая кулаки»
Победитель программы «Особый взгляд» Канн и претендент на «Оскар» от России в этом году — второй фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко — с минувшего воскресенья появился и на трех онлайн-платформах. Это история про пережившую захват школы в Беслане девушку Аду, мечтающую сбежать из-под удушающей гиперопеки отца. Картина снята на осетинском языке с русскими субтитрами.
Уже вышел, «КиноПоиск HD», Start, Premier
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