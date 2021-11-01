Чем заняться в Петербурге в локдаун с 1 по 7 ноября

Благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга»

19:00

Это уже шестой благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга» в поддержку Свято-Владимирской школы. В концерте на сцене Александринского театра принимают участие сплошь народные и заслуженные артисты и звезды мирового балета — Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Денис Матвиенко, Андрей Ермаков, Олеся Новикова, Кимин Ким, Анастасия Матвиенко, Данила Корсунцев, Рената Шакирова, Александра Иосифиди, Екатерина Борченко, Иван Зайцев, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Эрнест Латыпов и другие.

Этюд Lockdown

19:30

На Новой сцене Александринского театра Сати Спивакова и Екатерина Варнава вместе с идеологом проекта «Чтения со смыслом» Ирадой Берг будут рассуждать, как персонажи средневековых романов смогли бы (или нет) жить долго и счастлива, если бы не умерли в один день. Режиссером драматургического этюда Lockdown выступила Алла Дамскер, постановщица спектакля «1926» с Елизаветой Боярской.

Сериал «Чем мы заняты в тени

Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — фамильяр Гильермо спас своего хозяина-вампира и всех его друзей из особняка на Стейтен-Айленде от расправы Совета. В новом сезоне они сами станут лидерами и продолжат бороться с оборотнями, ведьмами и иногда друг с другом. Теперь абсолютно легально третья часть проекта показывается и на российских стримингах.

С 1 ноября, «КиноПоиск HD»

Выставка «На следующий день»

Ровно на месяц в Центре им. Курехина откроется экспозиция семи художников — Ольги Тобрелутс, Ирины Дрозд, Ирины Анниной, Дмитрия Шорина, Ивана Плюща, Ильи Гапонова и Олега Маслова. Их отобрал куратор Государственной галереи венгерского города Мишкольц Абель Конья. Основная концепция выставки — что же человечество сможет унести с собой, чтобы начать существование заново, если оставит Землю. Спойлер: кеды-пуанты, кроваво-красное желе и нарисованных фламинго.

С 1 ноября по 1 декабря

Выставка «Вселенский Бестиарий: образы животных в традиционной культуре народов северной Евразии», Российский этнографический музей

На выставке в РЭМ показывают предметы культа и быта народов Северной Евразии звериной тематики. Это, например, вышитые праздничные полотенца, солонки в виде селезней и обереги-амулеты с оленями и лосями.

До 1 марта

«Севкабель Порт»

На время локдауна территория кластера открыта круглосуточно — со всеми закатами с видами на Финский залив. На вынос будут работать все кафе на территории пространства, для посещения выставок понадобится QR-код.