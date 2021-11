Чем заняться в Петербурге в локдаун с 1 по 7 ноября

Спектакль «В поисках утраченного времени: Сюжет(ы)», Вторая сцена БДТ — Каменноостровский театр

В пятницу и субботу на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) покажут вторую часть театрального сериала режиссера Дениса Хусниярова по роману Марселя Пруста — «В поисках утраченного времени: Сюжет(ы)». Помогла переосмыслять прустовский текст драматург Ася Волошина. В главных ролях — Карина Разумовская, Ольга Ванькова, Мария Сандлер, Виктор Бугаков, Сергей Стукалов и Иван Кандинов.

Экскурсии проекта «Петербург глазами инженера»

Проект 5 и 7 ноября запускает новый маршрут для любителей модерна и метлахской плитки — по вокзалам бывшей Финляндской железной дороги. На экскурсии расскажут про станции Левашово, Парголово, Удельная, Ланская и Шувалово. Экскурсия преимущественно проходит в автобусе и помещениях вокзалов. Подробности здесь.

Фильм «Финч»

Камерная и бесконечно трогательная мелодрама с Томом Хэнксом рассказывает историю изобретателя Финча, выжившего после уничтожившей человечество вспышки на солнце. Он создает робота (Калеб Лэндри Джонс), чтобы тот после его смерти позаботился о его любимой собаке. Режиссером проекта стал Мигель Сапочник, работавший над «Настоящим детективом» и «Игрой престоло».

С 5 ноября, Apple TV+

Фильм «Мексиканская полиция»

Фильм-участник Берлинале этого года (и получивший приз за лучший монтаж) рассказывает историю супрежеской пары Терезы и Монтойи (Рауль Брионес и Моника дель Кармен), патрулирующей опасные районы. Режиссер Алонсо Руиспаласиоса известен по сериалу «Нарко: Мексика» с Диего Луной и про неблагополучные локации знает не понаслышке.

С 5 ноября, Netflix

Аудиоспектакль «Погружение. Театр в ванной»

Среди домашних постановок Мобильного художественного театра (МХТ) есть получасовая рефлексия для прослушивания в горячей ванне. Это копродукция компании This Is Not A Theatre Company, «Импресарио» и, собственно, МХТ. Для того, чтобы начать спектакль понадобятся наушники и мобильное приложение, которое можно скачать в AppStore и Google Play.