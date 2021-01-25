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Чем заняться в Петербурге с 25 по 31 января

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: сериал «Полет» с Михаилом Ефремовым, Линч и Триер в прокате, а также последний шанс увидеть выставку Ли Бул «Утопия Спасенная» в «Манеже».

Пн 25 января Вт 26 января Ср 27 января Чт 28 января Пт 29 января Сб 30 января Вс 31 января

Понедельник, 25 января

Опера «Валькирия», Метрополитен-опера

3:30

Постановка Робера Лепажа с Кристин Герке, Эвой-Марией Вестбрук и Стюартом Скелтоном. Дирижер — Филипп Жордан. Запись доступна 23 часа.

Лекция Константина Мильчина о литературных мемах

19:00

Литературный критик и шеф-редактор сервиса аудиокниг Константин Мильчин в очередном онлайн-выпуске Comedy-science show «Наука в мемах» от Информационного центра атомной энергии расскажет, как понимать шутки про писателей и какие из них хорошие.

Презентация романа «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями»

19:30

Финалист «Национального бестселлера» Булат Ханов представит в книжном магазине «Во весь голос» свой новый роман. Вход свободный по регистрации.

Сериал «Полет»

21:00

Триллер с сюжетной завязкой в стиле «Пункта назначения» (но устроен он гораздо интереснее) должен выйти на телеэкраны в январе. Сотрудники юротдела столичной строительной компании (Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков и другие) пропускают рейс, приехав в неправильный аэропорт. Самолет, на котором они должны были лететь, разбивается. Снял проект сын Валерия Тодоровского Петр. Подробнее о нем здесь.

С 25 января, ТНТ

Опера «Валькирия», Венская опера

23:00

Еще одна версия «Валькирии» — Венской оперы. Постановка — Свена-Эрика Бехтольфа, дирижер — Адам Фишер. В ролях: Кристофер Вентрис, Эйн Энгер, Вальтрауд Майер, Линда Уотсон и Томаш Конечный. Для просмотра нужно зарегистрироваться.

Сериал «Сквозь снег»

Многострадальная сериальная адаптация фильма «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а во втором сезоне появится Шон Бин.

С 25 января

Выставка Ани Слобожаниной «Приданое», Antonov Gallery

В Antonov Gallery в «Бердгольд-центре» показывают мультимедийный проект Ани Слобожаниной «Приданое». По словам художницы, он вдохновлен темой русского Севера: локальными ритуалам и обрядам прощания с девичеством.

С 25 по 30 января

Вторник, 26 января

Опера «Дон Жуан», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Моцарта «Дон Жуан» в постановке Майкла Грандаджа, дирижер — Фабио Луизи. Партии исполняют Хибла Герзмава, Малин Бюстрем, Пол Эпплби, Саймон Кинлисайд, Адам Плахетка, Мэтью Роуз и Кванчул Юн.

Спектакль «Лир», «Приют комедианта»

19:00

Культовую постановку Константина Богомолова, где шекспировская трагедия становится черной комедией, вновь покажут на сцене «Приюта». Отца неблагодарных дочерей короля Лира играет Роза Хайруллина.

Лекция «Открытия в эволюции. Итоги 2020 года»

19:30

В «Архэ» продолжают подводить научные итоги 2020-го. Так, биолог Александр Марков, лауреат премии «Просветитель», расскажет, какие прорывы ученые сделали в минувшем году в области эволюции.

Концерт «Желтые Звезды»

Ко Дню памяти жертв Холокоста (уже в шестой раз) 26 января в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича покажут концерт «Желтые Звезды». Художественные тексты озвучивает Ксения Раппопорт, фортепиано — Полина Осетинская, скрипка — Анна Зильберборд. Дирижер — Владимир Альтшулер.

Среда, 27 января

Опера «Граф Ори», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера откроет доступ к опере Джоакино Россини «Граф Ори» в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Мурицио Бенини. В ролях: Хуан Диего Флорес, Диана Дамрау, Джойс ДиДонато, Стефан Дегу, Микеле Пертузи и Сюзанн Ресмарк. 

Спецпоказы фильмов на Лендоке ко Дню снятия блокады Ленинграда

27 января Лендок покажет шест работ, в том числе сделанных на самой киностудии. Это картины «Подвиг Ленинграда» Ефим Учителя и Валерия Соловцова, «900 незабываемых дней» Валерия Соловцова, «Интервью с картиной» Адольфа Минкин, «Город в осаде» Павла Когана, «Блокаду» Сергея Лозницы и «Ленинград в борьбе» (реж. Р. Кармен, Н. Комаревцев, В. Соловцов, Е. Учитель). Вход свободный по регистрации на сайте.

Спектакль «Лир», «Приют комедианта»

19:00

Культовую постановку Константина Богомолова, где шекспировская трагедия становится черной комедией, вновь покажут на сцене «Приюта». Отца неблагодарных дочерей короля Лира играет Роза Хайруллина.

Балет «Барышня и хулиган. Ленинградская симфония», Мариннский-2

19:00

Ко Дню снятия блокады Ленинграда покажут одноактные балеты в хореографии Константина Боярского на музыку Дмитрия Шостаковича. В главных партиях — Екатерина Кондаурова, Андрей Ермаков, Елена Евсеева, Давид Залеев.

Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Большой театр

19:00

Большой театр показывает оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Дмитрия Чернякова, дирижер — Кадзуси Оно. В ролях: Владимир Огновенко, Питер Хоар, Аушрине Стундите и Джон Дашак. Показ платный.

Спецпоказ фильма «Читаем блокадную книгу»

19:10

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, на «Ленфильме» пройдет специальный показ фильма Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу». Ее представит сам режиссер.

Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра

19:30

«Товарищ Кисляков» — уже четвертая работа Андрея Калинина в Александринском театре. На этот раз он поставил книгу полузабытого писателя Пантелеймона Романова, пик популярности которого пришелся на 1920-ые. Это размышление о конформизме и превращении интеллигента Ипполита Григорьевича в товарища Кислякова.

Сериал «Засланец из космоса»

Базирующий на комиксах Dark Horse сериал рассказывает историю инопланетянина Гарри, который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать.

С 27 января

Четверг, 28 января

Опера «Фауст», Метрополитен-опера

3:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Шарля Гуно «Фауст» в постановке Деза Макануффа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях: Йонас Кауфман, Марина Поплавская и Рене Папе.

Спектакль «Водевиль дилетанта», Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр)

19:00

В рамках проекта «Четыре. Современная режиссура» в Каменноостровском театре покажут постановку Кирилла Вытоптова по мотивам пьесы Василия Шкваркина «Лира напрокат», написанной в 1928 году. Главный герой — электрик Митя — неожиданного становится драматургом. В спектакле звучат Дунаевский и Шёнберг.

Лекция «Быть экологом. Экспертиза и энтузиазм против проблем, о которых знают все, но которые решают немногие»

19:00

На Новой сцене Александринского театра в четверг вновь пройдет встреча цикла «Теория малых дел». На этот раз о своей работе расскажут эксперты экологических НКО Петербурга. Вход свободный по регистрации.

Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра

19:30

«Товарищ Кисляков» — уже четвертая работа Андрея Калинина в Александринском театре. На этот раз он поставил книгу полузабытого писателя Пантелеймона Романова, пик популярности которого пришелся на 1920-ые. Это размышление о конформизме и превращении интеллигента Ипполита Григорьевича в товарища Кислякова.

Сериал «Топи»

Релиз хтонического триллера с элементами мистики по сценарию суперзвезды литературного мира Дмитрия Глуховского намечен уже на конец января. По сюжету пять молодых людей (Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова) едут в монастырь в отдаленной деревне Топи.

С 28 января

Фильм «Малхолланд Драйв»

Запутанная детективная история Дэвида Линча с Лаурой Хэрринг и Наоми Уоттс, как блондинка помогает невероятной красоты брюнетке узнать, кто она и что с ней случилось. По традиции тут все не то, чем кажется. Картин выходит в повторный прокат на языке оригинала.

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Рассекая волны»

Волна ре-релизов (сложно удержаться от каламбура) докатились и до Ларса фон Триера. В повторный прокат выпустят один из лучших его фильмов, из которого мир узнал Стеллана Скарсгарда и Эмили Уотсон.

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Дьявол в деталях»

Триллер с отличным актерским составом. Замечающие все мелочи замшерифа округа Керн (Дензел Вашингтон) вынужден объединиться с детективом из Лос-Анджелеса Бэкстером (Рами Малек), чтобы поймать серийного убийцу (Джаред Лето).

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Бывшая с того света»

Ретро-комедия с Джуди Денч, Дэном Стивенсом, Айлой Фишер и Лесли Манн по мотивам классической пьесе Ноэла Кауарда «Неугомонный дух» (фильм в оригинале так и называется). Ясновидящая-шарлатанка случайно вызывает призрак бывшей жены популярного писателя, которую не слишком устраивает, что тот вновь нашел счастье в личной жизни уже с другой.

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Афера Оливера Твиста»

Криминальная комедия в духе Гая Риччи и с бонусом в виде Майкла Кейна в касте. Юный лондонский художник случайно становится частью банды, которая готовит кражу картины.

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Дать дуба в округе Юба»

Комедия с Милой Кунис и чудесами локализации в названии (в оригинале — Breaking News in Yuba County). Сью Баттонс становится героиней новостей, когда ее муж внезапно исчезает. 15 минут славы для нее постепенно превращаются в желание не сходить с газетных полос и телеэкранов.

С 28 января, кинотеатры

Презентация романа «Любовное чтиво»

18:00

Лауреат премии «Большая книга» за нон-фикшн «Лев Толстой: бегство из рая» (и один из сценаристов фильма Авдотьи Смирновой о писателе «История одного назначения»!) Павел Басинский создал труд, который от него не ожидали. Его новый текст обозначен как «роман-фейк» — мультижанровая книга о любви к другому и великой русской прозе. Басинский ответит на вопросы про книгу в прямом эфире в группе «Буквоеда» во «ВКонтакте».

Пятница, 29 января

Опера «Фальстаф», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Джузеппе Верди «Фальстаф» в постановке Роберта Карсена, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Амброджо Маэстри, Лизетт Оропеса, Анжела Мид, Стефани Блайт и Франко Вассалло.

Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная», «Манеж»

В «Манеже» до 31 января все еще идет долгожданный блокбастер «Утопия Спасенная» южнокорейской художницы Ли Бул — международной звезды, которая переплавляет идеи Томаса Компанеллы, немецкого модерниста Бруно Таута, русских архитекторов-конструктивистов и собственные размышления об устройстве человеческого общества. В фокус ее проекта для Петербурга — визуализация «диалога» между Ли Бул и представителями русского авангарда.

До 31 января 

Выставки Марины Алексеевой и Владимира Раннева «Все включено» и «Можем повторить», Marina Gisich Gallery

В Marina Gisich Gallery открываются сразу две совместные экспозиции художницы и сценографа «Электротеатра Станиславский» Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева — инсталляции «Все включено» (при содействии школы Masters) и «Можем повторить». Куратор — Дмитрий Ренанский.

С 29 января до 28 февраля

Фильм «Раскопки» 

Экранизация новелла Джона Престона с Рэйфом Файнсом, Кэри Маллиган и Лили Джеймс. Перед Второй мировой войной богатая вдова Эдитт нанимает археолога, чтобы тот изучил территорию ее поместья.

С 29 января, Netflix

Концерт Нейромонаха Феофана

20:00

Проект «Нейромонах Феофан», ловко миксующий древнерусские мотивы и drum&bass, выступит в пятницу в «А2» с обновленным сет-листом и мощными световыми инсталляциями.

Суббота, 30 января

Опера «Летучий голландец», Метрополитен-опера

3:30

В течение 23 часов можно увидеть оперу Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в постановке Франсуа Жирара, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях — Франц-Йозеф Зелиг, Аня Кампе, Евгений Никитин, Михоко Фудзимура, Сергей Скороходов и Давид Портилло.

Спектакль «Джульетта», БДТ им. Товстоногова

19:00

Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.

Концерт ON-THE-GO

20:00

В субботу в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» выступит группа ON-THE-GO. Музыканты представят песни с нового альбома «Unsaid». По словам музыкантов, это пластинки о поиске счастья.

Опера «Пеллеас и Мелизанда», Большой театр Женевы

Большой театр Женевы до 31 января показывает на портале GTG digital оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович.

Концерт-посвящение «Вне системы», МХТ им. Чехова

МХТ оставил в открытом доступе видеозапись работы Кирилла Серебренникова «Вне системы». Это вечер-посвящение Константину Станиславскому, основанный на документальном материале — письмах, воспоминаниях, служебных записках, дневниках и записях репетиций. Собрал и адаптировал их драматург Михаил Дурненков.

Балет «Фреска. Картина на стене»

Портал ARTE до 21 мая открыл доступ к балету Анжелена Прельжокажа «Фреска. Картина на стене». Он основан на китайской сказке XIII века. Над постановкой работал композитор Николя Годен, партии исполняют Юриэ Цугава, Жан-Шарль Жусни, Сержи Аморос Апарисио, Мариус Делькур и Антуан Дюбуа.

Воскресенье, 31 января

Опера «Риголетто», Метрополитен-опера

3:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Джузеппе Верди «Риголетто» в постановке Майкла Майера, дирижер — Микеле Мариотти. В ролях — Диана Дамрау, Оксана Волкова, Петр Бечала, Желько Лучич и Штефан Коцан.

Спектакль «Джульетта», БДТ им. Товстоногова

19:00

Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.

Концерт OQJAV

20:00

Группа OQJAV (Вадик Королев, Ярослав Тимофеев и Дмитрий Шугайкин) выступит в воскресенье в клубе «Морзе» с концертом-презентацией нового альбома «Кромешна» — идеальной квинтэссенции лиричной и не очень грусти.

Подкаст «В своем репертуаре»

Студия «Либо/либо» запустила театральный подкаст «В своем репертуаре». Это беседы с Ксенией Перетрухиной, Мариной Брусникиной, Виктором Рыжаковым, Борисом Павловичем, Михаилом Дурненковым, Аллой Сигаловой, Игорем Золотовицким, Еленой Ковальской, Фёдором Елютиным и Евгенией Петровской. Ведущие — актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев.

Спектакль «Из жизни планет»

На портале Окко бесплатно показывают спектакль «Из жизни планет» в постановке Дениса Азарова — это музыкальное посвящение Олега Нестерова неснятым фильмам 1960-х: «Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок» Геннадия Шпаликова, «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова.

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