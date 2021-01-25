Чем заняться в Петербурге с 25 по 31 января

Опера «Фауст», Метрополитен-опера

3:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Шарля Гуно «Фауст» в постановке Деза Макануффа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях: Йонас Кауфман, Марина Поплавская и Рене Папе.

Спектакль «Водевиль дилетанта», Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр)

19:00

В рамках проекта «Четыре. Современная режиссура» в Каменноостровском театре покажут постановку Кирилла Вытоптова по мотивам пьесы Василия Шкваркина «Лира напрокат», написанной в 1928 году. Главный герой — электрик Митя — неожиданного становится драматургом. В спектакле звучат Дунаевский и Шёнберг.

Лекция «Быть экологом. Экспертиза и энтузиазм против проблем, о которых знают все, но которые решают немногие»

19:00

На Новой сцене Александринского театра в четверг вновь пройдет встреча цикла «Теория малых дел». На этот раз о своей работе расскажут эксперты экологических НКО Петербурга. Вход свободный по регистрации.

Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра

19:30

«Товарищ Кисляков» — уже четвертая работа Андрея Калинина в Александринском театре. На этот раз он поставил книгу полузабытого писателя Пантелеймона Романова, пик популярности которого пришелся на 1920-ые. Это размышление о конформизме и превращении интеллигента Ипполита Григорьевича в товарища Кислякова.

Сериал «Топи»

Релиз хтонического триллера с элементами мистики по сценарию суперзвезды литературного мира Дмитрия Глуховского намечен уже на конец января. По сюжету пять молодых людей (Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова) едут в монастырь в отдаленной деревне Топи.

С 28 января

Фильм «Малхолланд Драйв»

Запутанная детективная история Дэвида Линча с Лаурой Хэрринг и Наоми Уоттс, как блондинка помогает невероятной красоты брюнетке узнать, кто она и что с ней случилось. По традиции тут все не то, чем кажется. Картин выходит в повторный прокат на языке оригинала.

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Рассекая волны»

Волна ре-релизов (сложно удержаться от каламбура) докатились и до Ларса фон Триера. В повторный прокат выпустят один из лучших его фильмов, из которого мир узнал Стеллана Скарсгарда и Эмили Уотсон.

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Дьявол в деталях»

Триллер с отличным актерским составом. Замечающие все мелочи замшерифа округа Керн (Дензел Вашингтон) вынужден объединиться с детективом из Лос-Анджелеса Бэкстером (Рами Малек), чтобы поймать серийного убийцу (Джаред Лето).

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Бывшая с того света»

Ретро-комедия с Джуди Денч, Дэном Стивенсом, Айлой Фишер и Лесли Манн по мотивам классической пьесе Ноэла Кауарда «Неугомонный дух» (фильм в оригинале так и называется). Ясновидящая-шарлатанка случайно вызывает призрак бывшей жены популярного писателя, которую не слишком устраивает, что тот вновь нашел счастье в личной жизни уже с другой.

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Афера Оливера Твиста»

Криминальная комедия в духе Гая Риччи и с бонусом в виде Майкла Кейна в касте. Юный лондонский художник случайно становится частью банды, которая готовит кражу картины.

С 28 января, кинотеатры

Фильм «Дать дуба в округе Юба»

Комедия с Милой Кунис и чудесами локализации в названии (в оригинале — Breaking News in Yuba County). Сью Баттонс становится героиней новостей, когда ее муж внезапно исчезает. 15 минут славы для нее постепенно превращаются в желание не сходить с газетных полос и телеэкранов.

С 28 января, кинотеатры

Презентация романа «Любовное чтиво»

18:00

Лауреат премии «Большая книга» за нон-фикшн «Лев Толстой: бегство из рая» (и один из сценаристов фильма Авдотьи Смирновой о писателе «История одного назначения»!) Павел Басинский создал труд, который от него не ожидали. Его новый текст обозначен как «роман-фейк» — мультижанровая книга о любви к другому и великой русской прозе. Басинский ответит на вопросы про книгу в прямом эфире в группе «Буквоеда» во «ВКонтакте».