Почему стоит смотреть пророческий для Михаила Ефремова сериал «Полет»?

Сюрреалистический обветшалый ДК или санаторий советских времен: облицованное плиткой типовое здание обвивают гигантские морские чудища. То ли из него, то ли к нему бежит сотрудник ДПС, кто-то нажимает на курок, он падает. Кадр сменяется, и слово берет красивая блондинка с усталым взглядом и следами крови на офисной блузке (Оксана Акиньшина). Та начинает наговаривать на диктофон, как полицейские в детективах-процедуралах, что ее зовут Ира, ей 31 год, она юрист в строительной компании «Бик», хотя уже не знает, кто она теперь на самом деле. Монтажная склейка — и та же Ира незадолго до этого достает из духовки фирменного гуся и режет яблоки для шарлотки. Она идеальная домохозяйка, верная супруга и добродетельная мать — вот только муж ей изменяет со стажеркой, а семейная жизнь, как из рекламы майонеза, все чаще кажется ей пошлостью (в набоковском смысле).

Героиня Оксаны Акиньшиной становится первым рассказчиком в придуманной режиссером и сценаристом «Полета» Петром Тодоровским конструкции (сын Валерия Тодоровского и внук Петра Тодоровского). Именно от нее мы узнаем про чудесное спасение ее коллег от авиакатастрофы. Как сторонники Навального неделю назад, они оказываются не в том аэропорту Москвы, и разбившийся самолет улетает без них. Выживших шестеро — помимо Иры, это бонвиван и пошляк с алко- и наркозависимостью Игорь Жабенко (Михаил Ефремов), амбициозный молодой начальник Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов), наивная секретарь с прозвищем Котенок (Юлия Хлынина), стеснительный сотрудник финансового отдела с графоманскими замашками (Павел Табаков), а также риелтор и многодетная мать Катя (Евгения Добровольская).