Почему стоит смотреть пророческий для Михаила Ефремова сериал «Полет»?

С 25 января на ТНТ и видеоплатформе Premier выходит остросюжетная драма Петра Тодоровского «Полет» — история сотрудников юротдела строительной компании, которые чудом не погибают при крушении самолета, но после попадают в воронку личных катастроф. Редакция «Собака.ru» посмотрела четыре серии проекта и рассказывает, почему, несмотря на искусственность сценарной конструкции, его стоит увидеть (спойлер: хотя бы ради виртуозной игры Михаила Ефремова!).
Сюрреалистический обветшалый ДК или санаторий советских времен: облицованное плиткой типовое здание обвивают гигантские морские чудища. То ли из него, то ли к нему бежит сотрудник ДПС, кто-то нажимает на курок, он падает. Кадр сменяется, и слово берет красивая блондинка с усталым взглядом и следами крови на офисной блузке (Оксана Акиньшина). Та начинает наговаривать на диктофон, как полицейские в детективах-процедуралах, что ее зовут Ира, ей 31 год, она юрист в строительной компании «Бик», хотя уже не знает, кто она теперь на самом деле. Монтажная склейка — и та же Ира незадолго до этого достает из духовки фирменного гуся и режет яблоки для шарлотки. Она идеальная домохозяйка, верная супруга и добродетельная мать — вот только муж ей изменяет со стажеркой, а семейная жизнь, как из рекламы майонеза, все чаще кажется ей пошлостью (в набоковском смысле).
Героиня Оксаны Акиньшиной становится первым рассказчиком в придуманной режиссером и сценаристом «Полета» Петром Тодоровским конструкции (сын Валерия Тодоровского и внук Петра Тодоровского). Именно от нее мы узнаем про чудесное спасение ее коллег от авиакатастрофы. Как сторонники Навального неделю назад, они оказываются не в том аэропорту Москвы, и разбившийся самолет улетает без них. Выживших шестеро — помимо Иры, это бонвиван и пошляк с алко- и наркозависимостью Игорь Жабенко (Михаил Ефремов), амбициозный молодой начальник Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов), наивная секретарь с прозвищем Котенок (Юлия Хлынина), стеснительный сотрудник финансового отдела с графоманскими замашками (Павел Табаков), а также риелтор и многодетная мать Катя (Евгения Добровольская).
Каждому из героев — их личному крушению и трагедии вместо физической гибели в самолете — посвящено по отдельному эпизоду сериала. Впрочем, на предпросмотр критикам давали четыре серии, поэтому вполне вероятно, что санаторий (или ДК), в котором собираются все герои — это чистилище. Все происходящее — чьи-нибудь предсмертные видения, а авиакатастрофа тут метафора, как у гениального Александра Миндадзе в «Отрыве» (но почему-то кажется, что все же нет).
Самой пронзительной получилась серия про Игоря Жабенко — героя Михаила Ефремова. Не только потому что полушутливое прозвище «великий русский актер» он оправдывает тут в полной мере — играет по формуле «ты в предлагаемых обстоятельствах» так, что нет швов. Это особенно видно на фоне начинающих артистов вроде Глеба Калюжного (он снова в роли трудного подростка). Реальность, часто чертовски плохой и банальный драматург, придала экранной истории Ефремова дополнительную глубину и расцветила ее новыми смыслами (какими именно — спойлерить не будем).
Остальное остросюжетное построение будет то увлекать, то отторгать штампами и искусственностью (про нее, кстати, в сериале говорит писатель, которого играет Тимофей Трибунцев) — например, внутренний слом и преображение героини Оксаны Акиньшиной сопровождается проходом по офису с развевающимися волосами и на шпильках (да, в этом мире все женские персонажи ходят исключительно на каблуках, на чем периодически фокусируется камера). С ней же вы увидите довольно неловкую сцену секса, а в диалоге героев Михаила и Никиты Ефремова вдруг зачем-то проскользнет меташутка «Ты мне как сын».
Впрочем, искать запасный выход и внутренние ресурсы к полетам во сне и наяву с героями сериала все же хочется — к пятому эпизоду вопросов куда больше, чем ответов. А это и есть идеальный баланс, чтобы держать внимание зрителей. К тому же есть еще один приятный бонус: в начале каждой серии на заставке звучит медитативная Venus in Furs великой группы The Velvet Underground.
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