Чем заняться в Петербурге с 30 ноября по 6 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе. Только маст-хэвы: Анна Нетребко в Мариинском театре и в онлайне, невероятно красивый фильм Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в прокате и театральный фестиваль «Радуга» в ТЮЗе им. Брянцева.
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Диана Вишнева
Понедельник, 30 ноября
Опера «Симон Бокканегра», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Симону Бокканегра» Верди в постановке Джанкарло дель Монако, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Адриана Печонка, Марчелло Джордани, Пласидо Доминго и Джеймс Моррис.
Вечер одноактных балетов «Приношение Майе», Мариинский театр
18:30
В честь юбилея Майи Плисецкой в Мариинском театре пройдет вечер одноактных балетов. Диана Вишнева и премьер Большого театра Денис Савин представят работу Алексея Ратманского «Приношение Майе» на музыку Камиля Сен-Санса в аранжировке Родиона Щедрина. Партию сопрано исполнит Кристина Алиева. В программе также «Кармен-сюита» и работа Concerto DSCH.
Премьера фильма «Цветаева open»
19:30
В Angleterre Cinema Lounge покажут фильм Аллы Дамскер о Марине Цветаевой. В его основе — письма, дневники и архивных документы. В исследовании приняли участие: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Юлия Ауг, Анатолий Белый, Людмила Улицкая, Николай Солодников, Любовь Аркус, Вера Полозкова, Михаил Козырев, Алексей Кортнев и Борис Андрианов. Фильм представят сама режиссер, а также актеры Анатолий Белый и Елизавета Боярская.
Опера «Богема», Венская опера
До 23:00
Венская опера показывает запись оперы Пуччини «Богема» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Сперанза Скаппуччи.
Выставка «100 лет Леониду Шварцману», «Бертгольд Центре»
В Петербурге стартовал выставочный проект-посвящение художнику анимационного кино, режиссеру и создателю визуального образа Чебурашки Леониду Шварцману. В «Бертгольд Центре» покажут более 60 работ авторства Шварцмана, а также оригинальные куклы из коллекции киностудии «Союзмультфильм». Проект можно также посмотреть в онлайне.
До 11 декабря
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Григорий Свердлин
Вторник, 1 декабря
Опера «Евгений Онегин», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Евгению Онегину» Чайковского в постановке Роберта Карсена, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях — Дмитрий Хворостовский, Рене Флеминг, Елена Заремба, Рамон Варгас и Сергей Алексашкин.
Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора», Эрмитаж
В Государственном Эрмитаже открылась выставка работ Карла Фаберже. Например, на ней можно увидеть миниатюрную копию Императорских регалий, выполненную для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Экспозиция разместилась в Гербовом зале Зимнего Дворца.
До 14 марта
Спектакль «Джульетта», БДТ им. Г.А. Товстоногова
19:00
Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.
Дискуссия «Благотворительность в Петербурге и вокруг»
19:00
Во вторник на Новой сцене Александринского театра пройдет дискуссия о благотворительности — как помогать, а не «причинять добро». Среди участников — директор «Ночлежки» Григорий Свердлин, руководитель PR-отдела AdVita Юлия Паскевич, директор по фандрайзингу фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром переработки» Юлия Митрофанова. Модератор — Александр Архипов, исполнительный директор Ассоциации выпускников СПбГУ. Регистрация здесь.
Спектакль «Девочка Надя, чего тебе надо?», «Современник»
Театр «Современник» оставил в открытом доступе видеозапись спектакля «Девочка Надя, чего тебе надо?» в постановке Ивана Комарова. В основе — текст сценариста и поэта Геннадия Шпаликова.
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Рената Литвинова
Среда, 2 декабря
Опера «Аида», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Джузеппе Верди «Аида» в постановке Джона Декстера 1985 года, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях — Леонтина Прайс, Фьоренца Коссотто, Джеймс Маккракен, Саймон Эстес и Джон Макарди.
Мастер-класс Ренаты Литвиновой и Альфреда Шапиро
19:00
Бахрушинский музей совместно с IV Биеннале театрального искусства проведут совместный мастер-класс актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой с режиссером Адольфом Шапиро «Чехов. Опыт». Регистрация на онлайн-просмотр по ссылке.
Спецпоказ фильма «Илиана. Верь мне»
19:00
За день до релиза в кино фильм-пазл можно посмотреть в киноклубе «Ленфильма». После показа состоится творческая встреча с режиссером Владимиром Койфманом. Вход свободный, но по регистрации.
Онлайн-концерт «Художник читает библию»
20:00
Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» проводит онлайн-трансляцию концертов. Начнут с программы из произведений Йозефа Гайдна и Софии Губайдулиной на евангельские тексты. Чтецом будет Евгений Миронов, исполнители — виолончелист Александр Рудин, баянист Фридрих Липс, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Опера «Infinite Now», Opera Ballet Vlaanderen
Opera Ballet Vlaanderen в Антверпене показывает на портале OperaVision оперу Хаи Черновин в режиссуре Люка Персеваля. Дирижер — Титус Энгель. Запись будет доступна до 18 апреля.
Спектакль «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», фестиваль документального театра BRUSFEST
Фестиваль документального театра BRUSFEST и Центр Вознесенского оставили в открытом доступе оперу для вокального ансамбля и драматической актрисы — «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр». Это работа композитора Анны Поспеловой и режиссера Филиппа Виноградова по автобиографической пьесе Элины Петровой. Музыкальный руководитель — Ольга Власова, в главной роли – Виктория Мирошниченко.
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Фильм «Человеческий голос»
Четверг, 3 декабря
Опера «Парсифаль», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа будет доступна запись оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» в постановке Франсуа Жирара, дирижер — Даниэле Гатти. В ролях — Йонас Кауфман, Катарина Далайман, Петер Маттеи, Евгений Никитин и Рене Папе.
Мастер-класс Дмитрия Крымова и Дмитрия Быкова
18:00
Бахрушинский музей совместно с IV Биеннале театрального искусства проведут совместный мастер-класс Дмитрия Крымова и Дмитрия Быкова «Чехов. Метафизика».
Спектакль «Бальзаминов», Воронежский камерный театр (фестиваль «Радуга»)
19:00
Ежегодный фестиваль «Радуга» ТЮЗа им. Брянцева перенесли с июня на декабрь. Начнут в этом году с постановки Михаила Бычкова для Воронежского камерного театра. Пьесу Островского, которую многие помнят по фильму с Вициным, покажут на сцене самого ТЮЗа.
Презентация «Книга о Петербурге» Сергея Носова
19:30
Петербургский писатель Сергей Носов, автор «Тайной жизни петербургских памятников» презентует в четверг магазине «Во весь голос» новую книгу. Она называется просто и лаконично: «Книга о Петербурге». Вход на встречу свободный.
Презентация 76 номера журнала «Сеанс»
19:30
В четверг в онлайн и офлайн-лектории магазина «Порядок слов» пройдет презентация 76 номера журнала «Сеанс» Femmes Femmes. Он посвящен женщинам в кинематографе. В программе вечера разговор о том, что такое «феминистская теория кино», как история борьбы за права повлияла на кинематограф, и почему роль женщин в кино гораздо шире. Регистрация здесь.
Фильм «Криминальные боссы»
Нео-нуар в духе так любимых в России Тарантино, Риччи и братьев Коэн с блестящим актерским составом из Лиама Хемсворта, Винса Вона, Джона Малковича и многих других. Но не надо питать иллюзий: его режиссеру Кларку Дьюку до референсных авторов далеко, а оммаж про наркобарнов, мафию и психопатов всегда останется оммажем.
С 3 декабря
Фильм «Ширли»
Готический триллер-байопик из программы Берлинале об американской писательнице-классике Ширли Джексон (Элизабет Мосс), к которой университет подселяет молодого доцента и его жену.
С 3 декабря
Фильм «Избави нас от лукавого»
После грандиозного успеха «Паразитов» в России стали внимательнее относиться к кино Южной Кореи. Поэтому в прокат и у нас выходит боевик Хон Вон-чхана про благородного киллера и злого бандита.
С 3 декабря
Фильм «Трое»
На историю любовного треугольника героев Юлии Пересильд, Виктории Исаковой и Константина Хабенского режиссера Анну Меликян вдохновила книга о «Троице» Андрея Рублева и советское кино. Все лишние и всё лишнее здесь выхолощено.
С 3 декабря
Фильм «Человеческий голос»
Невероятно красивый короткий метр Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной (и практически единственной роли). Как когда-то в «Женщинах на грани нервного срыва» его завязка и основной конфликт — страдания героини из-за возлюбленного, так и на забравшего свои вещи после расставания.
С 3 декабря
Фильм «Бог детей»
В «Амедиатеке» с четверга можно посмотреть докудраму о докторе Куинси Фортье. Он обманом оплодотворил своей спермой большое количество женщин — без их согласия использовал генетический материал при искусственном зачатии. В картине покажут в том числе его биологических детей, узнавших правду о происхождении.
С 3 декабря
Пятница, 4 декабря
Опера «Макбет», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Макбету» Верди в постановке Эдриана Ноубла, дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Анна Нетребко, Желько Лучич, Джозеф Каллея и Рене Папе.
Ярмарка в поддержку «Антон тут рядом»
12:00
В пятницу на «Лендоке» пройдет благотворительная новогодняя ярмарка. Все собранные средства направят на развитие программ Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Их изделия, кстати, на ярмарке тоже будут.
Спектакль «Считалка», фестиваль «Радуга»
16:30, 20:00
На Малой сцене ТЮЗа в рамках фестиваля «Радуга» покажут «Считалку» Жени Беркович по повести Тамты Мелашвили. Это история про девочек-подростков во время грузино-абхазского конфликта.
Вечер романсов Чайковского с Анной Нетребко, Концертный зал Мариинского театра
19:00
Оперные певцы Анна Нетребко, Сергей Скороходов, Михаил Петренко и Злата Булычева выступят с камерной программой и романсов Чайковского в Концертном зале Мариинского театра. За фортепиано — Ирина Соболева
Спектакль «Смерть Тарелкина», Красноярский драматический театр им. Пушкина (фестиваль «Радуга»)
19:00
На Большой сцене ТЮЗа в рамках фестиваля «Радуга» покажут «Смерть Тарелкина» Красноярского драматического театра. В спектакля, как во времена Шекспира, все роль играют мужчины-актеры.
Опера «Сельская честь», Мариинский театр
19:30
В пятницу на Новой сцене Мариинского театра покажут премьеру оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Режиссер постановки — француз Aрно Бернар — он же ставил здесь «Сицилийскую вечерню» Верди и «Девушку с Запада» Пуччини. 4 декабря Сантуццу исполнит Юлия Маточкина, Туридду — Ахмед Агади, Альфио — Евгений Никитин. Дирижер — Гурген Петросян.
Спектакль «The Song of Songs» или «Песнь песней», Jaffa Fest-2020
22:00
На фестивале Jaffa Fest-2020 начнутся показы спектакля SOS: «The Song of Songs» или «Песнь песней» — сценической кантаты режиссера и художника Веры Мартынов и композитора Алексея Сысоева, исполняемая вокальным ансамблем Intrada под руководством Екатерины Антоненко, двумя чтецами и музыкантом. Нужна предварительная регистрация.
Фильм «Манк»
На Netflix выходит один из главных претендентов на «Оскар» — фильм Дэвида Финчера о сценаристе «Гражданина Кейна» Германе Манкевиче. Тот борется с алкоголизмом, ухаживает за актрисой Марион Дэвис и конфликтует с Уильямом Херстом. Главную роль виртуозно играет Гэри Олдман.
С 4 декабря
Сериал «Селена»
На Netflix выходит история о мексикано-американской певице Селене. Ее биография действительно кинематографична: в 1994-м та получила «Грэмми», но вскоре погибла от пули своей экс-менеджера. Ей было 23 года.
С 4 декабря, все серии
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Елизавета Боярская
Суббота, 5 декабря
Опера «Кармен», Метрополитен-опера
2:30
Постановка Ричарда Эйра для Метрополитен-опера. Дирижер — Луи Лангре. В ролях — Клементин Маргейн, Роберто Аланья, Александр Виноградов и Александра Куржак. Запись будет доступна 23 часа.
Выставка «Посвящение Дмитрию Виноградову. Рождение фарфора «из земли российской»», Эрмитаж
В Арапском зале Эрмитажа откроется экспозиция, посвященная изобретателю русского фарфора Дмитрию Ивановичу Виноградову. На выставке покажут, например, чашу с рельефной виноградной лозой 1749 года, пасхальное яйцо с «живописью цветов» и маркой в виде российского двуглавого орла и предметы Собственного сервиза императрицы Елизаветы Петровны. Именно она стала родоначальницей производства фарфора в России.
С 5 декабря по 4 апреля
Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно», Никитинский театра (фестиваль «Радуга»)
15:00
На Малой сцене ТЮЗа сыграют «Двенадцатую ночь, или Как угодно» воронежского Никитинского театра. Это постановка Юрия Муравицкого. Актеры узнают, какую роль сегодня исполнят в спектакле, вытянув жребий.
Опера «Сельская честь», Мариинский театр
17:00
В субботу на Новой сцене Мариинского театра покажут премьеру оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Режиссер постановки — француз Aрно Бернар — он же ставил здесь «Сицилийскую вечерню» Верди и «Девушку с Запада» Пуччини. 5 декабря Сантуццу исполнит Екатерина Семенчук, Туридду — Юсиф Эйвазов, Альфио — Роман Бурденко. Дирижер — Валерий Гергиев.
Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы
19:00
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Итоговая версия получилась очень камерной — в ней нет ничего (и никого) лишнего. Подробнее о ней здесь.
Спектакль «Электра», Русский драмтеатр им. Искандера (фестиваль «Радуга»)
19:00
На Большой сцене ТЮЗа единственный международный участник фестиваля — театр из Абхазии — покажет «Электру». Древнегреческий сюжет здесь рассказывается современным сценическим языком.
Спектакль Свер[ш/ж]ение романа», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)
19:00
На сцене Каменоостровского театра в воскресенье — премьера спектакля Дениса Хусниярова «Свер[ш/ж]ение романа». Это первая часть проекта «Четыре» — театрального сериала по мотивам романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
Концерт группы «Ундервуд»
20:00
Авторы хитов про Гагарина и внимательную слежку за руками в субботу споют в клубе «Космонавт». Песни из нового альбома «Дети портвейна» тоже будут.
Спектакль «Братья и сестры», МДТ — Театр Европы (Jaffa Fest-2020)
20:00
На фестивале Jaffa Fest-2020 покажут первый акт спектакля Льва Додина «Братья и сестры» по роману Федора Абрамова. Просмотр свободный по предварительной регистрации.
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Спецпоказ фильма «ДНК»
Воскресенье, 6 декабря
Опера «Ариадна на Наксосе», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарада Штрауса «Ариадна на Наксосе» в постановке Бодо Игеша, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Джесси Норман, Кэтлин Бэттл, Татьяна Троянос, Джеймс Кинг и Франц Фердинанд Нентвиг.
Спектакль «Пиковая дама», Краснодарский театр драмы им. Горького (фестиваль «Радуга»)
16:00
Повесть Пушкина поставлена в Краснодарском театре драмы им. Горького как анекдот, в котором сплетаются мистика и рок. Спектакль покажут на Малой сцене ТЮЗа в рамках фестиваля «Радуга».
Спецпоказ фильма «Назад в будущее»
17:00
Перед ре-релизом фильма Роберта Земекиса в кинотеатрах компания «Иное кино» проведет спецпоказ в «Каро Варшавский экспресс». Сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами и в 4К-ремастеринге.
Спектакль «Ромео и Джульетта», ТЮЗ им. Брянцева (фестиваль «Радуга»)
19:00
ТЮЗ им Брянцева покажет на фестивале «Радуга» свою версию «Ромео и Джульетты». Это постановке болгарского режиссера Александра Морфова в сценографии Семена Пастуха.
Спецпоказ фильма «ДНК»
19:00
В воскресенье в Доме Кино пройдет премьерный показ фильма о поисках идентичности «ДНК». Дива из «Пятого элемента» и режиссер Майвенн Ле Беско не только сыграла в картине сама, но и собрала отличный каст: из Луи Гарреля, Марины Вакт и Фанни Ардан.
Спектакль Свер[ш/ж]ение романа», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)
19:00
На сцене Каменоостровского театра в воскресенье — премьера спектакля Дениса Хусниярова «Свер[ш/ж]ение романа». Это первая часть проекта «Четыре» — театрального сериала по мотивам романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
Онлайн-концерт «Юбилейное приношение»
19:00
Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» проводит онлайн-трансляцию концертов. В воскресенье — сольное выступление лауреата «Грэмми», пианиста Михаила Плетнева. Он исполнит Шуберта и Чайковского.
Спектакль «Братья и сестры», МДТ — Театр Европы (Jaffa Fest-2020)
20:00
На фестивале Jaffa Fest-2020 покажут второй акт спектакля Льва Додина «Братья и сестры» по роману Федора Абрамова. Просмотр свободный по предварительной регистрации.
Сериал «Ваша честь»
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон в новом сериале Showtime играет влиятельного и опытного судью из Нового Орлеана, чей сын сбегает с места аварии.
С 6 декабря
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