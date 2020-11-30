Чем заняться в Петербурге с 30 ноября по 6 декабря

Опера «Парсифаль», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа будет доступна запись оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» в постановке Франсуа Жирара, дирижер — Даниэле Гатти. В ролях — Йонас Кауфман, Катарина Далайман, Петер Маттеи, Евгений Никитин и Рене Папе.

Мастер-класс Дмитрия Крымова и Дмитрия Быкова

18:00

Бахрушинский музей совместно с IV Биеннале театрального искусства проведут совместный мастер-класс Дмитрия Крымова и Дмитрия Быкова «Чехов. Метафизика».

Спектакль «Бальзаминов», Воронежский камерный театр (фестиваль «Радуга»)

19:00

Ежегодный фестиваль «Радуга» ТЮЗа им. Брянцева перенесли с июня на декабрь. Начнут в этом году с постановки Михаила Бычкова для Воронежского камерного театра. Пьесу Островского, которую многие помнят по фильму с Вициным, покажут на сцене самого ТЮЗа.

Презентация «Книга о Петербурге» Сергея Носова

19:30

Петербургский писатель Сергей Носов, автор «Тайной жизни петербургских памятников» презентует в четверг магазине «Во весь голос» новую книгу. Она называется просто и лаконично: «Книга о Петербурге». Вход на встречу свободный.

Презентация 76 номера журнала «Сеанс»

19:30

В четверг в онлайн и офлайн-лектории магазина «Порядок слов» пройдет презентация 76 номера журнала «Сеанс» Femmes Femmes. Он посвящен женщинам в кинематографе. В программе вечера разговор о том, что такое «феминистская теория кино», как история борьбы за права повлияла на кинематограф, и почему роль женщин в кино гораздо шире. Регистрация здесь.

Фильм «Криминальные боссы»

Нео-нуар в духе так любимых в России Тарантино, Риччи и братьев Коэн с блестящим актерским составом из Лиама Хемсворта, Винса Вона, Джона Малковича и многих других. Но не надо питать иллюзий: его режиссеру Кларку Дьюку до референсных авторов далеко, а оммаж про наркобарнов, мафию и психопатов всегда останется оммажем.

С 3 декабря

Фильм «Ширли»

Готический триллер-байопик из программы Берлинале об американской писательнице-классике Ширли Джексон (Элизабет Мосс), к которой университет подселяет молодого доцента и его жену.

С 3 декабря

Фильм «Избави нас от лукавого»

После грандиозного успеха «Паразитов» в России стали внимательнее относиться к кино Южной Кореи. Поэтому в прокат и у нас выходит боевик Хон Вон-чхана про благородного киллера и злого бандита.

С 3 декабря

Фильм «Трое»

На историю любовного треугольника героев Юлии Пересильд, Виктории Исаковой и Константина Хабенского режиссера Анну Меликян вдохновила книга о «Троице» Андрея Рублева и советское кино. Все лишние и всё лишнее здесь выхолощено.

С 3 декабря

Фильм «Человеческий голос»

Невероятно красивый короткий метр Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной (и практически единственной роли). Как когда-то в «Женщинах на грани нервного срыва» его завязка и основной конфликт — страдания героини из-за возлюбленного, так и на забравшего свои вещи после расставания.

С 3 декабря

Фильм «Бог детей»

В «Амедиатеке» с четверга можно посмотреть докудраму о докторе Куинси Фортье. Он обманом оплодотворил своей спермой большое количество женщин — без их согласия использовал генетический материал при искусственном зачатии. В картине покажут в том числе его биологических детей, узнавших правду о происхождении.

С 3 декабря