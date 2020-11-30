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Чем заняться в Петербурге с 30 ноября по 6 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе. Только маст-хэвы: Анна Нетребко в Мариинском театре и в онлайне, невероятно красивый фильм Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в прокате и театральный фестиваль «Радуга» в ТЮЗе им. Брянцева.

Пн 30 ноября Вт 1 декабря Ср 2 декабря Чт 3 декабря Пт 4 декабря Сб 5 декабря Вс 6 декабря

  • Диана Вишнева

Понедельник, 30 ноября

Опера «Симон Бокканегра», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Симону Бокканегра» Верди в постановке Джанкарло дель Монако, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Адриана Печонка, Марчелло Джордани, Пласидо Доминго и Джеймс Моррис.

Вечер одноактных балетов «Приношение Майе», Мариинский театр

18:30

В честь юбилея Майи Плисецкой в Мариинском театре пройдет вечер одноактных балетов. Диана Вишнева и премьер Большого театра Денис Савин представят работу Алексея Ратманского «Приношение Майе» на музыку Камиля Сен-Санса в аранжировке Родиона Щедрина. Партию сопрано исполнит Кристина Алиева. В программе также «Кармен-сюита» и работа Concerto DSCH.

Премьера фильма «Цветаева open»

19:30

В Angleterre Cinema Lounge покажут фильм Аллы Дамскер о Марине Цветаевой. В его основе — письма, дневники и архивных документы. В исследовании приняли участие: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Юлия Ауг, Анатолий Белый, Людмила Улицкая, Николай Солодников, Любовь Аркус, Вера Полозкова, Михаил Козырев, Алексей Кортнев и Борис Андрианов. Фильм представят сама режиссер, а также актеры Анатолий Белый и Елизавета Боярская.

Опера «Богема», Венская опера

До 23:00

Венская опера показывает запись оперы Пуччини «Богема» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Сперанза Скаппуччи.

Выставка «100 лет Леониду Шварцману», «Бертгольд Центре»

В Петербурге стартовал выставочный проект-посвящение художнику анимационного кино, режиссеру и создателю визуального образа Чебурашки Леониду Шварцману. В «Бертгольд Центре» покажут более 60 работ авторства Шварцмана, а также оригинальные куклы из коллекции киностудии «Союзмультфильм». Проект можно также посмотреть в онлайне.

До 11 декабря

  • Григорий Свердлин

Вторник, 1 декабря

Опера «Евгений Онегин», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Евгению Онегину» Чайковского в постановке Роберта Карсена, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях — Дмитрий Хворостовский, Рене Флеминг, Елена Заремба, Рамон Варгас и Сергей Алексашкин.

Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора», Эрмитаж

В Государственном Эрмитаже открылась выставка работ Карла Фаберже. Например, на ней можно увидеть миниатюрную копию Императорских регалий, выполненную для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Экспозиция разместилась в Гербовом зале Зимнего Дворца.

До 14 марта

Спектакль «Джульетта», БДТ им. Г.А. Товстоногова

19:00

Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.

Дискуссия «Благотворительность в Петербурге и вокруг»

19:00

Во вторник на Новой сцене Александринского театра пройдет дискуссия о благотворительности — как помогать, а не «причинять добро». Среди участников — директор «Ночлежки» Григорий Свердлин, руководитель PR-отдела AdVita Юлия Паскевич, директор по фандрайзингу фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром переработки» Юлия Митрофанова. Модератор — Александр Архипов, исполнительный директор Ассоциации выпускников СПбГУ. Регистрация здесь.

Спектакль «Девочка Надя, чего тебе надо?», «Современник»

Театр «Современник» оставил в открытом доступе видеозапись спектакля «Девочка Надя, чего тебе надо?» в постановке Ивана Комарова. В основе — текст сценариста и поэта Геннадия Шпаликова.

  • Рената Литвинова

Среда, 2 декабря

Опера «Аида», Метрополитен-опера

2:30

В течение 23 часов можно посмотреть оперу Джузеппе Верди «Аида» в постановке Джона Декстера 1985 года, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях — Леонтина Прайс, Фьоренца Коссотто, Джеймс Маккракен, Саймон Эстес и Джон Макарди.

Мастер-класс Ренаты Литвиновой и Альфреда Шапиро

19:00

Бахрушинский музей совместно с IV Биеннале театрального искусства проведут совместный мастер-класс актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой с режиссером Адольфом Шапиро «Чехов. Опыт». Регистрация на онлайн-просмотр по ссылке.

Спецпоказ фильма «Илиана. Верь мне»

19:00

За день до релиза в кино фильм-пазл можно посмотреть в киноклубе «Ленфильма». После показа состоится творческая встреча с режиссером Владимиром Койфманом. Вход свободный, но по регистрации. 

Онлайн-концерт «Художник читает библию»

20:00

Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» проводит онлайн-трансляцию концертов. Начнут с программы из произведений Йозефа Гайдна и Софии Губайдулиной на евангельские тексты. Чтецом будет Евгений Миронов, исполнители — виолончелист Александр Рудин, баянист Фридрих Липс, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Опера «Infinite Now», Opera Ballet Vlaanderen

Opera Ballet Vlaanderen в Антверпене показывает на портале OperaVision оперу Хаи Черновин в режиссуре Люка Персеваля. Дирижер — Титус Энгель. Запись будет доступна до 18 апреля.

Спектакль «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», фестиваль документального театра BRUSFEST

Фестиваль документального театра BRUSFEST и Центр Вознесенского оставили в открытом доступе оперу для вокального ансамбля и драматической актрисы — «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр». Это работа композитора Анны Поспеловой и режиссера Филиппа Виноградова по автобиографической пьесе Элины Петровой. Музыкальный руководитель — Ольга Власова, в главной роли – Виктория Мирошниченко.

  • Фильм «Человеческий голос»

Четверг, 3 декабря

Опера «Парсифаль», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа будет доступна запись оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» в постановке Франсуа Жирара, дирижер — Даниэле Гатти. В ролях — Йонас Кауфман, Катарина Далайман, Петер Маттеи, Евгений Никитин и Рене Папе.

Мастер-класс Дмитрия Крымова и Дмитрия Быкова

18:00

Бахрушинский музей совместно с IV Биеннале театрального искусства проведут совместный мастер-класс Дмитрия Крымова и Дмитрия Быкова «Чехов. Метафизика».

Спектакль «Бальзаминов», Воронежский камерный театр (фестиваль «Радуга»)

19:00

Ежегодный фестиваль «Радуга» ТЮЗа им. Брянцева перенесли с июня на декабрь. Начнут в этом году с постановки Михаила Бычкова для Воронежского камерного театра. Пьесу Островского, которую многие помнят по фильму с Вициным, покажут на сцене самого ТЮЗа.

Презентация «Книга о Петербурге» Сергея Носова

19:30

Петербургский писатель Сергей Носов, автор «Тайной жизни петербургских памятников» презентует в четверг магазине «Во весь голос» новую книгу. Она называется просто и лаконично: «Книга о Петербурге». Вход на встречу свободный.

Презентация 76 номера журнала «Сеанс»

19:30

В четверг в онлайн и офлайн-лектории магазина «Порядок слов» пройдет презентация 76 номера журнала «Сеанс» Femmes Femmes. Он посвящен женщинам в кинематографе. В программе вечера разговор о том, что такое «феминистская теория кино», как история борьбы за права повлияла на кинематограф, и почему роль женщин в кино гораздо шире. Регистрация здесь.

Фильм «Криминальные боссы»

Нео-нуар в духе так любимых в России Тарантино, Риччи и братьев Коэн с блестящим актерским составом из Лиама Хемсворта, Винса Вона, Джона Малковича и многих других. Но не надо питать иллюзий: его режиссеру Кларку Дьюку до референсных авторов далеко, а оммаж про наркобарнов, мафию и психопатов всегда останется оммажем.

С 3 декабря

Фильм «Ширли»

Готический триллер-байопик из программы Берлинале об американской писательнице-классике Ширли Джексон (Элизабет Мосс), к которой университет подселяет молодого доцента и его жену.

С 3 декабря

Фильм «Избави нас от лукавого»

После грандиозного успеха «Паразитов» в России стали внимательнее относиться к кино Южной Кореи. Поэтому в прокат и у нас выходит боевик Хон Вон-чхана про благородного киллера и злого бандита.

С 3 декабря

Фильм «Трое»

На историю любовного треугольника героев Юлии Пересильд, Виктории Исаковой и Константина Хабенского режиссера Анну Меликян вдохновила книга о «Троице» Андрея Рублева и советское кино. Все лишние и всё лишнее здесь выхолощено.

С 3 декабря

Фильм «Человеческий голос»

Невероятно красивый короткий метр Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной (и практически единственной роли). Как когда-то в «Женщинах на грани нервного срыва» его завязка и основной конфликт — страдания героини из-за возлюбленного, так и на забравшего свои вещи после расставания.

С 3 декабря

Фильм «Бог детей»

В «Амедиатеке» с четверга можно посмотреть докудраму о докторе Куинси Фортье. Он обманом оплодотворил своей спермой большое количество женщин — без их согласия использовал генетический материал при искусственном зачатии. В картине покажут в том числе его биологических детей, узнавших правду о происхождении.

С 3 декабря

Пятница, 4 декабря

Опера «Макбет», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Макбету» Верди в постановке Эдриана Ноубла, дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Анна Нетребко, Желько Лучич, Джозеф Каллея и Рене Папе.

Ярмарка в поддержку «Антон тут рядом»

12:00

В пятницу на «Лендоке» пройдет благотворительная новогодняя ярмарка. Все собранные средства направят на развитие программ Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Их изделия, кстати, на ярмарке тоже будут.

Спектакль «Считалка», фестиваль «Радуга»

16:30, 20:00

На Малой сцене ТЮЗа в рамках фестиваля «Радуга» покажут «Считалку» Жени Беркович по повести Тамты Мелашвили. Это история про девочек-подростков во время грузино-абхазского конфликта.

Вечер романсов Чайковского с Анной Нетребко, Концертный зал Мариинского театра

19:00

Оперные певцы Анна Нетребко, Сергей Скороходов, Михаил Петренко и Злата Булычева выступят с камерной программой и романсов Чайковского в Концертном зале Мариинского театра. За фортепиано — Ирина Соболева

Спектакль «Смерть Тарелкина», Красноярский драматический театр им. Пушкина (фестиваль «Радуга»)

19:00

На Большой сцене ТЮЗа в рамках фестиваля «Радуга» покажут «Смерть Тарелкина» Красноярского драматического театра. В спектакля, как во времена Шекспира, все роль играют мужчины-актеры.

Опера «Сельская честь», Мариинский театр

19:30

В пятницу на Новой сцене Мариинского театра покажут премьеру оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Режиссер постановки — француз Aрно Бернар — он же ставил здесь «Сицилийскую вечерню» Верди и «Девушку с Запада» Пуччини. 4 декабря Сантуццу исполнит Юлия Маточкина, Туридду — Ахмед Агади, Альфио — Евгений Никитин. Дирижер — Гурген Петросян.

Спектакль «The Song of Songs» или «Песнь песней», Jaffa Fest-2020

22:00

На фестивале Jaffa Fest-2020 начнутся показы спектакля SOS: «The Song of Songs» или «Песнь песней» — сценической кантаты режиссера и художника Веры Мартынов и композитора Алексея Сысоева, исполняемая вокальным ансамблем Intrada под руководством Екатерины Антоненко, двумя чтецами и музыкантом. Нужна предварительная регистрация.

Фильм «Манк»

На Netflix выходит один из главных претендентов на «Оскар» — фильм Дэвида Финчера о сценаристе «Гражданина Кейна» Германе Манкевиче. Тот борется с алкоголизмом, ухаживает за актрисой Марион Дэвис и конфликтует с Уильямом Херстом. Главную роль виртуозно играет Гэри Олдман.

С 4 декабря

Сериал «Селена»

На Netflix выходит история о мексикано-американской певице Селене. Ее биография действительно кинематографична: в 1994-м та получила «Грэмми», но вскоре погибла от пули своей экс-менеджера. Ей было 23 года.

С 4 декабря, все серии

  • Елизавета Боярская

Суббота, 5 декабря

Опера «Кармен», Метрополитен-опера

2:30

Постановка Ричарда Эйра для Метрополитен-опера. Дирижер — Луи Лангре. В ролях — Клементин Маргейн, Роберто Аланья, Александр Виноградов и Александра Куржак. Запись будет доступна 23 часа.

Выставка «Посвящение Дмитрию Виноградову. Рождение фарфора «из земли российской»», Эрмитаж

В Арапском зале Эрмитажа откроется экспозиция, посвященная изобретателю русского фарфора Дмитрию Ивановичу Виноградову. На выставке покажут, например, чашу с рельефной виноградной лозой 1749 года, пасхальное яйцо с «живописью цветов» и маркой в виде российского двуглавого орла и предметы Собственного сервиза императрицы Елизаветы Петровны. Именно она стала родоначальницей производства фарфора в России.

С 5 декабря по 4 апреля

Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно», Никитинский театра (фестиваль «Радуга»)

15:00

На Малой сцене ТЮЗа сыграют «Двенадцатую ночь, или Как угодно» воронежского Никитинского театра. Это постановка Юрия Муравицкого. Актеры узнают, какую роль сегодня исполнят в спектакле, вытянув жребий.

Опера «Сельская честь», Мариинский театр

17:00

В субботу на Новой сцене Мариинского театра покажут премьеру оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Режиссер постановки — француз Aрно Бернар — он же ставил здесь «Сицилийскую вечерню» Верди и «Девушку с Запада» Пуччини. 5 декабря Сантуццу исполнит Екатерина Семенчук, Туридду — Юсиф Эйвазов, Альфио — Роман Бурденко. Дирижер — Валерий Гергиев.

Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы

19:00

Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Итоговая версия получилась очень камерной — в ней нет ничего (и никого) лишнего. Подробнее о ней здесь.

Спектакль «Электра», Русский драмтеатр им. Искандера (фестиваль «Радуга»)

19:00

На Большой сцене ТЮЗа единственный международный участник фестиваля — театр из Абхазии — покажет «Электру». Древнегреческий сюжет здесь рассказывается современным сценическим языком.

Спектакль Свер[ш/ж]ение романа», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)

19:00

На сцене Каменоостровского театра в воскресенье — премьера спектакля Дениса Хусниярова «Свер[ш/ж]ение романа». Это первая часть проекта «Четыре» — театрального сериала по мотивам романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Концерт группы «Ундервуд»

20:00

Авторы хитов про Гагарина и внимательную слежку за руками в субботу споют в клубе «Космонавт». Песни из нового альбома «Дети портвейна» тоже будут.

Спектакль «Братья и сестры», МДТ — Театр Европы (Jaffa Fest-2020)

20:00

На фестивале Jaffa Fest-2020 покажут первый акт спектакля Льва Додина «Братья и сестры» по роману Федора Абрамова. Просмотр свободный по предварительной регистрации.

  • Спецпоказ фильма «ДНК»

Воскресенье, 6 декабря

Опера «Ариадна на Наксосе», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарада Штрауса «Ариадна на Наксосе» в постановке Бодо Игеша, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Джесси Норман, Кэтлин Бэттл, Татьяна Троянос, Джеймс Кинг и Франц Фердинанд Нентвиг.

Спектакль «Пиковая дама», Краснодарский театр драмы им. Горького (фестиваль «Радуга»)

16:00

Повесть Пушкина поставлена в Краснодарском театре драмы им. Горького как анекдот, в котором сплетаются мистика и рок. Спектакль покажут на Малой сцене ТЮЗа в рамках фестиваля «Радуга».

Спецпоказ фильма «Назад в будущее»

17:00

Перед ре-релизом фильма Роберта Земекиса в кинотеатрах компания «Иное кино» проведет спецпоказ в «Каро Варшавский экспресс». Сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами и в 4К-ремастеринге.

Спектакль «Ромео и Джульетта», ТЮЗ им. Брянцева (фестиваль «Радуга»)

19:00

ТЮЗ им Брянцева покажет на фестивале «Радуга» свою версию «Ромео и Джульетты». Это постановке болгарского режиссера Александра Морфова в сценографии Семена Пастуха.

Спецпоказ фильма «ДНК»

19:00

В воскресенье в Доме Кино пройдет премьерный показ фильма о поисках идентичности «ДНК». Дива из «Пятого элемента» и режиссер Майвенн Ле Беско не только сыграла в картине сама, но и собрала отличный каст: из Луи Гарреля, Марины Вакт и Фанни Ардан.

Спектакль Свер[ш/ж]ение романа», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)

19:00

На сцене Каменоостровского театра в воскресенье — премьера спектакля Дениса Хусниярова «Свер[ш/ж]ение романа». Это первая часть проекта «Четыре» — театрального сериала по мотивам романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Онлайн-концерт «Юбилейное приношение»

19:00

Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» проводит онлайн-трансляцию концертов. В воскресенье — сольное выступление лауреата «Грэмми», пианиста Михаила Плетнева. Он исполнит Шуберта и Чайковского.

Спектакль «Братья и сестры», МДТ — Театр Европы (Jaffa Fest-2020)

20:00

На фестивале Jaffa Fest-2020 покажут второй акт спектакля Льва Додина «Братья и сестры» по роману Федора Абрамова. Просмотр свободный по предварительной регистрации.

Сериал «Ваша честь»

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон в новом сериале Showtime играет влиятельного и опытного судью из Нового Орлеана, чей сын сбегает с места аварии.

С 6 декабря

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