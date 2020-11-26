«Братья Карамазовы» Додина: Каким получился самый ожидаемый спектакль последних лет?

Алеша Карамазов (Евгений Санников) появляется на практически пустой сцене Малого Драматического театра. Стоя в луче мягкого света, он переодевается из монашеской одежды в обычную и шагает в черноту пространства, где его ждет встреча с родным семейным квартетом из братьев и отца, а также дуэт девушек, влюбленных в Митю Карамазова.

Лев Додин ставит последний роман Федора Достоевского не как грандиозную и густонаселенную фреску (хотя персонажей там хоть отбавляй, хватило бы на несколько актов), а как историю одного семейства, где каждый другому то враг, то верный товарищ.

Две музыкальные темы – романс «Моряк» композитора Гурилева, более всего известный благодаря Леониду Утесову, и шиллеровско-бетховенская «Ода к радости», которую герои поют то на русском, то на немецком – становятся определяющими в этом сумрачном, полном безнадежности и отчаянного трагизма спектакле.