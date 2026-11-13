Данила Козловский — о поступлении к Додину, неловких танцах с Боярской, местах силы в Петербурге и отцовстве

О РЕШЕНИИ СТАТЬ АКТЕРОМ И ГЛАВНОМ СОВЕТЕ, КОТОРЫЙ КОЗЛОВСКИЙ ДАЛ СЕБЕ

Моя мама — профессиональная актриса, папа — режиссер. После девятого класса я точно понимал: буду артистом. Не представлял своей жизнь без этой профессии. Даже в военном училище (В 2002 году Козловский выпустился из Кронштадтского морского кадетского корпуса. — Прим. ред.) постоянно участвовал в каких-то творческих кружках и театральных студиях. Организовал первый и единственный КВН, где мы позволили себе легкую иронию над начальством — и его моментально закрыли! Это было достаточного эпично.

От актерства меня все отговаривали, в том числе мама, которая хорошо знала внутреннюю кухню: можно не состояться, не реализоваться, многое зависит от удачи и везения. Но я был уверен: это мое. И, видимо, внутреннее убеждение и наглость дали мне смелость и понимание: все получится. Хотя ретроспективно это было очень рискованно.

Поэтому когда молодые ребята сейчас спрашивают совета, куда им пойти — в театральную академию или юридический вуз, я сразу отправляю их во второй. Если у вас возникают сомнения, значит, вам это и не надо. Это сложно, тяжело, безжалостно. Но одновременно с этим — большое счастье, при условии что получится профессионально реализоваться. Я сейчас вас не отговариваю, но считаю важным предупредить.