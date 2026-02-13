Данила Козловский снял англоязычный мюзикл со звездой «Бриджетонов» Сабриной Бартлетт (и собой в одной из главных ролей!)

Артист Данила Козловский выступил режиссером и соавтором сценария новой англоязычной комедии-мюзикла «From London With Love». В каст истории о музыканте-затворнике попали звезда «Бриджетонов» Сабрина Бартлетт и Харриет Слейтер, известная по сериалу «Чужестранка: Кровь от крови моей». Съемки первого режиссерского проекта Козловского на английском уже подошли к концу.

Фильм рассказывает историю немногословного сонграйтера, который стремится вернуться на сцену. По сюжету он влюбляется в смелую и прямолинейную сотрудницу экстренных служб, и по мере их сближения песни начинают передавать все, что герой не может выразить словами.

«Это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви. Страх никогда ее не найти, страх снова доверять и любить… В своих сомнениях, хрупкости, страхах, искренности и нежности они в некотором смысле похожи на персонажей Чехова. В фильме много любви, музыки, юмора и прекрасных актеров, которые сделали эту историю реальной», — рассказал Козловский в разговоре с Deadline.