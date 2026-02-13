Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Данила Козловский снял англоязычный мюзикл со звездой «Бриджетонов» Сабриной Бартлетт (и собой в одной из главных ролей!)

Фильм «From London With Love» расскажет историю неразговорчивого композитора, который хочет вернуться на сцену.

Фото: Собака.ru

Артист Данила Козловский выступил режиссером и соавтором сценария новой англоязычной комедии-мюзикла «From London With Love». В каст истории о музыканте-затворнике попали звезда «Бриджетонов» Сабрина Бартлетт и Харриет Слейтер, известная по сериалу «Чужестранка: Кровь от крови моей». Съемки первого режиссерского проекта Козловского на английском уже подошли к концу.

Фильм рассказывает историю немногословного сонграйтера, который стремится вернуться на сцену. По сюжету он влюбляется в смелую и прямолинейную сотрудницу экстренных служб, и по мере их сближения песни начинают передавать все, что герой не может выразить словами.

«Это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви. Страх никогда ее не найти, страх снова доверять и любить… В своих сомнениях, хрупкости, страхах, искренности и нежности они в некотором смысле похожи на персонажей Чехова. В фильме много любви, музыки, юмора и прекрасных актеров, которые сделали эту историю реальной», — рассказал Козловский в разговоре с Deadline.

Фото: Собака.ru
Фото: Собака.ru

«From London With Love» — первый режиссерский проект Козловского на английском языке. На русском он снимал драмы «Тренер» и «Чернобыль», а на английском участвовал как актер в адаптации «Академии вампиров».

Вместе с Козловским сценарием картины занимался Марк Астон. В кадре появятся Фрэнсис Барбер, Ник Моран и Ричард Клиффорд.

Фильм выпустит в европейский прокат компания Universal Exports Media.

16+

