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Театр

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Валерий Фокин расскажет о «своем» Петербурге Льву Лурье и Александру Маличу

Это новая серия цикла «Собрание сочинений. Встречи на Невском», которая пройдет в ноябре.

Валерий Фокин
Фото: Наталья Скворцова для Собака.ru

Валерий Фокин

«Чем стал для него Петербург и его люди, каким виделся Невский с балкона Александринского театра, когда вольный ветер начала нулевых еще гулял по проспекту, и каким видится сейчас, – об этом и не только расспросим еще одного гостя "Собрания сочинений", представить без творчества которого свой город мы уже не в состоянии», — говорят о темах встречи с режиссером в ДК Лурье.

Лев Лурье
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Лев Лурье

«Собрание сочинений. Встречи на Невском» — это интеллектуальный городской проект Дома культуры Льва Лурье, запущенный летом 2025 года, в рамках которого проходят доверительные разговоры о «своем» Ленинграде-Петербурге с выдающимися современниками, в жизни и судьбе которых город сыграл важную роль. Его гостями уже стали Константин Райкин, Андрей Могучий и Евгений Цыганов.

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Встреча с режиссером Валерием Фокиным пройдет 6 ноября в отеле «Коринтия». Подробности и билеты можно найти по ссылке.

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16+

Люди:
Валерий Фокин, Александр Малич, Лев Лурье

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