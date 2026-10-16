Валерий Фокин расскажет о «своем» Петербурге Льву Лурье и Александру Маличу

«Собрание сочинений. Встречи на Невском» — это интеллектуальный городской проект Дома культуры Льва Лурье, запущенный летом 2025 года, в рамках которого проходят доверительные разговоры о «своем» Ленинграде-Петербурге с выдающимися современниками, в жизни и судьбе которых город сыграл важную роль. Его гостями уже стали Константин Райкин, Андрей Могучий и Евгений Цыганов.

Встреча с режиссером Валерием Фокиным пройдет 6 ноября в отеле «Коринтия». Подробности и билеты можно найти по ссылке.

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