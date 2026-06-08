В Петербурге впервые пройдет театральный фестиваль имени Юрия Бутусова

С 10 по 15 августа в Петербурге состоится первый «БуФест» — театральный фестиваль имени Юрия Бутусова. Помимо гастрольных спектаклей, которые ставили ученики режиссера, в программу войдут кинопоказы, лекции и экскурсии.

Юрий Бутусов шесть раз выигрывал «Золотую маску». Среди его учеников — актеры Дмитрий Лысенков, Лаура Пицхелаури и Никита Волков, а спектакль режиссера «В ожидании Годо» стал выпускным для Константина Хабенского, Михаила Трухина и Михаила Пореченкова.

С 2011 года Бутусов был главным режиссером Театра имени Ленсовета. В 2018-м у администрации театра под руководством Валерия Градковского возник конфликт с постановщиком: Бутусова уволили с должности худрука спустя три месяца после назначения. С 2018 по 2022 год он занимал пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, но в ноябре 2022-го уволился в связи с отъездом во Францию.

Режиссер погиб 9 августа 2025 года. На отдыхе в Болгарии волна утащила его в море во время купания.

Недавно стало известно, что Театр Ленсовета снимет с репертуара постановку Бутусова «Дядя Ваня». 24 июня спектакль покажут в последний раз. Также из репертуара могут убрать бутусовские «Три сестры» и «Сон об осени».