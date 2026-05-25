Спектакль Бутусова «Дядя Ваня» уберут из репертуара Театра имени Ленсовета

Последние показы пройдут 4 и 24 июня.

Соня — Ольга Муравицкая, Астров — Евгений Филатов, Елена Андреевна — Наталья Шамина

Театр имени Ленсовета снимет с репертуара постановку Юрия Бутусова «Дядя Ваня», выяснил автор проекта «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили. Спектакль покажут в последний раз 4 и 24 июня, следует из афиши театра.

Премьера спектакля по пьесе Антона Чехова состоялась 31 марта 2017 года. На тот момент и до 2018-го Юрий Бутусов был главным режиссером Театра имени Ленсовета. За «Дядю Ваню» он получил премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».

В постановке заняты артисты Сергей Мигицко, Наталья Шамина, Ольга Муравицкая, Александр Новиков, Сергей Перегудов и Евгений Филатов, Роман Кочержевский и Федор Пшеничный. Над спектаклем работали художник Александр Шишкин и балетмейстер Николай Реутов.

По информации Георгия Цицишвили, из репертуара также могут убрать спектакли Бутусова «Три сестры» и «Сон об осени». Театр имени Ленсовета пока не комментирует изменения в афише, ранее уточнив, что решение о показах «Трех сестер» в следующем сезоне примут осенью.

Войницкий — Александр Новиков, Соня — Ольга Муравицкая

Елена Андреевна — Наталья Шамина

Телегин — Сергей Перегудов, Серебряков — Сергей Мигицко, Астров — Евгений Филатов

Соня — Ольга Муравицкая

В 2018 году у администрации театра под руководством Валерия Градковского возник конфликт с Бутусовым. Его уволили с поста худрука спустя три месяца после назначения. Режиссер опубликовал открытое письмо, в котором объяснил разногласия с руководством словами: «Валерий Борисович Градковский при поддержке Комитета по культуре и северо-западного отделения СТД блокировали все мои инициативы, требования и права как художественного руководителя». Бутусов дал несколько интервью, за него вступились актеры, критики и зрители.

Градковский комментировал письмо Бутусова в интервью Собака.ru: «Знаете, на мой взгляд, конфликта вообще не было. Конфликт подразумевает, что люди не соглашаются друг с другом в каких-то принципиальных позициях. Но театр и я всегда выполняли все требования Юрия Николаевича по выбору репертуара, приглашению специалистов, сооружению любых декораций, договоров с драматургами, по гонорарам, которые он требовал за постановки своих спектаклей, дополнительным условиям оплаты. Я никогда с ним не ругался. Но сам Бутусов никогда не скрывал, что не может жить без конфликтов, он ими подпитывается».

С 2018 по 2022 год Бутусов был главным режиссером Театра имени Вахтангова. В ноябре 2022-го он уволился в связи с отъездом во Францию. 9 августа 2025 года мастера не стало — в возрасте 63 лет он утонул во время отдыха в Болгарии.

Валерий Градковский покинул свой пост в Театре имени Ленсовета в декабре 2025-го. В марте новым директором стал Алексей Фрадин — ранее он возглавлял Театр комедии.

Билеты на последние показы «Дяди Вани» в продаже на сайте театра.

