Спектакль Бутусова «Дядя Ваня» уберут из репертуара Театра имени Ленсовета

В 2018 году у администрации театра под руководством Валерия Градковского возник конфликт с Бутусовым. Его уволили с поста худрука спустя три месяца после назначения. Режиссер опубликовал открытое письмо, в котором объяснил разногласия с руководством словами: «Валерий Борисович Градковский при поддержке Комитета по культуре и северо-западного отделения СТД блокировали все мои инициативы, требования и права как художественного руководителя». Бутусов дал несколько интервью, за него вступились актеры, критики и зрители.

Градковский комментировал письмо Бутусова в интервью Собака.ru: «Знаете, на мой взгляд, конфликта вообще не было. Конфликт подразумевает, что люди не соглашаются друг с другом в каких-то принципиальных позициях. Но театр и я всегда выполняли все требования Юрия Николаевича по выбору репертуара, приглашению специалистов, сооружению любых декораций, договоров с драматургами, по гонорарам, которые он требовал за постановки своих спектаклей, дополнительным условиям оплаты. Я никогда с ним не ругался. Но сам Бутусов никогда не скрывал, что не может жить без конфликтов, он ими подпитывается».

С 2018 по 2022 год Бутусов был главным режиссером Театра имени Вахтангова. В ноябре 2022-го он уволился в связи с отъездом во Францию. 9 августа 2025 года мастера не стало — в возрасте 63 лет он утонул во время отдыха в Болгарии.

Валерий Градковский покинул свой пост в Театре имени Ленсовета в декабре 2025-го. В марте новым директором стал Алексей Фрадин — ранее он возглавлял Театр комедии.

