Где смотреть кабаре и бурлеск в Петербурге: от фрегата до спикизи-бара в чебуречной

«Летучая мышь»

Где: Миллионная, 6

Когда: 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 7 и 8 мая

Надеваем самые эффектные ретро-образы и телепортируемся в эпоху декаданса. В интерьере: граммофоны, витражи, лепнина и легендарный плакат, прославляющий парижское кабаре «Гастроли “Черного кота”». За пять сезонов шоу-программа «Летучей мыши» собрала сотни номеров: акробатические трюки в бокале, медитативное раскачивание на деревянной лошадке, балетные па и даже раскручивание на гигантской тарелке. Образы меняются каждый день: здесь вы можете встретить Клеопатру, Мэрилин Монро, Венеру в раковине, сельдь под шубой или, к примеру, пчелу (само собой, с меховым жалом!).

Наслаждение зрелищем обязательно сопровождайте заказом улиток по-бургундски, а также коктейлем с лавандовым джином и ликером фиалки, названным в честь местной артистки Рины Рошель.