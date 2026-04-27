Где смотреть кабаре и бурлеск в Петербурге: от фрегата до спикизи-бара в чебуречной

Петербург прикидывается поклонником драматического театра, но мы-то знаем: стоит лишь свернуть за угол в локальное спикизи-заведение, и вы окажетесь в эпицентре легкомысленного кабаре или бурлеска. Где лучше всего знают толк в эстетике «Мулен Руж», стразах, перьях, корсетах и канкане? Редакция «Собака.ru» собрала топ-14 локаций.
«Летучая мышь»
Где: Миллионная, 6
Когда: 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 7 и 8 мая
Надеваем самые эффектные ретро-образы и телепортируемся в эпоху декаданса. В интерьере: граммофоны, витражи, лепнина и легендарный плакат, прославляющий парижское кабаре «Гастроли “Черного кота”». За пять сезонов шоу-программа «Летучей мыши» собрала сотни номеров: акробатические трюки в бокале, медитативное раскачивание на деревянной лошадке, балетные па и даже раскручивание на гигантской тарелке. Образы меняются каждый день: здесь вы можете встретить Клеопатру, Мэрилин Монро, Венеру в раковине, сельдь под шубой или, к примеру, пчелу (само собой, с меховым жалом!).
Наслаждение зрелищем обязательно сопровождайте заказом улиток по-бургундски, а также коктейлем с лавандовым джином и ликером фиалки, названным в честь местной артистки Рины Рошель.
Ruby Sparks Cabaret
Где: следите за афишей
Когда: 8, 24 и 29 мая, 5, 14 и 28 июня
Помните ромком из 2010-х о писателе, который придумал и воплотил в жизнь свою музу? Образом главной героини из «Руби Спаркс» вдохновился одноименный кабаре-проект, который синтезирует классику бурлеска (каноничный номер с бокалом!) и эксперименты (шоу в исполнении артистов-мужчин и танцы под Валерия Меладзе!). После закрытия своей резиденции — легендарной «Квартиры 8» — команда скитается между городами и локациями. В ближайшие два месяца в Петербурге ее можно застать во Дворце Кваренги и «Гайке».
«Адище города»
Где: Маяковского, 39
Когда: следите за афишей
Заправившись чебуреками с бараниной или сыром в легендарном месте притяжения «У Ларисы», следуйте по тайному кухонному коридору в спикизи-бар (внимание: вход только по паролю!). Обычно сюда приходят за хай-фэшн вечеринками с диджеем на балконе, но раз в месяц в гости к «Адищу» приезжают артистки из «Летучей мыши» и выступают с избранными номерами. Действо занимает не больше получаса — так что торопитесь, чтобы не пропустить. Впрочем, случайное опоздание почти наверняка скрасят изящные коктейли. Наш выбор: вермут на тайском чае.
Atelier Noble Rot
Где: Кадетская линия, 5к2Д
Когда: 30 апреля, 2, 7, 10, 14 и 16 мая
Отдаем дань культовому полотну Виктора Васнецова «Сирин и Алконост» и отправляемся изучать современную версию мифических полуженщин-полуптиц в Sirens' Burlesque. В афише на выбор три опции: классическая программа, бурлеск с живым джазом и праздничные шоу. Осторожно: обещают в меру активный интерактив. Готовы ли вы элегантно снять с артистки перчатку или расстегнуть ей корсет?
«Лицедеи»
Где: Литейный, 14
Когда: 1 и 29 мая, 11 и 26 июня
Театр, созданный патриархами клоунады Славой Полуниным и Александром Скворцовым в экс-казино «Олимпия», запустил шоу «Кабаре Леди Брют». Дано: две клоунессы Наталья Кейхель и Виктория Чуйко, танцовщицы балета «Мармелад» (с номерами как под хартбрейк-трек Адель, так и под классику Пугачевой!), а также конферансье Дмитрий Хасис. В отличие от классического бурлеска, здесь вы отлично посмеетесь: например, над фейковой свадьбой (и расставанием!) со зрителем или номером в исполнении принцессы-лягушки. Бонус: хулиганское меню, где можно заказать даже собственное участие в постановке.
Театр эстрады им. Райкина
Где: Большая Конюшенная, 27
Когда: 23 мая, 19 июня, 11 июля
«12 стульев. Фрик-кабаре» — абсолютный хит театра, которым ныне руководит бриллиант нашего сердца и евангелист комедии Юрий Гальцев. Его выпускник Илья Архипов переосмыслил мультивселенную города N (и все прилагающиеся к ней интриги и расследования!) как вакханалию в исполнении авангардно загримированных Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова и «знойных женщин», которые, как известно, «мечта поэта». Авторская речь Ильфа и Петрова перешла к конферансье. В череду саундтреков проскользнули бэнгеры Леди Гаги и Бритни Спирс. Полагаем, при чем тут приставка «фрик» объяснять не нужно!
«Благодать»
Где: Петровская, 2
Когда: 22 и 29 мая, 4, 18 и 25 июня
«Кабаре Матрешка», «Пух и перья» или же «Я его убила…» (оммаж сериалу «Почему женщины убивают»!)? Выбирайте, что вам ближе: классика жанра, шоу а-ля рус или остросюжетные истории хартбрейков. В любом случае вы не прогадаете: кабаре на фрегате — в списке, пожалуй, самых необычных развлечений Петербурга. Если вдруг заскучаете, разглядывая глиттер и перья, можно отвлечься на виды Невы, Троицкого моста и Летнего сада.
Театральный центр на Коломенской
Где: Коломенская, 43
Когда: 1, 2, 8, 15, 22, 23, 29 и 30 мая
Для поклонников классики подойдет шоу «Баттерфляй» одного из старейших локальных кабаре-коллективов «Бизе Лизу» (в этом году ему исполняется 29 лет!). Ценителям всего нишевого и локального больше понравится «Кабаре на Неве» — спектакль, в котором нативно рассказывают о главных символах Петербурга (хейтерам Невского проспекта рекомендуем выбирать этот вариант с аккуратностью!).
«Гайка»
Где: Черняховского, 75
Когда: 2, 16, 23 и 30 мая
Помимо трагифарса о судьбе музыкантов в оккупации «Оркестр» и инсценировки второго тома «Войны и мира» с говорящим неймингом «Андрея только нет», театр «KANTATA» теперь показывает в «Гайке» шоу «Блеск-бурлеск». В программе не только привычные танцы в перьях, стразах и рубинах, но и пародийные номера. Бонус: фотосессия с артистами.
«Чаплин Холл»
Где: Пироговская, 5/2
Когда: 1, 15, 23 и 29 мая, 12 и 26 июня
В этом театре-ресторане на выбор есть две кардинально разные кабаре-постановки: в «Клубе разбитых сердец» вы увидите продуманные сюжетные арки о романтических неудачах (рекомендуем как форму терапии собственных травм!), а в Cabaret CHIC оцените более привычные для жанра танцевальные номера, вокал и стендап.
Douglas
Где: Финляндский, 1
Когда: 7, 14, 21 и 28 мая, 4, 11, 18 и 25 июня
Британский паб — однозначно не самая привычная локация для кабаре, но благородное пристанище футбольных фанатов уже не впервые принимает в своих стенах команду MADAM BOOM, которая гастролирует между Москвой и Петербургом. В ее ДНК: номера с бокалом и гигантским леденцом, образы Джессики Рэббит и Банни-герл (той самой легенды Playboy!), а также живая музыка и приглашенные артисты из других шоу-балетов.
Buddha-Bar
Где: Синопская, 78
Когда: 20 июня
Артистки Royal Birds уже успели побывать в образах снежных див, участниц карнавала в Рио, народных героинь в кокошниках и древнегреческих богинь, а сейчас ездят с турне по заведениям Петербурга, Москвы и Дубая с программой «Я не такая», которая в ироничной форме раскрывает тему стереотипов о женщинах. Хайлайты шоу — хореография в жанре хай хилс, а также гимнастика на полотнах и кольцах.
«Кабаре-Буфф»
Где: Шаумяна, 22
Когда: 28, 29 и 30 апреля, 1, 2, 3, 5 и 6 мая
Жанровый разброс постановок театра «Буфф» Исаака Штокбанта окажется для вас сюрпризом: пока на основной сцене показывают классику, в «Буффиках» дают оперы и сказки для юных зрителей, а в «Кабаре-буфф» показывают синтез танца, вокала, пантомимы, клоунады и эксцентрики. Всего в афише девять постановок. Есть, к примеру, трибьюты французским шансонье («Париж для двоих»), эпохе семидесятых («Это было так…»), главным бэнгерам прошлого века («Топ нон-стоп») и поколению двадцатилетних («Когда нам было 20»).
«Ленинград Центр»
Где: Потемкинская, 4А
Когда: 8 мая
Режиссер Феликс Михайлов представляет высказывание на тему эроса — от влюбленности до глубокого чувства близости («волье бене» по Тонино Гуэрра!). Внутри шоу «Шанель гангстерз. Люби меня, люби» смешиваются цирковые номера, хореография и живая музыка. Отдельный плюс: после представления можно прогуляться по Таврическому саду (он буквально в двух минутах ходьбы!).
