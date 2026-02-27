На какие спектакли сходить в марте в Петербурге: от хип-хоп-драмы Ткачука до «Сада» Шерешевского

«Двадцать четыре часа из жизни женщины» (16+)

Где: МДТ — Театр Европы, Камерная сцена

Когда: 9, 19, 20 марта

Для Артура Козина это третья работа на Камерной сцене додинского МДТ, которая снова подтверждает: режиссер предпочитает идти непроторенными сценическими дорогами, скрупулезно подбирает единомышленников и уже обрел собственное видение. В 2023-м он поставил «Стражей Тадж-Махала», в прошлом году — «Случай в Виши». На оба попасть возможно, лишь очень загодя купив билеты.

В обоих случаях Артур Козин работал с художником Ольгой Павлович, придумавшей минималистичную сценографию, позволяющую не отвлекаться от актеров, находящихся на расстоянии вытянутой руки. В инсценировке знаменитой новеллы Стефана Цвейга режиссер впервые будет работать с актрисой (предыдущие два спектакля — сугубо мужские) — Анжеликой Неволиной, а ее партнерами выступят Михаил Самочко и ставший постоянным участником козинских постановок Евгений Шолков.