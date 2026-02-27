На какие спектакли сходить в марте в Петербурге: от хип-хоп-драмы Ткачука до «Сада» Шерешевского

А также гастроли Токийского нового репертуарного театра и Приморской сцены Мариинского театра, «Метаморфозы» Овидия в версии студентов Кудашова, «Двадцать четыре часа из жизни женщины» Артура Козина, «Дневник Элен Берр» в постановке ученика Могучего Арсения Бехтерева и сомнамбулический романс «Трамвай “Желание”» — Собака.ru рассказывает о главных премьерах первого месяца весны, которые точно стоит увидеть.
ГЛАВНОЕ
Лев Додин
«Двадцать четыре часа из жизни женщины» (16+)
Где: МДТ — Театр Европы, Камерная сцена
Когда: 9, 19, 20 марта
Для Артура Козина это третья работа на Камерной сцене додинского МДТ, которая снова подтверждает: режиссер предпочитает идти непроторенными сценическими дорогами, скрупулезно подбирает единомышленников и уже обрел собственное видение. В 2023-м он поставил «Стражей Тадж-Махала», в прошлом году — «Случай в Виши». На оба попасть возможно, лишь очень загодя купив билеты.
В обоих случаях Артур Козин работал с художником Ольгой Павлович, придумавшей минималистичную сценографию, позволяющую не отвлекаться от актеров, находящихся на расстоянии вытянутой руки. В инсценировке знаменитой новеллы Стефана Цвейга режиссер впервые будет работать с актрисой (предыдущие два спектакля — сугубо мужские) — Анжеликой Неволиной, а ее партнерами выступят Михаил Самочко и ставший постоянным участником козинских постановок Евгений Шолков.
Зал Малой сцены БДТ
«Человек, который принял жену за шляпу» (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова, Малая сцена
Когда: 7 и 8 марта
Британский невролог и активный популяризатор медицины Оливер Сакс написал свою самую известную книгу на основе историй реальных людей, страдающих от нарушений психики и пытающихся с ними справиться. Помимо собственного практического опыта, Сакс опирался на работы Лурии, Джексона, Гольдштейна и других медицинских светил.
На Малой сцене БДТ этот, прямо скажем, не самый театральный текст ставит Галина Зальцман, работавшая в Театре «На Васильевском» и в прошлом ноябре дебютировавшая в Театре им. Ленсовета с вампиловским «Старшим сыном». Одно из главных свойств постановок режиссера Зальцман — органичное сочетание человеческой истории с бесшабашной театральностью — в случае с Саксом становится особо ценным.
"Сад"
«Сад» (18+)
Где: Камерный театр Малыщицкого
Когда: 5, 6 и 13 марта
Петр Шерешевский продолжает упражняться в создании палимпсестов на основе чеховских произведений. Впрочем, как еще можно обойтись во второй четверти ХХI века с известными вдоль и поперек пьесами? Только стерев исходный текст и написав новый, желательно свой.
Как и в предыдущих «Трех», в новом спектакле режиссер отступает от чеховской фабулы, сосредоточиваясь на идеях и смыслах сюжета. Герои «Трех» обитали в классической петербургской коммуналке, а персонажей «Сада» отправят в детский творческий лагерь в Ленобласти, находящийся под угрозой закрытия. Используя свой фирменный прием объединения кино и театра, Петр Шерешевский расширит камерную сцену КТМ до просторов леса или берега Финского залива. В сюрреалистическую реальность, симулирующую настоящую жизнь, можно отправиться уже в марте и апреле.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Площадка "Скороход"
«Идиот» (16+)
Где: «Скороход»
Когда: 1 марта
Театральное объединение «507» устраивает тотальную деконструкцию романа Достоевского: актеры здесь не привязаны к конкретной роли, оригинальный текст становится пространством противоречий и рифм, а граница между сном и реальностью постепенно размывается.
«Ни одного животного» (18+)
Где: «ВелесО»
Когда: 1, 14 и 15 марта
Хип-хоп-драма с участием Евгения Ткачука по пьесе Родиона Прилепина раскроет темы предназначения, внутренней свободы и любви. По сюжету действие происходит на пограничье жизни и смерти, и задача главного героя Димы — выбраться из него и преодолеть внутренний кризис.
"Тысяча и одна ночь"
Гастроли Приморской сцены Мариинского театра (12+)
Где: Мариинский театр
Когда: с 3 по 12 марта
Филиал Мариинского театра во Владивостоке представляет четыре балета — «Щелкунчик», «Тысяча и одна ночь», «Тщетная предосторожность» и «Корсар». Все, за исключением одного, работы Эльдара Алиева — худрука дальневосточной труппы и звездного хореографа (работал по всему миру — от Швеции и США до Аргентины и Канады!).
«Овидий. Рок. Метаморфозы» (16+)
Где: Малая сцена Большого театра кукол
Когда: 6 и 7 марта
Студенты мастерской Руслана Кудашова покажут двенадцать сцен о любви. Само собой, на основе эпической драмы «Метаморфозы» Овидия — для которой древнеримский поэт переосмыслил около 250 (!) мифов. По словам авторов постановки, «любовь здесь может быть трагической и романтической, становиться наваждением или спасением, мерцать страстью или нежностью, но она всегда ведет к трансформации».
«Пять женщин, предавшихся любви»
«Пять женщин, предавшихся любви» (18+)
Где: «Суббота»
Когда: 7, 8, 9 и 21 марта
Режиссер Андрей Опарин выпустит премьеру по сборнику новелл классика японской литературы XVII века Ихары Сайкаку. Трудно представить более экзотичный выбор материала, но еще сложнее вообразить, что же получится в итоге.
Меж тем команда спектакля подошла к подготовке серьезно: снарядила экспедицию в Токио, Осаку и Киото, где разворачивается действие, посетила сохранившиеся исторические места XVI-XVII веков, а также изучала культуру, обряды и уклад жизни в средневековой Японии. По возвращении все начали искать точки соприкосновения древних историй и современной реальности. Удалось ли найти и что именно — узнаем в марте.
«Дневник Элен Берр» (18+)
Где: Театр на Разночинной
Когда: 10 и 28 марта
Мемуары «французской Анны Франк», погибшей в концлагере Берген-Бельзен, охватывают события с 1942 по 1945-ый. Режиссер Арсений Бехтерев — ученик Могучего и автор февральской премьеры «Исчезновение» в БДТ — предлагает прожить трудный опыт войны рука об руку с героиней.
Зал БТК
«Петербургские сонеты Вильяма Шекспира» (16+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 11 и 12 марта
Над этим спектаклем Екатерина Ложкина-Белевич работала вместе со студентами мастерской Руслана Кудашова. Ученики наблюдали за жизнью и делали зарисовки. Однажды в парке они встретили пожилую пару, проникновенно читавшую друг другу шекспировские сонеты. Сперва текст великого барда прозвучал однажды, но вскоре стало понятно — именно эта поэтическая форма сможет органично вплестись в канву постановки. Режиссер и мастер поддержали будущих артистов театра кукол. Так и родилась история, связавшая Шекспира и Петербург.
Сцена Karlsson Haus
«Зверский детектив. Право хищника» (6+)
Где: Новая сцена Karlsson Haus (Кирочная, 67)
Когда: 14 и 28 марта
После задорной и весьма успешной премьеры по первой книге «Зверского детектива» сиквел стал лишь вопросом времени. И вот в марте режиссер Екатерина Ложкина-Белевич с той же командой и увеличившимся актерским составом выпускает следующую историю про Барсукота, скучающего от недостатка крупных правонарушений и желающего себя проявить. На этот раз отважный герой отправится на поиски негодяев, похитивших Куру-четыре.
Камерное преступление вызовет волнения в курятнике и приведет к последствиям пострашнее. Но Барсук-старший и, конечно же, Барсукот со всем разберутся, и восстановят порядок, доказав, что даже в сложных ситуациях можно найти разумное решение.
Фильм «Трамвай "Желание"» 1951 года
«Трамвай “Желание”» (18+)
Где: Театр «На Садовой»
Когда: 15, 16 и 17 марта
Режиссер и автор инсценировки Екатерина Половцева определяет жанр премьеры как сомнамбулический романс. Пьесу Теннесси Уильямса однажды уже ставили в этом театре в 2005 году. Тогда несчастную Бланш, теряющую рассудок и связи с реальностью, блестяще играла Марина Солопченко.
С 15 марта в этой роли начнет выходить звезда московского «Современника» Алена Бабенко. В новой версии героиня создает воображаемые миры, лишенные примет времени и быта, чтобы забыть о травмах прошлого. Отчего жизнь оказывается похожа на замкнутый круг, выбраться из которого в одиночку не представляется возможным.
Зал ТЮЗа им. Брянцева
«Карлик Нос» (6+)
Где: ТЮЗ им. Брянцева
Когда: 21 марта
Сказка Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, которого прокляла ведьма Крейтервейс, — редкий материал для петербургской сцены (сейчас ее можно увидеть только в «Кукольном театре сказки»!). В ТЮЗе за эту мрачную историю возьмется режиссер Илья Архипов — выпускник мастерской Гальцева, чью версию чеховской пьесы-шутки «Предложение» мы увидели в 2025 году.
Фильм "Приключения Буратино" 1975 года
«Золотой ключик или…» (6+)
Где: Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Большая сцена
Когда: 22 и 23 марта
Режиссер Иван Пачин — большой выдумщик и фантазер. Его спектакли, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию, равно обожают и взрослые. В марте он дебютирует на большой сцене Комиссаржевки, причем со сказкой, досконально известной нескольким поколениям зрителей.
Буратино, впервые оказавшийся в театре, попадет в окружение колоритных героев — хитрых киношников Лисы Алисы и Кота Базилио, величественной оперной дивы Черепахи Тортиллы, пронырливого пройдохи Дуремара и жестокосердного Карабаса Барабаса. Вместе с главным героем зрители окажутся в подлинном театральном мире, будут искать ключи к загадке, которую никому до сих пор не удавалось разгадать, и отвечать на непростой вопрос: что важнее — играть по чужим правилам или найти Золотой Ключик и открыть им собственную дверь?
«Кровавая свадьба»
«Кровавая свадьба» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 24 марта
В Малом театре кукол по каким только текстам нет спектаклей: Пушкин и Хармс, Шекспир и Ерофеев, Петрарка и Сухово-Кобылин. Этот впечатляющий список теперь пополнит Лорка. По его сюжету на сельской свадьбе сталкиваются два враждующих семейства. Жажда мести ощутима, но на время традиции оказываются сильнее — никто не хочет мешать торжеству. Развязка наступит внезапно, потому что движение рока невозможно остановить.
«Мы хотели прикоснуться к драматургии Лорки, пронизанной поэзией. Его текст — животная внутренняя страсть: порывистая, губительная, не видящая преград на своем пути, влекомая инстинктом, уничтожающая или, если угодно, преобразующая красоту», — поясняет режиссер будущей премьеры Чакчи Фросноккерс.
"Диалоги"
«Диалоги. Любовь» (18+)
Где: кабаре «Шум»
Когда: 25 марта
Дуэт режиссера Александра Худякова и актера Ивана Вальберга продолжает серию спектаклей-трибьютов идеалисту Платону. В 2025-м мы уже видели эпизоды «Справедливость», «Знания» и «Мнения», а в этом году нас ждет медитативное путешествие по трактовкам романтики.
Декорации к спектаклю "Про любовь"
«Про любовь» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 27 и 28 марта
Оригинальное название пьесы, написанной 25-летним Эдвардом Радзинским — «104 страницы про любовь». Первым ее поставил Анатолий Эфрос в Ленкоме. Этого оказалось достаточно, чтобы остальные театры взяли камерную драму о любви стюардессы Наташи и физика Электрона в свой репертуар. В 1968 году эту историю экранизировал Георгий Натансон, пригласив на главные роли Татьяну Доронину и Александра Лазарева. В постсоветское время интерес к пьесе не угас, но изменился фокус.
Режиссер Александра Мамкаева («Попрыгунья», «Душечка») собирается говорить о счастье, которое возможно лишь здесь и сейчас, и о любви как о хрупкости. Через историю Наташи и Электрона каждый зритель проживет собственный опыт романтических чувств.
"Костюмер"
«Костюмер» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, Малая сцена
Когда: 27 и 28 марта
Рональд Харвуд написал пьесу о жизни труппы маленького бродячего театра, колесившего по Англии времен Второй мировой, в 1980-м. Она немедленно стала бродвейским хитом, а через три года ее экранизировал Питер Йетс.
На Малой ленсоветовской сцене историю про сложносочиненные отношения маститого актера, которому давно осточертели гастроли, бытовые тяготы, разношерстная труппа, и беззаветно преданного ему костюмера Нормана, ставит Роман Кочержевский. А разыграют ее Александр Новиков и Олег Федоров. Премьеру наметили на Международный день театра. А когда еще уместнее говорить о сценической подноготной?
"Повесть о Гэндзи"
«Повесть о Гэндзи» (6+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 28 и 29 марта
Токийский новый репертуарный театр везет в Петербург вторую часть триптиха о Японии в режиссуре худрука и основателя труппы Леонида Анисимова. В основе спектакля — роман Х века Мурасаки Сикибу, который на первый взгляд рассказывает о жизни принца Гэндзи, а на самом деле препарирует уникальный сплав высокой японской культуры: ее многовековых традиций, строгого этикета и дисциплины, внимания к природе и философии синтоизма.
Комментарии (0)