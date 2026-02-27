Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На какие спектакли сходить в марте в Петербурге: от хип-хоп-драмы Ткачука до «Сада» Шерешевского

А также гастроли Токийского нового репертуарного театра и Приморской сцены Мариинского театра, «Метаморфозы» Овидия в версии студентов Кудашова, «Двадцать четыре часа из жизни женщины» Артура Козина, «Дневник Элен Берр» в постановке ученика Могучего Арсения Бехтерева и сомнамбулический романс «Трамвай “Желание”» — Собака.ru рассказывает о главных премьерах первого месяца весны, которые точно стоит увидеть.

ГЛАВНОЕ
Лев Додин
Михаил Вильчук

Лев Додин

«Двадцать четыре часа из жизни женщины» (16+)

Где: МДТ — Театр Европы, Камерная сцена

Когда: 9, 19, 20 марта

Для Артура Козина это третья работа на Камерной сцене додинского МДТ, которая снова подтверждает: режиссер предпочитает идти непроторенными сценическими дорогами, скрупулезно подбирает единомышленников и уже обрел собственное видение. В 2023-м он поставил «Стражей Тадж-Махала», в прошлом году — «Случай в Виши». На оба попасть возможно, лишь очень загодя купив билеты.

В обоих случаях Артур Козин работал с художником Ольгой Павлович, придумавшей минималистичную сценографию, позволяющую не отвлекаться от актеров, находящихся на расстоянии вытянутой руки. В инсценировке знаменитой новеллы Стефана Цвейга режиссер впервые будет работать с актрисой (предыдущие два спектакля — сугубо мужские) — Анжеликой Неволиной, а ее партнерами выступят Михаил Самочко и ставший постоянным участником козинских постановок Евгений Шолков.

Зал Малой сцены БДТ
Изображение предоставлено Собака.ru БДТ

Зал Малой сцены БДТ

«Человек, который принял жену за шляпу» (16+)

Где: БДТ им. Товстоногова, Малая сцена

Когда: 7 и 8 марта

Британский невролог и активный популяризатор медицины Оливер Сакс написал свою самую известную книгу на основе историй реальных людей, страдающих от нарушений психики и пытающихся с ними справиться. Помимо собственного практического опыта, Сакс опирался на работы Лурии, Джексона, Гольдштейна и других медицинских светил.

На Малой сцене БДТ этот, прямо скажем, не самый театральный текст ставит Галина Зальцман, работавшая в Театре «На Васильевском» и в прошлом ноябре дебютировавшая в Театре им. Ленсовета с вампиловским «Старшим сыном». Одно из главных свойств постановок режиссера Зальцман — органичное сочетание человеческой истории с бесшабашной театральностью — в случае с Саксом становится особо ценным.

"Сад"
Изображение предоставлено Собака.ru КТМ

"Сад"

«Сад» (18+)

Где: Камерный театр Малыщицкого

Когда: 5, 6 и 13 марта

Петр Шерешевский продолжает упражняться в создании палимпсестов на основе чеховских произведений. Впрочем, как еще можно обойтись во второй четверти ХХI века с известными вдоль и поперек пьесами? Только стерев исходный текст и написав новый, желательно свой.

Как и в предыдущих «Трех», в новом спектакле режиссер отступает от чеховской фабулы, сосредоточиваясь на идеях и смыслах сюжета. Герои «Трех» обитали в классической петербургской коммуналке, а персонажей «Сада» отправят в детский творческий лагерь в Ленобласти, находящийся под угрозой закрытия. Используя свой фирменный прием объединения кино и театра, Петр Шерешевский расширит камерную сцену КТМ до просторов леса или берега Финского залива. В сюрреалистическую реальность, симулирующую настоящую жизнь, можно отправиться уже в марте и апреле.

Площадка "Скороход"
Изображение предоставлено Собака.ru площадкой "Скороход"

Площадка "Скороход"

 

«Идиот» (16+)

Где: «Скороход»

Когда: 1 марта

Театральное объединение «507» устраивает тотальную деконструкцию романа Достоевского: актеры здесь не привязаны к конкретной роли, оригинальный текст становится пространством противоречий и рифм, а граница между сном и реальностью постепенно размывается.

Валентин Блох

«Ни одного животного» (18+)

Где: «ВелесО»

Когда: 1, 14 и 15 марта

Хип-хоп-драма с участием Евгения Ткачука по пьесе Родиона Прилепина раскроет темы предназначения, внутренней свободы и любви. По сюжету действие происходит на пограничье жизни и смерти, и задача главного героя Димы — выбраться из него и преодолеть внутренний кризис.

"Тысяча и одна ночь"
Изображение предоставлено Собака.ru Мариинским театром

"Тысяча и одна ночь"

Гастроли Приморской сцены Мариинского театра (12+)

Где: Мариинский театр

Когда: с 3 по 12 марта

Филиал Мариинского театра во Владивостоке представляет четыре балета — «Щелкунчик», «Тысяча и одна ночь», «Тщетная предосторожность» и «Корсар». Все, за исключением одного, работы Эльдара Алиева — худрука дальневосточной труппы и звездного хореографа (работал по всему миру — от Швеции и США до Аргентины и Канады!).

Елена Насибуллина

«Овидий. Рок. Метаморфозы» (16+)

Где: Малая сцена Большого театра кукол

Когда: 6 и 7 марта

Студенты мастерской Руслана Кудашова покажут двенадцать сцен о любви. Само собой, на основе эпической драмы «Метаморфозы» Овидия — для которой древнеримский поэт переосмыслил около 250 (!) мифов. По словам авторов постановки, «любовь здесь может быть трагической и романтической, становиться наваждением или спасением, мерцать страстью или нежностью, но она всегда ведет к трансформации».

«Пять женщин, предавшихся любви»
Изображение предоставлено Собака.ru Субботой

«Пять женщин, предавшихся любви»

«Пять женщин, предавшихся любви» (18+)

Где: «Суббота»

Когда: 7, 8, 9 и 21 марта

Режиссер Андрей Опарин выпустит премьеру по сборнику новелл классика японской литературы XVII века Ихары Сайкаку. Трудно представить более экзотичный выбор материала, но еще сложнее вообразить, что же получится в итоге.

Меж тем команда спектакля подошла к подготовке серьезно: снарядила экспедицию в Токио, Осаку и Киото, где разворачивается действие, посетила сохранившиеся исторические места XVI-XVII веков, а также изучала культуру, обряды и уклад жизни в средневековой Японии. По возвращении все начали искать точки соприкосновения древних историй и современной реальности. Удалось ли найти и что именно — узнаем в марте.

Изображение предоставлено Собака.ru Театром на Разночинной

«Дневник Элен Берр» (18+)

Где: Театр на Разночинной

Когда: 10 и 28 марта

Мемуары «французской Анны Франк», погибшей в концлагере Берген-Бельзен, охватывают события с 1942 по 1945-ый. Режиссер Арсений Бехтерев — ученик Могучего и автор февральской премьеры «Исчезновение» в БДТ — предлагает прожить трудный опыт войны рука об руку с героиней.

Зал БТК
Изображение предоставлено Собака.ru БТК

Зал БТК

«Петербургские сонеты Вильяма Шекспира» (16+)

Где: Большой театр кукол

Когда: 11 и 12 марта

Над этим спектаклем Екатерина Ложкина-Белевич работала вместе со студентами мастерской Руслана Кудашова. Ученики наблюдали за жизнью и делали зарисовки. Однажды в парке они встретили пожилую пару, проникновенно читавшую друг другу шекспировские сонеты. Сперва текст великого барда прозвучал однажды, но вскоре стало понятно — именно эта поэтическая форма сможет органично вплестись в канву постановки. Режиссер и мастер поддержали будущих артистов театра кукол. Так и родилась история, связавшая Шекспира и Петербург.

Сцена Karlsson Haus
Изображение предоставлено Собака.ru Karlsson Haus

Сцена Karlsson Haus

«Зверский детектив. Право хищника» (6+)

Где: Новая сцена Karlsson Haus (Кирочная, 67)

Когда: 14 и 28 марта

После задорной и весьма успешной премьеры по первой книге «Зверского детектива» сиквел стал лишь вопросом времени. И вот в марте режиссер Екатерина Ложкина-Белевич с той же командой и увеличившимся актерским составом выпускает следующую историю про Барсукота, скучающего от недостатка крупных правонарушений и желающего себя проявить. На этот раз отважный герой отправится на поиски негодяев, похитивших Куру-четыре.

Камерное преступление вызовет волнения в курятнике и приведет к последствиям пострашнее. Но Барсук-старший и, конечно же, Барсукот со всем разберутся, и восстановят порядок, доказав, что даже в сложных ситуациях можно найти разумное решение.

Фильм «Трамвай "Желание"» 1951 года
Warner Brothers Burbank Studios, 1951

Фильм «Трамвай "Желание"» 1951 года

«Трамвай “Желание”» (18+)

Где: Театр «На Садовой»

Когда: 15, 16 и 17 марта

Режиссер и автор инсценировки Екатерина Половцева определяет жанр премьеры как сомнамбулический романс. Пьесу Теннесси Уильямса однажды уже ставили в этом театре в 2005 году. Тогда несчастную Бланш, теряющую рассудок и связи с реальностью, блестяще играла Марина Солопченко.

С 15 марта в этой роли начнет выходить звезда московского «Современника» Алена Бабенко. В новой версии героиня создает воображаемые миры, лишенные примет времени и быта, чтобы забыть о травмах прошлого. Отчего жизнь оказывается похожа на замкнутый круг, выбраться из которого в одиночку не представляется возможным.

Зал ТЮЗа им. Брянцева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ТЮЗа

Зал ТЮЗа им. Брянцева

«Карлик Нос» (6+)

Где: ТЮЗ им. Брянцева

Когда: 21 марта

Сказка Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, которого прокляла ведьма Крейтервейс, — редкий материал для петербургской сцены (сейчас ее можно увидеть только в «Кукольном театре сказки»!). В ТЮЗе за эту мрачную историю возьмется режиссер Илья Архипов — выпускник мастерской Гальцева, чью версию чеховской пьесы-шутки «Предложение» мы увидели в 2025 году.

Фильм "Приключения Буратино" 1975 года
«Беларусьфильм». Творческое объединение «Телефильм»

Фильм "Приключения Буратино" 1975 года

«Золотой ключик или…» (6+)

Где: Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Большая сцена

Когда: 22 и 23 марта

Режиссер Иван Пачин — большой выдумщик и фантазер. Его спектакли, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию, равно обожают и взрослые. В марте он дебютирует на большой сцене Комиссаржевки, причем со сказкой, досконально известной нескольким поколениям зрителей.

Буратино, впервые оказавшийся в театре, попадет в окружение колоритных героев — хитрых киношников Лисы Алисы и Кота Базилио, величественной оперной дивы Черепахи Тортиллы, пронырливого пройдохи Дуремара и жестокосердного Карабаса Барабаса. Вместе с главным героем зрители окажутся в подлинном театральном мире, будут искать ключи к загадке, которую никому до сих пор не удавалось разгадать, и отвечать на непростой вопрос: что важнее — играть по чужим правилам или найти Золотой Ключик и открыть им собственную дверь?

«Кровавая свадьба»
Изображение предоставлено Собака.ru МТК

«Кровавая свадьба»

«Кровавая свадьба» (18+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 24 марта

В Малом театре кукол по каким только текстам нет спектаклей: Пушкин и Хармс, Шекспир и Ерофеев, Петрарка и Сухово-Кобылин. Этот впечатляющий список теперь пополнит Лорка. По его сюжету на сельской свадьбе сталкиваются два враждующих семейства. Жажда мести ощутима, но на время традиции оказываются сильнее — никто не хочет мешать торжеству. Развязка наступит внезапно, потому что движение рока невозможно остановить.

«Мы хотели прикоснуться к драматургии Лорки, пронизанной поэзией. Его текст — животная внутренняя страсть: порывистая, губительная, не видящая преград на своем пути, влекомая инстинктом, уничтожающая или, если угодно, преобразующая красоту», — поясняет режиссер будущей премьеры Чакчи Фросноккерс.

"Диалоги"
Изображение предоставлено Собака.ru Шумом

"Диалоги"

«Диалоги. Любовь» (18+)

Где: кабаре «Шум»

Когда: 25 марта

Дуэт режиссера Александра Худякова и актера Ивана Вальберга продолжает серию спектаклей-трибьютов идеалисту Платону. В 2025-м мы уже видели эпизоды «Справедливость», «Знания» и «Мнения», а в этом году нас ждет медитативное путешествие по трактовкам романтики.

Декорации к спектаклю "Про любовь"
Изображение предоставлено Собака.ru Балтдомом

Декорации к спектаклю "Про любовь"

«Про любовь» (16+)

Где: «Балтийский дом»

Когда: 27 и 28 марта

Оригинальное название пьесы, написанной 25-летним Эдвардом Радзинским — «104 страницы про любовь». Первым ее поставил Анатолий Эфрос в Ленкоме. Этого оказалось достаточно, чтобы остальные театры взяли камерную драму о любви стюардессы Наташи и физика Электрона в свой репертуар. В 1968 году эту историю экранизировал Георгий Натансон, пригласив на главные роли Татьяну Доронину и Александра Лазарева. В постсоветское время интерес к пьесе не угас, но изменился фокус.

Режиссер Александра Мамкаева («Попрыгунья», «Душечка») собирается говорить о счастье, которое возможно лишь здесь и сейчас, и о любви как о хрупкости. Через историю Наташи и Электрона каждый зритель проживет собственный опыт романтических чувств.

"Костюмер"
Изображение предоставлено Собака.ru Театром им. Ленсовета

"Костюмер"

«Костюмер» (16+)

Где: Театр им. Ленсовета, Малая сцена

Когда: 27 и 28 марта

Рональд Харвуд написал пьесу о жизни труппы маленького бродячего театра, колесившего по Англии времен Второй мировой, в 1980-м. Она немедленно стала бродвейским хитом, а через три года ее экранизировал Питер Йетс.

На Малой ленсоветовской сцене историю про сложносочиненные отношения маститого актера, которому давно осточертели гастроли, бытовые тяготы, разношерстная труппа, и беззаветно преданного ему костюмера Нормана, ставит Роман Кочержевский. А разыграют ее Александр Новиков и Олег Федоров. Премьеру наметили на Международный день театра. А когда еще уместнее говорить о сценической подноготной?

"Повесть о Гэндзи"
Изображение предоставлено Собака.ru Александринским театром

"Повесть о Гэндзи"

«Повесть о Гэндзи» (6+)

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: 28 и 29 марта

Токийский новый репертуарный театр везет в Петербург вторую часть триптиха о Японии в режиссуре худрука и основателя труппы Леонида Анисимова. В основе спектакля — роман Х века Мурасаки Сикибу, который на первый взгляд рассказывает о жизни принца Гэндзи, а на самом деле препарирует уникальный сплав высокой японской культуры: ее многовековых традиций, строгого этикета и дисциплины, внимания к природе и философии синтоизма.

