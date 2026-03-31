Актер Илья Дель перешел из труппы Театра имени Ленсовета в Театр имени Комиссаржевской

Актер Илья Дель (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023!) присоединился к труппе Театра имени Комиссаржевской. С 2022 по 2026 год артист служил в Театре имени Ленсовета — теперь он не числится в труппе площадки.

Дель учился в мастерской Олега Кудряшова в РАТИ и на курсе Григория Дитятковского в академии при БДТ имени Товстоногова. В разные годы входил в труппы театра «На Литейном», Ленсовета и Александринки. На сцене Театра имени Комиссаржевской он играл Аметистова в «Зойкиной квартире» Хуго Эрикссена, а сейчас участвует в подготовке нового спектакля Романа Габриа «Три мушкетера, или Подвески королевы».

В 2022-м Илья вернулся в Театр имени Ленсовета. На его сцене актер сыграл Дмитрия Нехлюдова в «Воскресении», Скомороха в «Про Федота-стрельца», Соленого в «Трех сестрах» и Максудова в «Театральном романе». Также Дель занят в спектаклях «Театра на Садовой»: в «Идиоте» он играет Льва Мышкина, в «Преступлении и наказании» — Семена Мармеладова.

В сентябре актер получил перелом позвоночника после падения. Он выпал из окна квартиры актрисы Александры Дроздовой, которая ранее ударила артиста ножом в грудь. По словам худрука Театр имени Ленсовета Ларисы Луппиан, на момент происшествия Дель был в состоянии алкогольного опьянения. Илья перенес операцию на позвоночнике и проходил реабилитацию после.

После новости о переходе Деля в Театр имени Комиссаржевской Луппиан рассказала, что роли артиста в Ленсовета уже распределены между другими актерами. «Вот он сейчас лежал в больнице, и полгода мы мучились, вводили других артистов. Театр весь был, так сказать, поднят по команде тревога. А сейчас у нас уже другие артисты играют его роли. Ну, если вдруг там кто-то не сможет, будем Илью приглашать. Мы так договорились с ним», — отметила она.