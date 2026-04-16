Дмитрий Мульков поставил десятиминутный спектакль для одного зрителя по пьесе Пряжко «Солдат»

Инсценировку текста из двух предложений покажут в театре «Блоха».

18 и 19 апреля в театре «Блоха» пройдут премьерные показы спектакля Дмитрия Мулькова «без названия» по пьесе Павла Пряжко «Солдат». Пьеса, впервые поставленная в 2011 году в московском театре «Театр.doc», состоит из двух коротких предложений. Новую версию, срежиссированную Мульковым, будут играть для одного зрителя.

Драматург и сценарист Павел Пряжко написал «Солдата» 15 лет назад. В пьесе нет списка действующих лиц и ремарок — только два повествовательных предложения.

23 декабря 2011-го на специальной сцене московского театра «Театр.doc» состоялась премьера моноспектакля Павла Чинарева «Солдат» в постановке Дмитрия Волкострелова. Инсценировку, которая длится пять минут, в 2013-м номинировали на премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент».

«без названия» Мулькова на сцене петербургской «Блохи» будет длиться около десяти минут. Камерный театр, основанный в 2022 году режиссером Кириллом Люкевичем, занимает девять квадратных метров и вмещает шесть зрителей, но спектакль по пьесе Пряжко рассчитан на одного человека в зале.

Среди прошлых работ Дмитрия Мулькова — постановка «Простаковы» в Кемеровском театре драмы, вошедшая в лонг-лист «Золотой маски». В конце зимы 2026-го «Театральный проект 27» представил новый спектакль режиссера «Лето» по пьесе Лары Бессмертной.

В постановке «Солдата» заняты артистка Александринского театра Любовь Яковлева и Мария Коркодинова из театра кукол Karlsson Haus. Художник — Игорь Каневский.

Премьера состоится 18 и 19 апреля. Попасть в «Блоху» можно по записи: +79819539794

16+

