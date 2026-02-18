«Театральный проект 27» представит постановку Дмитрия Мулькова «Лето» о счастливых днях в детском лагере

Премьера состоится 28 февраля.
В последний день зимы на сцене «Театрального проекта 27» начнут показывать «Лето» — спектакль Дмитрия Мулькова о побеге из реальности, столкновении с прошлым и первом шаге во взрослую жизнь. История о 14-летней Лизе и ее отдыхе в летнем лагере основана на пьесе Лары Бессмертной.
Авторы объединят на сцене театр и кино, используя видеосъемку как полноценный художественный прием и область исследования. На экране развернется холодная зимняя реальность побега, а на сцене оживут теплые летние воспоминания. Параллельные вселенные переплетутся, чтобы показать невозможность возврата в прошлое.
Режиссер Дмитрий Мульков ставил «Ключ от 505-й» — рок-спектакль о проблемах современного подростка, тоже по тексту Лары Бессмертной. Среди других его работ — постановка «Простаковы» в Кемеровском театре драмы, вошедшая в лонг-лист «Золотой маски».
В графе «Жанр» у «Лета» есть слово «соластальгия» — оно определяет экзистенциальный стресс, который испытывает человек при изменении среды обитания; состояние бездомности и бесприютности. Создатели концентрируются на знакомом каждому ребенку щемящем чувстве грусти от расставания и потери после счастливых дней лагерной смены. Летний лагерь становится местом, в котором все волшебно и увлекательно: волейбол, купание в речке, песни у костра, дискотека, первая любовь, настоящая дружба. Спектакль пробует отрефлексировать вопрос, как жить дальше, когда летний мир остается позади и приходит суровая зима с постылой рутиной.
К премьере на сайте театра появилась целая карта лагеря: с Озером Соластальгии, складом забытых вещей и ретро-дискотекой. Карта знакомит с вожатыми лагеря (режиссер Мульков и драматург Бессмертная), а также с отдыхающими: в отряд попали Лиза (Дарья Теплова), Ника (Алина Белоусова и Екатерина Шумакова), Саша (Андрей Мишустин), Рома (Артур Сафин и Егор Строков), Вадим (Алесь Снопковский и Алексей Романович) и мама Лизы (Виктория Меньшенина).
Оформили спектакль художник-постановщик Денис Короткевич и художник мультимедиа Андрей Марахов. За музыку отвечал композитор Андрей Платонов. Видеоинженер постановки — Максим Баскаков, художник по свету — Евгений Киуру.
Первые показы «Лета» планируют 28 февраля в 14:00, 1 марта — в 15:00 и 19:00, 2, 3 и 4 марта в 19:00. Билеты доступны на сайте «Театрального проекта 27».
