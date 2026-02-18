«Театральный проект 27» представит постановку Дмитрия Мулькова «Лето» о счастливых днях в детском лагере

В последний день зимы на сцене «Театрального проекта 27» начнут показывать «Лето» — спектакль Дмитрия Мулькова о побеге из реальности, столкновении с прошлым и первом шаге во взрослую жизнь. История о 14-летней Лизе и ее отдыхе в летнем лагере основана на пьесе Лары Бессмертной.

Авторы объединят на сцене театр и кино, используя видеосъемку как полноценный художественный прием и область исследования. На экране развернется холодная зимняя реальность побега, а на сцене оживут теплые летние воспоминания. Параллельные вселенные переплетутся, чтобы показать невозможность возврата в прошлое.

Режиссер Дмитрий Мульков ставил «Ключ от 505-й» — рок-спектакль о проблемах современного подростка, тоже по тексту Лары Бессмертной. Среди других его работ — постановка «Простаковы» в Кемеровском театре драмы, вошедшая в лонг-лист «Золотой маски».