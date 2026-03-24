Режиссер Борис Павлович, артистка Екатерина Мигицко и филолог Дмитрий Колядов обсудят язык инклюзии в Доме Радио

29 марта пройдет третья встреча инклюзивной программы Дома Радио. Режиссер и автор мюзикла с нейроотличными артистами Борис Павлович, худрук театра глухих и слабослышащих артистов «У Театр» Екатерина Мигицко и кандидат филологических наук Дмитрий Колядов поговорят о том, как устоявшиеся речевые обороты формируют представление о «норме» и как язык — вербальный и невербальный — может быть пространством присутствия, особенно для уязвимых групп.

Серия разговоров «Знак вопроса» рассматривает инклюзию как художественный метод, философскую категорию и этическую систему. В каждой беседе принципиально участие людей с разным социальным опытом.

Встречи цикла связаны с темами доступности восприятия, разнообразия тел, эмоциональной грамотности, границ нормы и этики внимания в исполнительских искусствах. На мероприятия приглашают сотрудников сферы культуры и всех, кому важно общаться и представлять себя окружающим эффективно и этично.

Дом Радио реализует инклюзивную программу совместно с фондом «Альма Матер» и Европейским университетом. Курирует события директор «Альма Матер» Нина Михайлюк.