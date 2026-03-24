Режиссер Борис Павлович, артистка Екатерина Мигицко и филолог Дмитрий Колядов обсудят язык инклюзии в Доме Радио

Продолжением дискуссионной программы «Знак вопроса» станет режиссерская лаборатория Павловича по этике художественного языка, которую запустят этой весной.
Борис Павлович
29 марта пройдет третья встреча инклюзивной программы Дома Радио. Режиссер и автор мюзикла с нейроотличными артистами Борис Павлович, худрук театра глухих и слабослышащих артистов «У Театр» Екатерина Мигицко и кандидат филологических наук Дмитрий Колядов поговорят о том, как устоявшиеся речевые обороты формируют представление о «норме» и как язык — вербальный и невербальный — может быть пространством присутствия, особенно для уязвимых групп.
Серия разговоров «Знак вопроса» рассматривает инклюзию как художественный метод, философскую категорию и этическую систему. В каждой беседе принципиально участие людей с разным социальным опытом.
Встречи цикла связаны с темами доступности восприятия, разнообразия тел, эмоциональной грамотности, границ нормы и этики внимания в исполнительских искусствах. На мероприятия приглашают сотрудников сферы культуры и всех, кому важно общаться и представлять себя окружающим эффективно и этично.
Дом Радио реализует инклюзивную программу совместно с фондом «Альма Матер» и Европейским университетом. Курирует события директор «Альма Матер» Нина Михайлюк.
Цикл разговоров продолжится инклюзивными мастерскими под руководством Бориса Павловича. Его режиссерская лаборатория «Другой мотив / другой узор», запуск которой планируют на весну этого года, посвящена исследованию инклюзии как художественной практики.
Перед лабораторией проведут отбор трех проектов. Каждый режиссер получит команду исполнителей, продюсерскую поддержку, площадку для репетиций и бюджет на реализацию работы. В ходе показов и обсуждений авторы переосмыслят свои методы и разработают сценические стратегии с обновленной этической оптикой. Программа направлена на то, чтобы вывести инклюзию из рамок социальной повестки в поле пересборки художественного языка и самого представления о человеке.
В 2022 году Борис Павлович поставил инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет», в котором играли нейроотличные артисты. Осенью 2024-го Павлович объединился с «У Театром» глухих и слабослышащих артистов под руководством Екатерины Мигицко, и вместе они поставили спектакль «Тихий час».
«На мой взгляд, инклюзия вообще единственная надежда нашего общества. Если мы понимаем ее не как благотворительность, а как взаимную нужность», — отмечал режиссер.
Круглый стол «Язык. Знак вопроса» состоится 29 марта в 14:00 на Невском проспекте, 62. Вход свободный по регистрации. Подробности о наборе в режиссерскую лабораторию появятся позже.
