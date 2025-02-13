Режиссеры Борис Павлович и Екатерина Мигицко поставили инклюзивный спектакль «Тихий час» на сцене Театра «На Литейном»

Осенью 2024 года было решено создать инклюзивную лабораторию «Гап» (в русском жестовом языке означает «я буду») — жест, напоминающий дельфина, разрезающего морскую волну, и одновременно символизирующий движение вперед.

Под руководством Бориса Павловича и Екатерины Мигицко артисты трупп создали спектакль, главной темой которого стали сны как универсальное средство коммуникации. Участники лаборатории вспоминали свои сны, а теперь приглашают зрителей пережить «Тихий час» вместе с ними.

«Может быть, к снам стоит присмотреться повнимательнее. Не разгадывать, а учиться у них свободе существования. "Всякому зато могу присниться", пишет в своем позднем стихотворении Анна Ахматова. В самом деле: наши сны не только кино, но и средство связи, и способ передвижения», — говорится в описании спектакля.

Впервые увидеть премьеру можно 22 и 23 февраля на Камерной сцене Театра «На Литейном». «Тихий час» представят актеры Сергей Якушев, Дарина Одинцова, Александра Субботина, Сергей Матвеев, Ольга Иванова, Юрий Свирко, Виктория Чумак, Антон Сиданченко, Екатерина Кулеш, Владислав Глухов, Ангелина Варганова, Татьяна Напалкина, Иван Захаров, Константин Котерев и Валерия Паршакова. Художником выступила Ольга Павлович.

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