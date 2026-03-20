«Ночь театрального искусства» впервые пройдет в Петербурге

Регистрация на события с ограниченным количеством мест открывается 20 марта в 12:00.
27 марта, во Всемирный день театра, в Петербурге и по всей России впервые пройдет акция «Ночь театрального искусства». Мероприятия приурочены к 150-летию Союза театральных деятелей. В программе — свыше 30 спектаклей, экскурсий и мастер-классов от петербургских театров, музеев и мастерских, среди которых Александринский театр, Эрмитаж, Театр Ленсовета, Театр имени Комиссаржевской, театр-фестиваль «Балтийский дом», МДТ (с Елизаветой Боярской!) и ТЮЗ имени Брянцева.
Вход на все события бесплатный. В случаях, когда количество мест ограничено, нужна регистрация — она открывается 20 марта в 12:00.
ПРОГРАММА
14:30, Театр Эстрады имени Аркадия Райкина Экскурсии для детей и взрослых по закулисью с интерактивом и историческим маршрутом, включая посещение репетиции
15:00, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча «НЕдетский театр: разговор по душам»
15:00, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча «Идеальная пара» с артистами Юрием Лазаревым и Инессой Перелыгиной-Владимировой
16:30, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча об истории постановок «Тени» Евгения Шварца и опыте ее сценического воплощения
17:00, Театр имени Ленсовета Экскурсия по историческому особняку XIX века и закулисным пространствам с посещением сцен и музейной экспозиции
17:00, Институт сценических искусств Театральная программа курса профессора Геннадия Тростянецкого — сказочное путешествие в мир игрового театра
17:00, Петербургский государственный театр марионеток имени Деммени Беседа-интервью с режиссером и актрисами театра с показом кукольных номеров и сцен из спектаклей
17:00, Детский творческий центр «Театральная Семья» Интерактивный квест в формате воображаемой театральной академии
18:00, РГПУ имени Герцена Музыкально-поэтическая композиция о судьбах и творчестве поэтов XX–XXI веков
18:00, Детский интерактивный театр «Поляна сказок» Спектакль «Елена Премудрая» и интерактивная встреча, приуроченная к 100-летию педагога Зиновия Корогодского
18:00, Музей театрального и музыкального искусства Кураторская экскурсия о балетном романтизме по выставке «Пьер и Сильфиды» (личный архив Пьера Лакотта)
18:00, Актерская мастерская Василия Реутова Сценическое эссе о судьбах поэтов XX–XXI веков с актерским чтением и театральной интерпретацией
18:30, Дом молодежи «Колпинец» Театральное событие «Магия сцены»
19:00, Институт сценических искусств Спектакль-концерт студентов курса профессора Благодера с вокальными, танцевальными и актерскими номерами из жанра музыкального театра и мюзикла
19:00, Театр-фестиваль «Балтийский дом» Премьера! Спектакль «Про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» в постановке Александры Мамкаевой
19:00, Эрмитаж Концерт классической музыки XVIII–XIX веков в исполнении Молодежного симфонического оркестра под управлением Юрия Серова
19:00, Дом молодежи «Колпинец» Спектакль «Алиса в Стране Чудес»
19:00, Лаборатория сценических искусств «А.таланта» Спектакль «Архангельские сказки» по северным легендам
19:30, Камерный драматический театр «Левендаль» Фантасмагорический спектакль «Маленький человек» по рассказу Федора Сологуба о трагическом эксперименте чиновника
20:00, Дом молодежи «Колпинец» Спектакль «Корзина с еловыми шишками» — история встречи Эдварда Грига и девочки Дагни
20:00, Театральная лаборатория Drama Plus Иммерсивная лаборатория «В поисках счастья»: драматургический практикум, актерский мастер-класс и плейбэк-перформанс
20:00, Музей книги блокадного города Вечер, посвященный драматургии и театральной игре
21:00, Театр имени Комиссаржевской Музыкальный мокьюментари о Вере Комиссаржевской в атмосфере театрального кафе XIX века с живым исполнением песен
21:00, Театр 212 Пластическая хроника о мистическом Петербурге — серия миниатюр по мифам и легендам города
21:00, Театр кукол «Бродячая собачка» Спектакль «Гадкий утенок» — минималистичная кукольная постановка без слов
21:00, Музыкальный театр имени Федора Шаляпина Концерт «Музыка театра и кино» с органом, фортепиано, хором и солистами. В программе — Верди, Вагнер, Чайковский и другие композиторы.
21:00, Музыкальный Живой театр Музыкальная версия гоголевской комедии «Женитьба» на музыку Михаила Ипполитова-Иванова
22:00, Александринский театр Экскурсия по историческим интерьерам и экспозиции «Музей русской драмы» с посещением Царской ложи и акустической трубы
22:00, ТЮЗ имени Брянцева Спектакль «Красавица» в постановке Тимура Кулова
22:30, МДТ Творческая встреча с артистами спектакля «Чайка» — разговор о постановке и чеховской драматургии. Среди участников — Елизавета Боярская, Евгений Зайфрид, Сергей Курышев, Анна Завтур, Полина Севастьянихина, Олег Рязанцев и Игорь Черневич.
22:30, Академический театр Комедии имени Акимова Импровизационное шоу «Джентльмены» — актеры создают спектакль здесь и сейчас под живое музыкальное сопровождение
23:30, Молодежный театр на Фонтанке Квартирник «Весна в Молодежном» — музыкально-поэтический вечер стажерской группы с романсами, песнями и авторскими стихами
«Ночь театрального искусства» состоится 27 марта. Подробности о мероприятиях, площадках и регистрации можно найти на официальном сайте.
6+
Комментарии (0)