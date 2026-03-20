«Ночь театрального искусства» впервые пройдет в Петербурге

27 марта, во Всемирный день театра, в Петербурге и по всей России впервые пройдет акция «Ночь театрального искусства». Мероприятия приурочены к 150-летию Союза театральных деятелей. В программе — свыше 30 спектаклей, экскурсий и мастер-классов от петербургских театров, музеев и мастерских, среди которых Александринский театр, Эрмитаж, Театр Ленсовета, Театр имени Комиссаржевской, театр-фестиваль «Балтийский дом», МДТ (с Елизаветой Боярской!) и ТЮЗ имени Брянцева.

Вход на все события бесплатный. В случаях, когда количество мест ограничено, нужна регистрация — она открывается 20 марта в 12:00.

ПРОГРАММА

14:30, Театр Эстрады имени Аркадия Райкина Экскурсии для детей и взрослых по закулисью с интерактивом и историческим маршрутом, включая посещение репетиции

15:00, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча «НЕдетский театр: разговор по душам»

15:00, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча «Идеальная пара» с артистами Юрием Лазаревым и Инессой Перелыгиной-Владимировой

16:30, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча об истории постановок «Тени» Евгения Шварца и опыте ее сценического воплощения

17:00, Театр имени Ленсовета Экскурсия по историческому особняку XIX века и закулисным пространствам с посещением сцен и музейной экспозиции

17:00, Институт сценических искусств Театральная программа курса профессора Геннадия Тростянецкого — сказочное путешествие в мир игрового театра

17:00, Петербургский государственный театр марионеток имени Деммени Беседа-интервью с режиссером и актрисами театра с показом кукольных номеров и сцен из спектаклей

17:00, Детский творческий центр «Театральная Семья» Интерактивный квест в формате воображаемой театральной академии