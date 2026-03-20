«Ночь театрального искусства» впервые пройдет в Петербурге

Регистрация на события с ограниченным количеством мест открывается 20 марта в 12:00.

27 марта, во Всемирный день театра, в Петербурге и по всей России впервые пройдет акция «Ночь театрального искусства». Мероприятия приурочены к 150-летию Союза театральных деятелей. В программе — свыше 30 спектаклей, экскурсий и мастер-классов от петербургских театров, музеев и мастерских, среди которых Александринский театр, Эрмитаж, Театр Ленсовета, Театр имени Комиссаржевской, театр-фестиваль «Балтийский дом», МДТ (с Елизаветой Боярской!) и ТЮЗ имени Брянцева.

Вход на все события бесплатный. В случаях, когда количество мест ограничено, нужна регистрация — она открывается 20 марта в 12:00.

ПРОГРАММА

14:30, Театр Эстрады имени Аркадия Райкина Экскурсии для детей и взрослых по закулисью с интерактивом и историческим маршрутом, включая посещение репетиции

15:00, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча «НЕдетский театр: разговор по душам»

15:00, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча «Идеальная пара» с артистами Юрием Лазаревым и Инессой Перелыгиной-Владимировой

16:30, Академический театр Комедии имени Акимова Творческая встреча об истории постановок «Тени» Евгения Шварца и опыте ее сценического воплощения

17:00, Театр имени Ленсовета Экскурсия по историческому особняку XIX века и закулисным пространствам с посещением сцен и музейной экспозиции

17:00, Институт сценических искусств Театральная программа курса профессора Геннадия Тростянецкого — сказочное путешествие в мир игрового театра

17:00, Петербургский государственный театр марионеток имени Деммени Беседа-интервью с режиссером и актрисами театра с показом кукольных номеров и сцен из спектаклей

17:00, Детский творческий центр «Театральная Семья» Интерактивный квест в формате воображаемой театральной академии

18:00, РГПУ имени Герцена Музыкально-поэтическая композиция о судьбах и творчестве поэтов XX–XXI веков

18:00, Детский интерактивный театр «Поляна сказок» Спектакль «Елена Премудрая» и интерактивная встреча, приуроченная к 100-летию педагога Зиновия Корогодского

​​18:00, Музей театрального и музыкального искусства  Кураторская экскурсия о балетном романтизме по выставке «Пьер и Сильфиды» (личный архив Пьера Лакотта)

18:00, Актерская мастерская Василия Реутова Сценическое эссе о судьбах поэтов XX–XXI веков с актерским чтением и театральной интерпретацией

18:30, Дом молодежи «Колпинец» Театральное событие «Магия сцены»

19:00, Институт сценических искусств Спектакль-концерт студентов курса профессора Благодера с вокальными, танцевальными и актерскими номерами из жанра музыкального театра и мюзикла

19:00, Театр-фестиваль «Балтийский дом» Премьера! Спектакль «Про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» в постановке Александры Мамкаевой

19:00, Эрмитаж Концерт классической музыки XVIII–XIX веков в исполнении Молодежного симфонического оркестра под управлением Юрия Серова

19:00, Дом молодежи «Колпинец» Спектакль «Алиса в Стране Чудес»

19:00, Лаборатория сценических искусств «А.таланта» Спектакль «Архангельские сказки» по северным легендам

19:30, Камерный драматический театр «Левендаль» Фантасмагорический спектакль «Маленький человек» по рассказу Федора Сологуба о трагическом эксперименте чиновника

20:00, Дом молодежи «Колпинец» Спектакль «Корзина с еловыми шишками» — история встречи Эдварда Грига и девочки Дагни

20:00, Театральная лаборатория Drama Plus Иммерсивная лаборатория «В поисках счастья»: драматургический практикум, актерский мастер-класс и плейбэк-перформанс

20:00, Музей книги блокадного города Вечер, посвященный драматургии и театральной игре

21:00, Театр имени Комиссаржевской Музыкальный мокьюментари о Вере Комиссаржевской в атмосфере театрального кафе XIX века с живым исполнением песен

21:00, Театр 212 Пластическая хроника о мистическом Петербурге — серия миниатюр по мифам и легендам города

21:00, Театр кукол «Бродячая собачка» Спектакль «Гадкий утенок» — минималистичная кукольная постановка без слов

21:00, Музыкальный театр имени Федора Шаляпина Концерт «Музыка театра и кино» с органом, фортепиано, хором и солистами. В программе — Верди, Вагнер, Чайковский и другие композиторы.

21:00, Музыкальный Живой театр Музыкальная версия гоголевской комедии «Женитьба» на музыку Михаила Ипполитова-Иванова

22:00, Александринский театр Экскурсия по историческим интерьерам и экспозиции «Музей русской драмы» с посещением Царской ложи и акустической трубы

22:00, ТЮЗ имени Брянцева Спектакль «Красавица» в постановке Тимура Кулова

22:30, МДТ Творческая встреча с артистами спектакля «Чайка» — разговор о постановке и чеховской драматургии. Среди участников — Елизавета Боярская, Евгений Зайфрид, Сергей Курышев, Анна Завтур, Полина Севастьянихина, Олег Рязанцев и Игорь Черневич.

22:30, Академический театр Комедии имени Акимова Импровизационное шоу «Джентльмены» — актеры создают спектакль здесь и сейчас под живое музыкальное сопровождение

23:30, Молодежный театр на Фонтанке Квартирник «Весна в Молодежном» — музыкально-поэтический вечер стажерской группы с романсами, песнями и авторскими стихами

«Ночь театрального искусства» состоится 27 марта. Подробности о мероприятиях, площадках и регистрации можно найти на официальном сайте.

