«Балтийский дом» представит спектакль «Про любовь» по пьесе Радзинского

Новую постановку режиссера «Попрыгуньи» и «Душечки» покажут 27 марта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Балтийского дома» / Фото: Татьяна Бойцова

27 марта на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» впервые сыграют спектакль «Про любовь». Пьесу Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» инсценировала Александра Мамкаева, знакомая зрителям постановок «Попрыгунья» и «Душечка».

Главный герой — молодой ученый Электрон Евдокимов. Однажды в кафе он знакомится со стюардессой Наташей. Он и она абсолютно непохожи, но через пылкую историю Наташи и Евдокимова каждый зритель может прожить собственный опыт любви.

«104 страницы про любовь» впервые поставил Анатолий Эфрос на сцене московского «Ленкома» в 1964 году. В Ленинграде текст Радзинского инсценировали артисты БДТ: главную роль сыграла Татьяна Доронина. В 1968-м на советские экраны вышел фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь» с Дорониной и Александром Лазаревым.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Балтийского дома» / Фото: Татьяна Бойцова

Главные роли в постановке Александры Мамкаевой исполнят Анастасия Подосинникова («Алиса в Стране чудес», «Волки и овцы») и Роман Дряблов («Анна Каренина», «Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко»). Также в спектакле заняты Виктория Зайцева, Мария Лысюк, Сергей Ионкин, Олег Коробкин, Герман Чернов и Дмитрий Ладыгин.

Сценографией и костюмами занималась Екатерина Гофман. За музыкальное оформление отвечает Екатерина Вербицкая.

Премьера «Про любовь» состоится 27 марта в 19:00. Следующие показы проведут 28 марта, 7, 19 и 26 апреля. Билеты в продаже на сайте театра.

