«Балтийский дом» представит спектакль «Про любовь» по пьесе Радзинского

27 марта на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» впервые сыграют спектакль «Про любовь». Пьесу Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» инсценировала Александра Мамкаева, знакомая зрителям постановок «Попрыгунья» и «Душечка».

Главный герой — молодой ученый Электрон Евдокимов. Однажды в кафе он знакомится со стюардессой Наташей. Он и она абсолютно непохожи, но через пылкую историю Наташи и Евдокимова каждый зритель может прожить собственный опыт любви.

«104 страницы про любовь» впервые поставил Анатолий Эфрос на сцене московского «Ленкома» в 1964 году. В Ленинграде текст Радзинского инсценировали артисты БДТ: главную роль сыграла Татьяна Доронина. В 1968-м на советские экраны вышел фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь» с Дорониной и Александром Лазаревым.