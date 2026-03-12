Михайловский театр закроют на реконструкцию до 2027 года

Михайловский театр закроют на реконструкцию, которая, как ожидается, продлится до начала сезона 2027/2028, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Команда театра продолжит работу над спектаклями во время реконструкции здания.

В августе стало известно, что в Михайловском театре реконструируют зрительный зал. Вместимость должна вырасти с 890 до 906 мест. Также театр обзаведется вращающейся сценой. Расширят зону оркестровой ямы, которую оборудуют подъемной платформой.

В комитете по культуре пояснили, что Михайловскому театру предстоит два ремонта. Первый сделают в августе 2026 года: он коснется лепнины в зале, с которой ранее были проблемы из-за протечки. Второй ремонт охватит планшет сцены, механизацию и служебные помещения театра — его сроки будут зависеть от результатов инженерного обследования, но в идеале должны уместиться в летнее межсезонье. Возможно, сезон 2026/2027 театру придется закрыть раньше.

Ранее Беглов рассказал, что оперного певца Ильдара Абдразакова назначили художественным руководителем Михайловского театра. Артист занял пост уволенного в январе этого года Владимира Кехмана.

«Мы найдем другой театр или другое здание, где мы могли бы проводить наши выступления, и я уверен, что у нас все будет хорошо», — прокомментировал новый худрук реконструкцию здания.

Работы начнут в ближайшее время. По словам Беглова, уже «заказано соответствующе сценическое оборудование, планшет сцены».