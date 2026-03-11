Театр

Оперный певец Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр

Артиста назначили вместо уволенного в январе Владимира Кехмана.

Ильдара Абдразакова назначили руководителем Михайловского театра. Артист занял пост уволенного в январе этого года Владимира Кехмана. Нового худрука коллективу театра представил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ильдар Абдразаков — оперный певец, обладатель звания «Лучший бас мира», лауреат «Золотой маски». С декабря 2024 года возглавляет Севастопольский театр оперы и балета. В декабре 2025-го Абдразакову присвоили звание народного артиста Российской Федерации.

Владимир Кехман покинул пост художественного руководителя Михайловского театра 16 января после почти 19 лет работы. В Комитете по культуре подтвердили, что договор с Кехманом расторгнут по соглашению сторон. Он был назначен генеральным директором театра в мае 2007 года, а в 2015 году занял пост художественного руководителя. В 2024 году Кехман дебютировал на сцене театра как режиссер, поставив оперу «Дама с камелиями». В 2025-м он выпустил оперы «Богема» и «Пиковая дама».

С 16 января исполняющим обязанности художественного руководителя Михайловского театра был Александр Соловьев. В феврале 2019 года он занял пост главного дирижера, а в июле 2022 года стал музыкальным руководителем театра. Соловьев работает над большинством спектаклей текущего репертуара, а также выступает в качестве музыкального руководителя премьер.

Александр Беглов поздравил в своем канале нового худрука: «Это человек потрясающего таланта, всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель. Желаю Ильдару Амировичу и коллективу театра успешной работы, интересных творческих проектов».

