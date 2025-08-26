В Михайловском театре реконструируют зрительный зал

Вместимость зала вырастит с 890 до 906 мест. Работы могут начать через два года.
В партере кресла расположат по дуге, а в амфитеатре увеличат количество рядов с трех до семи и добавят центральную ложу со спусками. После окончания реконструкции вместимость зала вырастит с 890 до 906 мест, сообщает «Коммерсантъ».
Также Михайловский театр обзаведется вращающейся сценой. Будет расширена зона оркестровой ямы, которую оборудуют подъемной платформой.
Работы планируют начать в 2027 году. Их проведут дочерние компании ГК «Строй-Эксперт». Точная стоимость работ на сегодняшний день неизвестна. В 2023 году их оценка составила около 500 млн рублей.
Фото на заходе: Sanga Park / Shutterstock.com
