В Михайловском театре реконструируют зрительный зал

В партере кресла расположат по дуге, а в амфитеатре увеличат количество рядов с трех до семи и добавят центральную ложу со спусками. После окончания реконструкции вместимость зала вырастит с 890 до 906 мест, сообщает «Коммерсантъ».

Также Михайловский театр обзаведется вращающейся сценой. Будет расширена зона оркестровой ямы, которую оборудуют подъемной платформой.

Работы планируют начать в 2027 году. Их проведут дочерние компании ГК «Строй-Эксперт». Точная стоимость работ на сегодняшний день неизвестна. В 2023 году их оценка составила около 500 млн рублей.

Фото на заходе: Sanga Park / Shutterstock.com