Перформанс-коллаборация диджея Kito Jempere и клуба Kontrkult на Новой сцене Александринки (что? да!)! Вот 5 причин увидеть «Закат на спицы-улицы упал»

5 марта на Новой сцене Александринского театра состоится мультижанровый эксперимент (и гипнотическое погружение!) «Закат на спицы-улицы упал». Это аудиовизуальный перформанс, над которым работали электронный музыкант Кирилл Сергеев aka Kito Jempere и андеграундный клуб Kontrkult. Редакция Собака.ru выяснила у Кирилла, почему проект стоит увидеть и при чем тут оммаж Дзиге Вертову, декорации из мха и звуки плевков, записанные на пластинку.
Перформанс «Закат на спицы-улицы упал»
Погружение в мем «Сон при температуре 39 градусов». Сюжет перформанса выглядит как путешествие по фазам сновидения: от быстрой — к медленной. Здесь эмбиент, напоминающий состояние повышенной активности мозга, сменяет более глубокая и непрямолинейная электронная музыка. За первую часть отвечает сооснователь Kontrkult Саша Ниеншанц со своим проектом «Царство Небесное», а за вторую — я. Мой сет будет коллажем, куда войдут не только фрагменты произведений, которые я собирал на пластинках 20 лет, но и треки, специально созданные для «Закат на спицы-улицы упал». Вау-факт: на записях вы услышите звуки, как я чищу зубы и загружаю посудомойку!
Оммаж Дзиге Вертову. Я пересобрал на новый лад его вступительные титры в фильме «Человек с киноаппаратом». У Вертова лента охарактеризована так: «Опыт кинопередачи без помощи надписей, сценария, декораций и актеров». А у нас аудиовизуальная постановка, но «без театра, музыки и повествования».
DIY-оформление в стиле постмодерн. В качестве декораций мы используем откопанный из снега мох и поваленные деревья, а привычные инструменты заменят четыре виниловых проигрывателя, звучащих как единый организм. Все это — натюрморт, где соединятся ностальгия и сумбур.
Тотальная импровизация. Мы специально не репетировали перформанс целиком: команда знает только, чем начнется и закончится действие. Остальное станет сюрпризом и для самих участников, и для зрителей. Вместе мы погрузимся в сон и попытаемся поймать состояние, в котором память, случайность и намерение переплетаются и перестают подчиняться привычной логике.
Экспериментальная команда. Для меня всегда важно, чтобы колесо культуры крутилось, сосуды сообщались и одно поколение передавало знания другому. Этот перформанс — живой пример моей философии. Позаимствовав самый актуальный опыт у старших товарищей, я обменяюсь им с главными современными техно-визионерами Петербурга, андеграундным клубом Kontrkult. Плюс на сцене на протяжении всего действия будут находиться 30 актеров, вокалистка Матрица Судьбы (Matrix of Fate) и сайд-проект Саши Ниеншанца «Царство Небесное».
