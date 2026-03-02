Андеграундный клуб Kontrkult ставит перформанс «Закат на спицы-улицы упал» на Новой сцене Александринского театра

Постановку с мультижанровым коллажом на четырех виниловых проигрывателях покажут 5 марта.
5 марта на Новой сцене Александринского театра пройдет аудиовизуальный перформанс «Закат на спицы-улицы упал» андеграундного техно-клуба Kontrkult. Художником-постановщиком выступила Маргарита Котельникова, сооснователь и креативный директор объединения. Над музыкой работал электронный композитор Кито Йемпере.
Авторы ставят мультижанровый эксперимент, который ведет слушателя от гипнотического погружения к драйву. Кито Йемпере исполнит мультижанровый коллаж на четырех виниловых проигрывателях, миксуя авторские мелодии со специально записанными бытовыми звуками. Методы исполнения варьируются от сложного винилового до модулярного лайва, вмещают в себя пение, крик и другие вокальные приемы.
«Вы закрываете глаза и входите в первую фазу сна, полудрема переходит в легкий сон, образы перед глазами плавно теряют реальные очертания, перетекая в фантасмагорические этюды. Сможете ли вы управлять этим сновидением? Кто вас ожидает в более глубокой фазе сна? С какими чувствами вы придете в сознание?» — описывают создатели концепцию постановки. Декорации «Закат на спицы-улицы упал» вдохновлены ностальгией, сумбуром и архетипами сознания человека.
К действию присоединится «Царствие небесное» — сайд-проект Саши Ниеншанц, сооснователя и идеолога Kontrkult. За вокал отвечает рэп-исполнительница LEXI D в своем альтер-эго «Матрица судьбы» с эмоциональной амплитудой вокала от ангельского до зловещего.
Начало перформанса 5 марта в 19:30. Билеты в продаже на сайте театра. Перформанс не рекомендуют к посещению людям с повышенной восприимчивостью к яркому стробоскопическому свету и громкому звуку.
16+
