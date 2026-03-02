Андеграундный клуб Kontrkult ставит перформанс «Закат на спицы-улицы упал» на Новой сцене Александринского театра

5 марта на Новой сцене Александринского театра пройдет аудиовизуальный перформанс «Закат на спицы-улицы упал» андеграундного техно-клуба Kontrkult. Художником-постановщиком выступила Маргарита Котельникова, сооснователь и креативный директор объединения. Над музыкой работал электронный композитор Кито Йемпере.

Авторы ставят мультижанровый эксперимент, который ведет слушателя от гипнотического погружения к драйву. Кито Йемпере исполнит мультижанровый коллаж на четырех виниловых проигрывателях, миксуя авторские мелодии со специально записанными бытовыми звуками. Методы исполнения варьируются от сложного винилового до модулярного лайва, вмещают в себя пение, крик и другие вокальные приемы.

«Вы закрываете глаза и входите в первую фазу сна, полудрема переходит в легкий сон, образы перед глазами плавно теряют реальные очертания, перетекая в фантасмагорические этюды. Сможете ли вы управлять этим сновидением? Кто вас ожидает в более глубокой фазе сна? С какими чувствами вы придете в сознание?» — описывают создатели концепцию постановки. Декорации «Закат на спицы-улицы упал» вдохновлены ностальгией, сумбуром и архетипами сознания человека.