Константин Богомолов прокомментировал обращение выпускников Школы-студии МХАТ к министру культуры Ольге Любимовой

Константин Богомолов, в конце прошлой недели назначенный и. о. ректора Школы-студии МХАТ, дал первое большое интервью о своей новой должности. В разговоре с журналистами и. о. ректора поделился тем, какие проблемы видит в сегодняшнем театральном образовании, и рассказал о первых днях работы на новом месте.

Накануне, 26 января, выпускники Школы-студии опубликовали в соцсетях открытое письмо к министру культуры Любимовой с просьбой о том, чтобы альма-матер возглавил человек, который продолжает традиции учебного заведения. Письмо выложила актриса Марьяна Спивак, а поддержали Стася Милославская, Антон Шагин, Марк Богатырев, Юлия Меньшова, Александра Кузенкина.

«Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий — все они были корневыми мхатовцами. Именно они создавали особенное духовное пространство Школы-студии, которое до сих пор является для каждого из нас нашим Домом единой мхатовской семьи», — написали выпускники с акцентом на том, что Богомолов до назначения не учился и не преподавал в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на пост главы театральной школы человека, который принадлежит к сообществу МХАТа и поддерживает этические принципы основателей школы Художественного театра — Станиславского и Немировича-Данченко.

В новом интервью Богомолов отреагировал на критику: «Рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра. Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии — независимо от того, какую школу он окончил».