Фестиваль «Дягилев P.S.», «Старший сын» с Новиковым и «интерактивная вечеринка» Крестьянкина: на какие спектакли сходить в Петербурге в ноябре 2025-го

А также мистерия «Вий. Домыслы» ученика Юрия Бутусова, трибьют премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову и масштабная «Гоголиада» Антона Оконешникова — Собака.ru рассказывает о главных постановках последнего месяца осени, которые точно стоит увидеть.
«Вий. Домыслы» (16+)
Когда: 7, 8 ноября
Где: «Скороход»
«Бутусовец» Александр Цереня везет в Петербург гоголевскую мистерию, переосмысленную как балетный класс и соединенную с эпизодами из «Женитьбы». В ролях — тоже ученики Юрия Бутусова. И еще один бонус: в эти же даты на площадке можно увидеть архивные кадры работ мастера в ГИТИСе.
«Основные моменты: конструктор» (12+)
Когда: 7, 20 ноября
Где: «лекторий’порт», «Упсала-Цирк»
Постановка «Театра без границ», в которой участвуют подопечные, волонтеры и сотрудники фонда «Перспективы». По сути, она бессюжетна — это смешение текстов Шекспира, Стоппарда, Грандин, Соколовой, Ахматовой, Хармса, Бродского и самих участников спектакля.
Мультфильм "Умная собачка Соня" 1991 года
«Умная собачка Соня» (6+)
Где: Karlsson Haus (сцена на Фонтанке, 50)
Когда: 8, 23 ноября
Очаровательная и, несомненно, умная собачка Соня живет со своим хозяином Иваном Ивановичем в многоэтажном доме. Соня нередко остается одна и временами попадает в разные истории, выбраться из которых помогают смекалка и сообразительность. Андрей Усачев сперва написал сценарий для мультфильма, который снял Вадим Меджибовский. Через какое-то время историй стало больше, и писатель выпустил книгу, а затем — еще две. Режиссер Екатерина Ложкина, чьи спектакли всегда полны любви, нежности и сочувствия к героям и лишены морализаторства, — идеальный кандидат для постановки такого материала.
Юлия Хлынина
«Модильяни» (16+)
Когда: 11 ноября
Где: театр-фестиваль «Балтийский дом»
Гастроли спектакля с участием хитового дуэта Павла Табакова и Юлии Хлыниной — история любви Амедео Модильяни и Жанны Эбютерн. В центре сюжета — последние годы из жизни итальянского художника. Режиссером постановки выступила ученица Сергея Соловьева Стася Толстая, автор пьесы — Ирада Берг.
«Пещерные мамы» (16+)
Когда: 11 ноября
Где: «Скороход»
Трагикомедия драматурга Рината Ташимова точно понравится любителям «Семейки Аддамс». Это сдобренная черным юмором история о материнской любви и призраках прошлого посреди татарской глуши.
Владимир Шкляров
«Поликушка» (16+)
Когда: 11, 12 ноября
Где: Мариинский театр
Трибьют трагически погибшему премьеру театра Владимиру Шклярову в постановке хореографа Джона Пола Кука. Драматический балет основан на одноименной повести Толстого и музыке Рахманинова, а главная партия в нем изначально предназначалась именно для Шклярова.
«Сати/Весна священная»
Фестиваль «Дягилев P.S.» (16+)
Когда: с 12 ноября по 14 декабря
Где: БДТ им. Товстоногова, «Балтийский дом», Александринский театр, ЦСИ им. Курехина
В программе фестиваля-блокбастера — двухактный балет «Сати/Весна священная» китайского Театра танца Си Син, «Джульетта и Ромео» Национального балета Каталонии, вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева», концерт к 70-летию Леонида Десятникова и многое другое.
Семен Серзин
«Мороз» (16+)
Где: «Невидимый театр»
Когда: 15 ноября
Пьесу «Мороз» в прошлом декабре поставил Борис Мильграм в пермском «Театре-Театре». В Петербурге первым за нее взялся худрук «Невидимого театра» Семен Серзин. Сюжет выглядит так. В лютый холод Василь и Костя отправляются хоронить своего друга. По дороге машина ломается, и до похорон они добираются пешком. Вернувшись, Василь совершает акт самопожертвования — поджигает себя вместе с машиной, чтобы не дать погибнуть Косте. Сколько задействуют актеров и кого именно — пока неизвестно, но зная способность Серзина точно выбирать исполнителей, стоит рассчитывать на еще одну успешную работу, как в случае с «Друг мой».
«Польский курьер» (18+)
Когда: 20, 21 ноября
Где: «Скороход»
Постановка посвящена реальной истории курьера-участника польского сопротивления Яна Карского. Тот отправляется в Лондон, чтобы рассказать о событиях в Варшавском гетто и концентрационных лагерях.
«Старший сын» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета
Когда: 21, 22 и 23 ноября
С постановки знакового текста Александра Вампилова началась слава первого выпуска мастерской Игоря Владимирова и история ленсоветовской Малой сцены. В 2001 году пьесу поставил уже Юрий Бутусов со студентами мастерской Владислава Пази, приведя спектакль к номинациям на «Золотую маску». И вот через четверть века здесь снова обращаются к истории провинциального музыканта Сарафанова (Александр Новиков!), его семьи и двух проходимцев, почти провернувших аферу века, но в последний момент отступивших. «Вампилов написал трогательную и печальную историю о возможности внезапного хрупкого счастья. Она про всех нас», — так комментирует премьеру режиссер Галина Зальцман.
Бритни Спирс
«Это Бритни, бич!» (18+)
Когда: 22 ноября
Где: «Узел»
Адепт сайт-специфика Никита Славич экспериментирует с форматом форум-театра, интерактивного жанра, в котором актеры и зрители на равных участвуют в обсуждении заданной темы. На этот раз она звучит так: «Бритни Спирс — поп-икона или мем? Символ эпохи или ее жертва?»
«Пес по имени Мани» (10+)
Когда: 22, 23, 24 ноября
Где: «Проект 27»
Театральный урок финансовой грамотности. А точнее, мотивационная сказка в режиссуре Славы Ляхина, в которой плюшевый пес помогает девочке накопить деньги и добиться смелой цели — открыть собственный бизнес.
Зал ТЮЗа им. Брянцева
«Предложение» (12+)
Когда: 22, 29 ноября
Где: ТЮЗ им. Брянцева
Ученик Гальцева, а также автор идеи «Пушкин-Феста» Илья Архипов инсценирует чеховскую шутку в одном действии о неудавшейся женитьбе. Детали постановки пока держат в секрете.
Фильм "Шинель" 1926 года
«Гоголиада» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 23 ноября
Два года назад Антон Оконешников дебютировал на исторической сцене Александринского театра, поставив классику классик — пушкинских «Руслана и Людмилу». В этот раз режиссер возвращается на хорошо знакомую Новую сцену, где выпускает спектакль под амбициозным названием «Гоголиада». В основе не только сочинения Николая Васильевича, но и заметки Григория Михайловича Козинцева, будущего режиссера «Гамлета» и «Короля Лира». Однако в 1920-е, когда все только начиналось, Козинцев не помышлял о Шекспире. Его интересовали гротеск, фантасмагория и иже с ними. Все это с лихвой реализовалось в «Шинели» (1926), снятой в дуэте с Леонидом Траубергом. Размышления о Гоголе и мысли самого писателя сведет воедино постоянный соавтор режиссера Оконешникова, драматург Анастасия Букреева.
Дмитрий Крестьянкин
«ДК» (18+)
Когда: 23 ноября
Где: Karlsson Haus (сцена на Фонтанке, 50)
Премьера Дмитрия Крестьянкина под названием-ребусом создана в авторском жанре «интерактивная вечеринка, полная отчаяния». Иначе говоря, крик актерской души: как выпускники театральных вузов вынуждены работать ведущими свадеб и аниматорами.
«Гипнотеатр Бранко Душича»
Когда: 23 ноября
Где: «Узел»
Телепортируемся на магический сеанс югославского гипнотизера Бранко Душича, чтобы в деталях разобраться в истории одного неудачного неравного брака. В основе постановки — новеллы Томаса Манна «Марио и волшебник», «Паяц» и «Луизхен».
Фильм "Анна Каренина" 1967 года
«Анна Каренина» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 28 ноября
Малый театр кукол не перестает поражать изобретательностью и неординарностью репертуара. То поставят Ерофеева, то Сухово-Кобылина, а то и вовсе замахнутся на Антона нашего Чехова. После него логично поставить Толстого — и не рассказ какой-нибудь, а сразу большой и суперизвестный роман. Режиссером выступит худрук МТК Чакчи Фросноккерс, который придумал, как рассказать языком театра кукол о трудностях выбора между долгом и чувством.
Фильм "Три сестры" 1964 года
«Три сестры» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 28, 29 ноября
В одном из писем Горькому Чехов признавался: «Ужасно трудно было писать “Трех сестер”. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочки». В этом году исполняется 125 лет одной из самых известных пьес отечественного театра, и за такой срок образцов Ирины, Ольги и Марии появилось видимо-невидимо. Александр Огарев предпримет попытку взглянуть на классику несколько иначе, чем его предшественники, а их, надо сказать, только в нашем городе было и есть немало. Серьезный вызов для режиссера!
Зал Театра им. Комиссаржевской
«Ночной полет» (12+)
Где: Театр им. Комиссаржевской
Когда: 29, 30 ноября
Дебютантка Мария Мисник выпустит на Малой сцене постановку по роману Антуана де Сент-Экзюпери. События укладываются всего в одну ночь. За такое короткое время можно успеть пережить большую гамму эмоций, наблюдая за беспощадным директором Ривьером, бесстрашным летчиком Фабьеном, его убитой горем женой и другими персонажами истории. Стоит заметить: Экзюпери писал роман в должности техдиректора компании, занимавшейся международными авиапочтовыми перевозками, а значит прекрасно владел материалом и знал тонкости работы на всех уровнях.
«Мой Рубцов» (18+)
Когда: 30 ноября
Где: «Узел»
Екатерина Шихова (вы наверняка видели ее «Ленина из Ревды», созданного в соавторстве с Дмитрием Крестьянкиным!) берет за основу драму Владимира Антипова о токсичных романтических взаимоотношениях Люды и Коли, большого поклонника творчества поэта Николая Рубцова.
