Фестиваль «Дягилев P.S.», «Старший сын» с Новиковым и «интерактивная вечеринка» Крестьянкина: на какие спектакли сходить в Петербурге в ноябре 2025-го

«Гоголиада» (16+)

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: 23 ноября

Два года назад Антон Оконешников дебютировал на исторической сцене Александринского театра, поставив классику классик — пушкинских «Руслана и Людмилу». В этот раз режиссер возвращается на хорошо знакомую Новую сцену, где выпускает спектакль под амбициозным названием «Гоголиада». В основе не только сочинения Николая Васильевича, но и заметки Григория Михайловича Козинцева, будущего режиссера «Гамлета» и «Короля Лира». Однако в 1920-е, когда все только начиналось, Козинцев не помышлял о Шекспире. Его интересовали гротеск, фантасмагория и иже с ними. Все это с лихвой реализовалось в «Шинели» (1926), снятой в дуэте с Леонидом Траубергом. Размышления о Гоголе и мысли самого писателя сведет воедино постоянный соавтор режиссера Оконешникова, драматург Анастасия Букреева.