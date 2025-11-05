Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр



Фестиваль «Дягилев P.S.», «Старший сын» с Новиковым и «интерактивная вечеринка» Крестьянкина: на какие спектакли сходить в Петербурге в ноябре 2025-го

А также мистерия «Вий. Домыслы» ученика Юрия Бутусова, трибьют премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову и масштабная «Гоголиада» Антона Оконешникова — Собака.ru рассказывает о главных постановках последнего месяца осени, которые точно стоит увидеть.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Комната Света»

«Вий. Домыслы» (16+)

Когда: 7, 8 ноября

Где: «Скороход» 

«Бутусовец» Александр Цереня везет в Петербург гоголевскую мистерию, переосмысленную как балетный класс и соединенную с эпизодами из «Женитьбы». В ролях — тоже ученики Юрия Бутусова. И еще один бонус: в эти же даты на площадке можно увидеть архивные кадры работ мастера в ГИТИСе.

Изображение предоставлено «Собака.ru» фондом «Перспективы»

«Основные моменты: конструктор» (12+)

Когда: 7, 20 ноября

Где: «лекторий’порт», «Упсала-Цирк»

Постановка «Театра без границ», в которой участвуют подопечные, волонтеры и сотрудники фонда «Перспективы». По сути, она бессюжетна — это смешение текстов Шекспира, Стоппарда, Грандин, Соколовой, Ахматовой, Хармса, Бродского и самих участников спектакля.

Мультфильм "Умная собачка Соня" 1991 года
ТО «Экран»

Мультфильм "Умная собачка Соня" 1991 года

«Умная собачка Соня» (6+)

Где: Karlsson Haus (сцена на Фонтанке, 50)

Когда: 8, 23 ноября

Очаровательная и, несомненно, умная собачка Соня живет со своим хозяином Иваном Ивановичем в многоэтажном доме. Соня нередко остается одна и временами попадает в разные истории, выбраться из которых помогают смекалка и сообразительность. Андрей Усачев сперва написал сценарий для мультфильма, который снял Вадим Меджибовский. Через какое-то время историй стало больше, и писатель выпустил книгу, а затем — еще две. Режиссер Екатерина Ложкина, чьи спектакли всегда полны любви, нежности и сочувствия к героям и лишены морализаторства, — идеальный кандидат для постановки такого материала. 

Юлия Хлынина
Федор Битков

Юлия Хлынина

«Модильяни» (16+)

Когда: 11 ноября

Где: театр-фестиваль «Балтийский дом»

Гастроли спектакля с участием хитового дуэта Павла Табакова и Юлии Хлыниной — история любви Амедео Модильяни и Жанны Эбютерн. В центре сюжета — последние годы из жизни итальянского художника. Режиссером постановки выступила ученица Сергея Соловьева Стася Толстая, автор пьесы — Ирада Берг. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Скорохода»

«Пещерные мамы» (16+)

Когда: 11 ноября

Где: «Скороход»

Трагикомедия драматурга Рината Ташимова точно понравится любителям «Семейки Аддамс». Это сдобренная черным юмором история о материнской любви и призраках прошлого посреди татарской глуши. 

Владимир Шкляров
Алексей Костромин

Владимир Шкляров

«Поликушка» (16+)

Когда: 11, 12 ноября

Где: Мариинский театр

Трибьют трагически погибшему премьеру театра Владимиру Шклярову в постановке хореографа Джона Пола Кука. Драматический балет основан на одноименной повести Толстого и музыке Рахманинова, а главная партия в нем изначально предназначалась именно для Шклярова.

«Сати/Весна священная»
Изображение предоставлено пресс-службой фестиваля "Дягилев P.S."

«Сати/Весна священная»

Фестиваль «Дягилев P.S.» (16+)

Когда: с 12 ноября по 14 декабря

Где: БДТ им. Товстоногова, «Балтийский дом», Александринский театр, ЦСИ им. Курехина

В программе фестиваля-блокбастера — двухактный балет «Сати/Весна священная» китайского Театра танца Си Син, «Джульетта и Ромео» Национального балета Каталонии, вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева», концерт к 70-летию Леонида Десятникова и многое другое.

Семен Серзин
Алексей Сорпов

Семен Серзин

«Мороз» (16+)

Где: «Невидимый театр»

Когда: 15 ноября

Пьесу «Мороз» в прошлом декабре поставил Борис Мильграм в пермском «Театре-Театре». В Петербурге первым за нее взялся худрук «Невидимого театра» Семен Серзин. Сюжет выглядит так. В лютый холод Василь и Костя отправляются хоронить своего друга. По дороге машина ломается,  и до похорон они добираются пешком. Вернувшись, Василь совершает акт самопожертвования — поджигает себя вместе с машиной, чтобы не дать погибнуть Косте. Сколько задействуют актеров и кого именно — пока неизвестно, но зная способность Серзина точно выбирать исполнителей, стоит рассчитывать на еще одну успешную работу, как в случае с «Друг мой».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Скорохода»

«Польский курьер» (18+)

Когда: 20, 21 ноября

Где: «Скороход»

Постановка посвящена реальной истории курьера-участника польского сопротивления Яна Карского. Тот отправляется в Лондон, чтобы рассказать о событиях в Варшавском гетто и концентрационных лагерях.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра им. Ленсовета

«Старший сын» (16+)

Где: Театр им. Ленсовета

Когда: 21, 22 и 23 ноября

С постановки знакового текста Александра Вампилова началась слава первого выпуска мастерской Игоря Владимирова и история ленсоветовской Малой сцены. В 2001 году пьесу поставил уже Юрий Бутусов со студентами мастерской Владислава Пази, приведя спектакль к номинациям на «Золотую маску». И вот через четверть века здесь снова обращаются к истории провинциального музыканта Сарафанова (Александр Новиков!), его семьи и двух проходимцев, почти провернувших аферу века, но в последний момент отступивших. «Вампилов написал трогательную и печальную историю о возможности внезапного хрупкого счастья. Она про всех нас», — так комментирует премьеру режиссер Галина Зальцман. 

Бритни Спирс
shutterstock / Everett Collection

Бритни Спирс

«Это Бритни, бич!» (18+)

Когда: 22 ноября

Где: «Узел»

Адепт сайт-специфика Никита Славич экспериментирует с форматом форум-театра, интерактивного жанра, в котором актеры и зрители на равных участвуют в обсуждении заданной темы. На этот раз она звучит так: «Бритни Спирс — поп-икона или мем? Символ эпохи или ее жертва?» 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Проекта 27

«Пес по имени Мани» (10+)

Когда: 22, 23, 24 ноября

Где: «Проект 27»

Театральный урок финансовой грамотности. А точнее, мотивационная сказка в режиссуре Славы Ляхина, в которой плюшевый пес помогает девочке накопить деньги и добиться смелой цели — открыть собственный бизнес.

Зал ТЮЗа им. Брянцева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ТЮЗа

Зал ТЮЗа им. Брянцева

«Предложение» (12+)

Когда: 22, 29 ноября

Где: ТЮЗ им. Брянцева

Ученик Гальцева, а также автор идеи «Пушкин-Феста» Илья Архипов инсценирует чеховскую шутку в одном действии о неудавшейся женитьбе. Детали постановки пока держат в секрете. 

Фильм "Шинель" 1926 года
«Севзапкино»

Фильм "Шинель" 1926 года

«Гоголиада» (16+)

Где: Новая сцена Александринского театра 

Когда: 23 ноября 

Два года назад Антон Оконешников дебютировал на исторической сцене Александринского театра, поставив классику классик — пушкинских «Руслана и Людмилу». В этот раз режиссер возвращается на хорошо знакомую Новую сцену, где выпускает спектакль под амбициозным названием «Гоголиада». В основе не только сочинения Николая Васильевича, но и заметки Григория Михайловича Козинцева, будущего режиссера «Гамлета» и «Короля Лира». Однако в 1920-е, когда все только начиналось, Козинцев не помышлял о Шекспире. Его интересовали гротеск, фантасмагория и иже с ними. Все это с лихвой реализовалось в «Шинели» (1926), снятой в дуэте с Леонидом Траубергом. Размышления о Гоголе и мысли самого писателя сведет воедино постоянный соавтор режиссера Оконешникова, драматург Анастасия Букреева.

Дмитрий Крестьянкин
Данил Ярощук

Дмитрий Крестьянкин

«ДК» (18+)

Когда: 23 ноября

Где: Karlsson Haus (сцена на Фонтанке, 50)

Премьера Дмитрия Крестьянкина под названием-ребусом создана в авторском жанре «интерактивная вечеринка, полная отчаяния». Иначе говоря, крик актерской души: как выпускники театральных вузов вынуждены работать ведущими свадеб и аниматорами.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Узла

«Гипнотеатр Бранко Душича»

Когда: 23 ноября

Где: «Узел»

Телепортируемся на магический сеанс югославского гипнотизера Бранко Душича, чтобы в деталях разобраться в истории одного неудачного неравного брака. В основе постановки — новеллы Томаса Манна «Марио и волшебник», «Паяц» и «Луизхен».

Фильм "Анна Каренина" 1967 года
«Мосфильм»

Фильм "Анна Каренина" 1967 года

«Анна Каренина» (16+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 28 ноября

Малый театр кукол не перестает поражать изобретательностью и неординарностью репертуара. То поставят Ерофеева, то Сухово-Кобылина, а то и вовсе замахнутся на Антона нашего Чехова. После него логично поставить Толстого — и не рассказ какой-нибудь, а сразу большой и суперизвестный роман. Режиссером выступит худрук МТК Чакчи Фросноккерс, который придумал, как рассказать языком театра кукол о трудностях выбора между долгом и чувством.

Фильм "Три сестры" 1964 года
Мосфильм

Фильм "Три сестры" 1964 года

«Три сестры» (12+)

Где: Театр «На Литейном»

Когда: 28, 29 ноября

В одном из писем Горькому Чехов признавался: «Ужасно трудно было писать “Трех сестер”. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочки». В этом году исполняется 125 лет одной из самых известных пьес отечественного театра, и за такой срок образцов Ирины, Ольги и Марии появилось видимо-невидимо. Александр Огарев предпримет попытку взглянуть на классику несколько иначе, чем его предшественники, а их, надо сказать, только в нашем городе было и есть немало. Серьезный вызов для режиссера!

Зал Театра им. Комиссаржевской
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра им. Комиссаржевской 

Зал Театра им. Комиссаржевской

«Ночной полет» (12+)

Где: Театр им. Комиссаржевской

Когда: 29, 30 ноября

Дебютантка Мария Мисник выпустит на Малой сцене постановку по роману Антуана де Сент-Экзюпери. События укладываются всего в одну ночь. За такое короткое время можно успеть пережить большую гамму эмоций, наблюдая за беспощадным директором Ривьером, бесстрашным летчиком Фабьеном, его убитой горем женой и другими персонажами истории. Стоит заметить: Экзюпери писал роман в должности техдиректора компании, занимавшейся международными авиапочтовыми перевозками, а значит прекрасно владел материалом и знал тонкости работы на всех уровнях.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Узла

«Мой Рубцов» (18+)

Когда: 30 ноября

Где: «Узел»

Екатерина Шихова (вы наверняка видели ее  «Ленина из Ревды», созданного в соавторстве с Дмитрием Крестьянкиным!) берет за основу драму Владимира Антипова о токсичных романтических взаимоотношениях Люды и Коли, большого поклонника творчества поэта Николая Рубцова.

