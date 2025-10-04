Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Федеральный бюджет выделит средства на реконструкцию Мариинского театра

Кроме Мариинского театра, финансирование предусмотрено для реставрации «Дома Ш. З. Иофа с кинематографом» и комплекса «Манеж Половцовых».

LeDarArt / Shutterstock.com

В проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы запланированы расходы на реконструкцию исторической сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Средства государственной казны будут направлены как на обновление основного здания, так и на строительство новых помещений.

В пояснительной записке к проекту бюджета, представленному в Госдуму 29 сентября, указано, что деньги направят на федеральный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». Кроме Мариинского театра, финансирование предусмотрено для реставрации «Дома Ш. З. Иофа с кинематографом» и комплекса «Манеж Половцовых», частью которого является киностудия «Лендок».

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев ранее объявил о планах реконструкции основного здания, включая неисторическое крыло 1960-х годов. Проект также предусматривает переоборудование дома Иофа на Лермонтовском проспекте для новой сцены театра. Гергиев подчеркнул цель сохранить и преобразовать историко-культурный облик района Коломны и других зданий театрального комплекса.

Ранее мы рассказывали, что в Михайловском театре реконструируют зрительный зал.

