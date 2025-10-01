Елизавета Боярская представит моноспектакль по воспоминаниям Цветаевой на сцене Дома Радио

18 и 19 октября во временной площадке Дома Радио на Невском, 62 состоится премьера моноспектакля режиссера Аллы Дамскер «137. Сны о страсти и смерти». В главной роли актриса и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Боярская. Хореографию ставила Анастасия Пешкова из musicAeterna Dance. А композитором стал резидент Дома Радио Кирилл Архипов.

Постановка, созданная в рамках театральной лаборатории «Афеатрон» (Αθεατρον) и при участии танцевальной труппы musicAeterna, предлагает вступить в философский диалог с Мариной Цветаевой о цене творчества. В основе спектакля лежат архивные материалы, дневники и письма поэтессы. Здесь личное переплетается с мифическим и создает пространство для размышлений о памяти и наследии.

16+