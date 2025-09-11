Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Хореограф Александр Челидзе представит авангардную оперу+балет по мотивам пьесы Брюсова

В это воскресенье, 15 сентября, на Новой сцене Александринского театра пройдет премьера спектакля «Путник». Это авангардный эксперимент по одноименной психодраме Валерия Брюсова, написанной в 1910 году. Действие символистской монопьесы в стихах перенесено в воображаемый современный мегаполис, где посреди толпы и суеты человек обречен на одиночество, а его мечты и желания — на крах.

Изображение предоставлено Собака.ru Новой сценой Александринского театра

«Путник» — синтез оперного вокала солистки Михайловского театра Олеси Петровой, хореографии Александра Челидзе и электронной музыки саунд-дизайнера Артема Чигрика. Режиссером постановки выступила Марина Сень, композитором — Владислава Малаховская, а художником — Сергей Илларионов.

По сюжету Брюсова однажды ночью в дом одинокой дочери лесника Юлии стучится загадочный молчаливый путник. Юлия — за неимением другого собеседника — впускает его и делится тем, что давно ждала потенциального возлюбленного. Когда Юлия заканчивает рассказ о своей жизни, она обнаруживает, что новый знакомый умер. Авторы спектакля вносят в брюсовскую хронологию поправку: их путник изначально мертв. Повествование стартует с его похорон, и он предстает в мечтах девушки в инфернальных образах шести танцовщиков.

Изображение предоставлено Собака.ru Новой сценой Александринского театра

Александр Челидзе

хореограф

Мы отнеслись к произведению Брюсова с легкой иронией и долей драматизма. Наши герои — шестеро танцовщиков «путников» — немного похожи на семейку Аддамс. Люди не от мира сего, создающие вокруг себя пространство бала и облаченные в костюмы-трансформеры Сергея Илларионова. Эта постановка — безумно увлекательное путешествие, в котором захватывающее внимание оперное пение Олеси Петровой преломляется электронным звучанием Артема Чигирика.

12+

