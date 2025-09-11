Хореограф Александр Челидзе представит авангардную оперу+балет по мотивам пьесы Брюсова

«Путник» — синтез оперного вокала солистки Михайловского театра Олеси Петровой, хореографии Александра Челидзе и электронной музыки саунд-дизайнера Артема Чигрика. Режиссером постановки выступила Марина Сень, композитором — Владислава Малаховская, а художником — Сергей Илларионов.

По сюжету Брюсова однажды ночью в дом одинокой дочери лесника Юлии стучится загадочный молчаливый путник. Юлия — за неимением другого собеседника — впускает его и делится тем, что давно ждала потенциального возлюбленного. Когда Юлия заканчивает рассказ о своей жизни, она обнаруживает, что новый знакомый умер. Авторы спектакля вносят в брюсовскую хронологию поправку: их путник изначально мертв. Повествование стартует с его похорон, и он предстает в мечтах девушки в инфернальных образах шести танцовщиков.