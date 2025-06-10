Спектакли Люкевича, Крестьянкина и «монолог-концерт» Гришковца: в Выборге стартует V театральный фестиваль «Адаптация»

С 12 по 14 июня в Выборге пройдет V театральный фестиваль «Культурный ВыборГ. Адаптация» от театра «На Литейном». Основная цель проекта — интегрировать театральные постановки в нестандартные исторические пространства — замки, парки, библиотеки. В этом году фестиваль объединяет несколько площадок: Выборгский замок XIII века, парк Монрепо, Батарейную гору и другие локации города. Свои спектакли представят Кирилл Люкевич (режиссер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!), Дмитрий Крестьянкин (идеолог и художественный руководитель «Плохого театра»), а курировать звуковую лабораторию для подростков будет режиссер и композитор Дмитрий Мульков.

«Почему в названии фестиваля есть слово «Адаптация», потому что, чтобы перенести спектакль со сцены в другое пространство, требуется серьезная подготовка. И на этом фестивале мы покажем, как детские, так и взрослые спектакли. Но самое интересное — это читки, потому что мы такого еще не делали. Одну из главных задач фестиваля мы определяем как георгафически-историческая самоидентификация горожан», — комментирует художественный руководитель и директор Театра «На Литейном» Сергей Морозов.