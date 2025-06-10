Спектакли Люкевича, Крестьянкина и «монолог-концерт» Гришковца: в Выборге стартует V театральный фестиваль «Адаптация»

В афише — лекции, читки, показы постановок театра «Сатирикон», «Плохого театра», театра «Пух и прах», «Театра Вкуса» и Mader Nort, а также «Школа культурных блогеров», «Семейная лаборатория театра предмета» и «Лаборатория сценографии для подростков». Рассказываем подробности программы.
Кирилл Люкевич слева
С 12 по 14 июня в Выборге пройдет V театральный фестиваль «Культурный ВыборГ. Адаптация» от театра «На Литейном». Основная цель проекта — интегрировать театральные постановки в нестандартные исторические пространства — замки, парки, библиотеки. В этом году фестиваль объединяет несколько площадок: Выборгский замок XIII века, парк Монрепо, Батарейную гору и другие локации города. Свои спектакли представят Кирилл Люкевич (режиссер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!), Дмитрий Крестьянкин (идеолог и художественный руководитель «Плохого театра»), а курировать звуковую лабораторию для подростков будет режиссер и композитор Дмитрий Мульков.
«Почему в названии фестиваля есть слово «Адаптация», потому что, чтобы перенести спектакль со сцены в другое пространство, требуется серьезная подготовка. И на этом фестивале мы покажем, как детские, так и взрослые спектакли. Но самое интересное — это читки, потому что мы такого еще не делали. Одну из главных задач фестиваля мы определяем как георгафически-историческая самоидентификация горожан», — комментирует художественный руководитель и директор Театра «На Литейном» Сергей Морозов.
Дмитрий Крестьянкин
Фестивальная программа:
- 12 июня, 13:00 (и 17:00) — спектакль «Сон Татьяны. Гадание» в постановке Этель Иошпы, Анастасии Смирницкой, Сергея Быстрова из Театра «Пух и Прах». Этот перформанс в жанрах «театра художника», звукового-шумового и иммерсивного театра раскрывает сон Татьяны из пятой главы «Евгения Онегина». Место: Музей-заповедник «Парк Монрепо», Лесная сцена.
- 12 июня, 18:00 — открытие V Фестиваля «Культурный Выборг. Адаптация». Монолог-концерт о сегодня Евгения Гришковца «Порядок слов». Место: Дворец культуры.
- 13 июня, 17:00 — концерт-распутье «Направо пойдешь» от творческого объединения петербургских музыкантов mader nort. Исполнители: Екатерина Долматова (голос, гусли), Александра Меньшова (скрипка), Екатерина Виноградова (баян), Тихон Антонов (ударные), Ярослав Коваленко (бас-гитара, фортепиано), Владислав Федоров (фортепиано). Место: Музей-заповедник «Монрепо», Главная сцена.
- 13 июня, 19:00 — Спектакль «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина («Плохой театр»). Спектакль о 90-х, взрослении и подростковой дружбе на фоне переломного для страны времени. Лауреат «Золотого Софита» (лучший актерский ансамбль) и премии «Арлекин» (эксперимент). После смотра — обсуждение. Место: Выборгский замок.
- 14 июня, 19:00 — торжественное награждение участников лабораторий V Фестиваля «Культурный Выборг. Адаптация». Место: Выборгский замок.
- 14 июня, 19:30 — спектакль «Голова» Кирилла Люкевича. Постановка для Театра «На Литейном» — кухонный триллер по пьесе Константина Стешика. Место: Выборгский замок.
Дмитрий Мульков
Детская программа:
- 12 июня, 15:00 — интерактивный спектакль-игра «Тот, который сказал “Не верю!”» от Театра «На Литейном». Знакомство с выдающимися театральными личностями ХХ века: Станиславским, Немировичем-Данченко и Чеховым. Место: Детская площадка на Батарейной горе.
- 13 июня, 15:00 — Мастер-класс по гриму для детей от Театра «На Литейном». Место: Детская площадка на Батарейной горе.
- 14 июня, 13:00 — Театр предмета. Семейная лаборатория с показом работ участников. Кураторы: Виктор Клочко, Наталья Слащева. Место: Детская площадка на Батарейной горе.
- 14 июня, 15:00 — Спектакль «Семейная пекарня» — иммерсивный сторителлинг о пекарне мсье Жана Жюля Жака. Режиссер: Юрий Макеев. Место: Детская площадка на Батарейной горе.
События лаборатории:
- 12 июня, 14:00 (а также 16:00 и 18:00) — читки современных пьес к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- 12 июня, 14:00 — пьеса «Тетя Валя — Валюша», драматург Дарья Орехова, режиссер Мария Иванова.
- 12 июня, 16:00 — пьеса «Эхо», драматург Сеппо Кантерво, режиссер Александр Костенков.
- 12 июня, 18:00 — пьеса «До войны мы жили в Ленинграде», драматург Елена Радченко, режиссер Григорий Логвинюк.
- 13 июня, 14:00 – Звуковая лаборатория для подростков с куратором Дмитрием Мульковым. Место: Музей-заповедник «Монрепо».
- Время и место проведения уточняется — сайт-специфик лаборатория с Кириллом Люкевичем.
- 13 июня, 19:00 — Сайт-специфик лаборатория Екатерины Августеняк. Место: Выборгский замок, башня святого Олафа.
- Время уточняется — сайт-специфик лаборатория с Арсением Бехтеревым. Место: Музей-заповедник «Парк Монрепо».
- 14 июня, 12:00 — детская лаборатория сценографии. Выставка работ участников Место: Культурно-досуговый центр.
- 14 июня, 17:00 — звуковая лаборатория для взрослых с кураторами из mader nort. Место: Музей-заповедник «Парк Монрепо».
Образовательная программа:
- 12 июня, 13:00 — лекция «Культурная анатомия: Голова в мировом искусстве» с театральным критиком Полиной Степановой. Место: Выборгский замок.
- 13 июня, 12:00 — лекция «Сдобное в мировом театре, кино, литературе и живописи» с театральным критиком Полиной Степановой. Место: Выборгский замок.
- 13 июня, 15:00 — лекция «Музей как фактор развития территории» с автором телеграм-каналов «Диалекты», «Музейный сувенир», «Музейный университет» Мариам Андреасян. Место: Музей-заповедник «Монрепо».
- 14 июня, 12:00 — лекция «Гений места. Локальный контекст в русскоязычной драматургии XX–XXI вв.» с искусствоведом Марией Сизовой. Место: Музей-заповедник «Парк Монрепо».
- 14 июня, 14:00 — лекция «Культурные проекты как практика заботы о себе» с театроведом Александриной Шаклеевой. Место: Выборгский замок.
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