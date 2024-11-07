Тихон Жизневский возвращается к главной роли в спектакле по роману Толстого «Воскресение» на сцену Александринского театра

Последний роман Льва Толстого «Воскресение» — работу над ним писатель с перерывами вел с 1889 по 1899 год, — был представлен на сцене Александринского театра впервые в январе этого года. Увидеть постановку вновь с Тихоном Жизневским в главной роли можно 15 и 16 ноября.

Сценическая адаптация, над которой Никита Кобелев работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и отдельные сцены из других произведений классика, среди них — повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего».