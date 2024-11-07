Тихон Жизневский возвращается к главной роли в спектакле по роману Толстого «Воскресение» на сцену Александринского театра

Звезду «Преступления и наказания» (самого обсуждаемого сериала сезона!) в образе Дмитрия Нехлюдова можно увидеть вновь уже в ноябре!
Последний роман Льва Толстого «Воскресение» — работу над ним писатель с перерывами вел с 1889 по 1899 год, — был представлен на сцене Александринского театра впервые в январе этого года. Увидеть постановку вновь с Тихоном Жизневским в главной роли можно 15 и 16 ноября.
Сценическая адаптация, над которой Никита Кобелев работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и отдельные сцены из других произведений классика, среди них — повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего».
К Тихону Жизневскому на сцену присоединится Анна Блинова в роли Катюши Масловой. Также в постановке заняты Игорь Волков, Мария Кузнецова, Елена Немзер, Ольга Белинская, Александра Большакова, Андрей Матюков, Иван Трус, Валентин Захаров, Анна Селедец, Алиса Шидловская, Анна Величко, Иван Жуков и Иван Супрун.
Режиссер — о «Воскресении» Льва Толстого:
Для меня в романе было важно увидеть, «вскрыть» внутренний сюжет, не внешний. Мне интересно, как меняется главный герой, какой он путь проходит, пытаясь искупить то зло, которое причинил другому человеку, разобраться, а можно ли его вообще исправить? Нехлюдов старается облегчить участь девушки, которую когда-то обесчестил. Встречает её случайно на суде. Прозревает и понемногу меняется. Он попадает в жизнь, которая была ему непривычна, которую он не знал. Воскресение — если говорить просто, это восстание из тела. Человек из горизонтальной жизни, в которой он был в богатстве и пресыщенности, пробуждается и открывается для жизни иной, ищет смысл для себя, то ради чего жить. Он знакомится с другой Россией, которую не знал, не видел. Пытается разобраться, где он, с кем он, кто он. Понять, что правильно, что неправильно.
В 2022 году Никита Кобелев дебютировал в Александринке спектаклем «Тварь» по пьесе Валерия Семеновского. Работа была отмечена премией «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма» и показана на Днях Александринского театра в Москве и Ереване. «Подход Никиты Кобелева к классическим текстам отличает пристальное внимание к смыслам произведения, режиссер ищет не иллюстративного, но содержательного соответствия мыслям и идеям автора. Для Кобелева всегда важно актуальное звучание текста, то, как он резонирует с залом здесь и сейчас. В романе Толстого, который воссоздает широкую панораму русской жизни конца XIX века, режиссера прежде всего интересует частная история главного героя Дмитрия Нехлюдова», — отмечают в Александринском театре.
Напомним, в июле этого года режиссер сменил Валерия Фокина на посту художественного руководителя Александринского театра.
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