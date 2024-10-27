Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Максим Матвеев на концептуальном показе «Преступления и наказания»

Режиссер

«Достоевский равнодушен к материальной среде. У него встречаются такие, например, фразы в этом романе: «В гостиной стоял круглый стол овальной формы». Он всегда очень скупо дает пейзаж, очень скупо дает обстановку. Для него декорации и ландшафт не принципиальны. Он работает со смыслами, с философией, с Евангелием. Ему важны характеры, разговоры о важном, умном, сложном - на этом фокус.

Мы следуем как бы за духом автора - занимаемся философией, психологией, в то же время мы работаем на территории вечной России».