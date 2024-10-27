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Репортажи

Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Максим Матвеев на концептуальном показе «Преступления и наказания»

На Кинопоиске скоро стартует долгожданное «Преступление и наказание». Действие одного из самых важных романов в истории литературы перенесено в XXI век, на улицы летнего Санкт-Петербурга. К выходу первых четырех серий (сразу!) культурное пространство «Третье место» стало на один вечер миром героев Достоевского. Шесть тематических залов на двух этажах создавали атмосферу сериала. «Зал суда» представлял собой символическое заседание, в котором зрители становились присяжными, заслушивающими истории героев из первых уст. Тематические залы Раскольников, Соня Мармеладова, Порфирий и Ивановны погружали гостей в сущность и переживания персонажей. Обсуждение премьеры продолжалось в Кабаке.

Гостями премьеры стали создатели проекта и исполнители главных ролей: режиссер Владимир Мирзоев, актеры Тихон Жизневский, Владимир Мишуков.

Тихон Жизневский. Владимир Маслов, Владимир Мирзоев, Владимир Мишуков
Тихон Жизневский, Владимир Маслов, Владимир Мирзоев, Владимир Мишуков
Тихон Жизневский. Александр Каменский , Ася Гладковская, Владимир Мирзоев, Владимир Маслов, Владимир Мишуков
Тихон Жизневский, Александр Каменский , Ася Гладковская, Владимир Мирзоев, Владимир Маслов, Владимир Мишуков
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Владимир Мишуков

Владимир Мишуков

Константин Плотников. Влад Коноплев
Константин Плотников, Влад Коноплев

Владимир Мирзоев

Режиссер

«Достоевский равнодушен к материальной среде. У него встречаются такие, например, фразы в этом романе: «В гостиной стоял круглый стол овальной формы». Он всегда очень скупо дает пейзаж, очень скупо дает обстановку. Для него декорации и ландшафт не принципиальны. Он работает со смыслами, с философией, с Евангелием. Ему важны характеры, разговоры о важном, умном, сложном - на этом фокус.

Мы следуем как бы за духом автора - занимаемся философией, психологией, в то же время мы работаем на территории вечной России».

Полина Маликова (Толстун). Ренат Маликов
Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов
Константин Плотников
Константин Плотников
Денис Прытков, Максим Матвеев
Максим Матвеев, Денис Прытков
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Илья Дель. Александра Дроздова
Илья Дель, Александра Дроздова
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Ася Гладковская

Ася Гладковская

Полина Филоненко
Полина Филоненко
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов
Анна Гусева
Анна Гусева
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Антон Рудзат
Антон Рудзат
Кристина Галько
Кристина Галько
Артем Злобин
Артем Злобин
Ольга Звагольская. Дмитрий Гачко
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксенова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская
Тихон Жизневский. Владимир Маслов, Владимир Мирзоев, Ася Гладковская, Владимир Мишуков
Тихон Жизневский, Владимир Маслов, Владимир Мирзоев, Ася Гладковская, Владимир Мишуков

Тихон Жизневский

Актер, исполнитель роли Дмитрия Разумихина

«Разумихин в сериале — герой неоднозначный, в отличие от солнечного, светлого человека в романе, который пытается Раскольникова обратить на сторону разума. 

По сюжету Разумихин живет в квартире у Пашеньки, хозяйки Раскольникова, и он не только с ней живет, но и плотно взаимодействует, как мужчина с женщиной. И вообще он любит женщин и женский пол.

Ко всему прочему, он родственник Порфирия Петровича, и поэтому не исключено, что он может проходить стажировку в полиции. Разумихин тоже хочет расследовать это дело, он не просто слоняющийся студент, помощник, вытаскиватель разума. Он заинтересован в том, чтобы ловить преступников».

Максим Матвеев. Владимир Мишуков
Максим Матвеев, Владимир Мишуков
Кристина Сасонко, Григорий Сасонко
Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян
Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян
Юра Питенин
Юра Питенин
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Олег Перфилов, Алена Мельникова
Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун)
Саша Амплитуда
Саша Амплитуда
Анастасия Климова. Анна Седакова, Юлия Лысенко
Анастасия Климова, Анна Седакова, Юлия Лысенко
Анита Фазли
Анита Фазли
Юрий Смекалов, Анастасия Климова
Анастасия Климова, Юрий Смекалов
Евгения Нагимова, Елизавета Замарина
Евгения Нагимова, Елизавета Замарина
Павел Романов, Анна Белинская

Павел Романов, Анна Белинская

Дарья Гладких

Дарья Гладких

Ольга Маки
Ольга Маки
Полина Сидихина. Анатоль Вовк
Полина Сидихина, Анатоль Вовк
Полина Шевцова

Полина Шевцова

Илья Борисов

Илья Борисов

Саша Секержицкая. Кирилл Секержицкий
Саша Секержицкая,  Кирилл Секержицкий 
Иван Батарев

Иван Батарев

Ангелина Карпухина, Антон Рудзат, Евгения Сероусова
Ангелина Карпухина, Антон Рудзат, Евгения Сероусова
Мария Ситник
Мария Ситник

Владимир Мишуков

Актер, исполнитель роли Порфирия Петровича

«Порфирий Петрович, в отличие от книжного оригинала, в сериале немногословен. Однако он все так же остается персонажем мистическим и таинственным: неясно, есть ли у него жена, дети, даже фамилия его остается неизвестной. В сериале он выполняет функцию того самого внутреннего голоса разума. А для того, чтобы не потерять разум, нужна одна очень важная практика — называть вещи своими именами».

В фойе первого этажа были представлены мерчем из лицензионных коллекций по сериалу «Преступление и наказание»: красная моносерьга в форме капли SBLESKOM, чашка с изображением Раскольникова от «Императорского фарфорового завода» и ароматическая свеча Banka Home. 

Гости погрузились в атмосферу мира «Преступления и наказания» не только в тематических залах с контентом, но и в Кабаке — где смогли попробовать угощения «Цех 85» и тематические напитки

Анна Гусева, Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун), Анна Гусева
Влад Коноплёв

Влад Коноплёв

Фото: Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Многолет

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