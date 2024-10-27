Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Максим Матвеев на концептуальном показе «Преступления и наказания»

На Кинопоиске скоро стартует долгожданное «Преступление и наказание». Действие одного из самых важных романов в истории литературы перенесено в XXI век, на улицы летнего Санкт-Петербурга. К выходу первых четырех серий (сразу!) культурное пространство «Третье место» стало на один вечер миром героев Достоевского. Шесть тематических залов на двух этажах создавали атмосферу сериала. «Зал суда» представлял собой символическое заседание, в котором зрители становились присяжными, заслушивающими истории героев из первых уст. Тематические залы Раскольников, Соня Мармеладова, Порфирий и Ивановны погружали гостей в сущность и переживания персонажей. Обсуждение премьеры продолжалось в Кабаке.
Гостями премьеры стали создатели проекта и исполнители главных ролей: режиссер Владимир Мирзоев, актеры Тихон Жизневский, Владимир Мишуков.
Владимир Мишуков
Владимир Мирзоев
Режиссер
«Достоевский равнодушен к материальной среде. У него встречаются такие, например, фразы в этом романе: «В гостиной стоял круглый стол овальной формы». Он всегда очень скупо дает пейзаж, очень скупо дает обстановку. Для него декорации и ландшафт не принципиальны. Он работает со смыслами, с философией, с Евангелием. Ему важны характеры, разговоры о важном, умном, сложном - на этом фокус.
Мы следуем как бы за духом автора - занимаемся философией, психологией, в то же время мы работаем на территории вечной России».
Ася Гладковская
Тихон Жизневский
Актер, исполнитель роли Дмитрия Разумихина
«Разумихин в сериале — герой неоднозначный, в отличие от солнечного, светлого человека в романе, который пытается Раскольникова обратить на сторону разума.
По сюжету Разумихин живет в квартире у Пашеньки, хозяйки Раскольникова, и он не только с ней живет, но и плотно взаимодействует, как мужчина с женщиной. И вообще он любит женщин и женский пол.
Ко всему прочему, он родственник Порфирия Петровича, и поэтому не исключено, что он может проходить стажировку в полиции. Разумихин тоже хочет расследовать это дело, он не просто слоняющийся студент, помощник, вытаскиватель разума. Он заинтересован в том, чтобы ловить преступников».
Павел Романов, Анна Белинская
Дарья Гладких
Полина Шевцова
Илья Борисов
Иван Батарев
Владимир Мишуков
Актер, исполнитель роли Порфирия Петровича
«Порфирий Петрович, в отличие от книжного оригинала, в сериале немногословен. Однако он все так же остается персонажем мистическим и таинственным: неясно, есть ли у него жена, дети, даже фамилия его остается неизвестной. В сериале он выполняет функцию того самого внутреннего голоса разума. А для того, чтобы не потерять разум, нужна одна очень важная практика — называть вещи своими именами».
В фойе первого этажа были представлены мерчем из лицензионных коллекций по сериалу «Преступление и наказание»: красная моносерьга в форме капли SBLESKOM, чашка с изображением Раскольникова от «Императорского фарфорового завода» и ароматическая свеча Banka Home.
Гости погрузились в атмосферу мира «Преступления и наказания» не только в тематических залах с контентом, но и в Кабаке — где смогли попробовать угощения «Цех 85» и тематические напитки
Фото: Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Многолет
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