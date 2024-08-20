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«Тварь ли я дрожащая?»: В сети появился первый тизер-трейлер «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в роли Родиона Раскольникова

Каст мечты! Любовь Аксенова — Дуня Раскольникова, Тихон Жизневский — Дмитрий Разумихин, Алена Михайлова — Соня Мармеладова. И это далеко не все участники нового проекта Владимира Мирзоева.

Новая интерпретация «Преступления и наказания», режиссером которой выступил автор «Блондинки» и сериала «Топи» Владимир Мирзоев, перенесет действие романа Федора Достоевского в XXI век — на улицы летнего Петербурга. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Иван Янковский

Актер, исполнитель роли Родиона Раскольникова:

Идея сделать проект «Преступление и наказание» возникла, когда мы с Владимиром Мирзоевым снимали финал сериала «Топи». Во время подготовки к съёмкам я искал вдохновение в литературе и живописи. Я пытался найти художника, который был бы созвучен моему герою, и через картины погрузиться во внутренний мир автора. Им оказался Эдвард Мунк. В тот момент я находился за границей и купил потрясающий сборник со всеми картинами Мунка — и просто листал его. Смотрел, вглядывался в тени, в странных персонажей. В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж, Родион, кричит на мосту. Это, конечно, привет Мунку, его замечательной работе «Крик». Мы сняли эту сцену одной из первых.

Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Съемки сериала проходили в Петербурге. Самые зрелищные натурные сцены снимались на набережных реки Фонтанки и канала Грибоедова, у памятника Ленину на улице Декабристов и у «Дома Раскольникова» на Гражданской, возле Никольского рынка и Новой Голландии. Также сцены снимали в стенах бывших коммуналок, покинутых жильцами.

Премьера сериала состоится этой осенью на Кинопоиске.

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