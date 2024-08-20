«Тварь ли я дрожащая?»: В сети появился первый тизер-трейлер «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в роли Родиона Раскольникова

Иван Янковский

Актер, исполнитель роли Родиона Раскольникова:

Идея сделать проект «Преступление и наказание» возникла, когда мы с Владимиром Мирзоевым снимали финал сериала «Топи». Во время подготовки к съёмкам я искал вдохновение в литературе и живописи. Я пытался найти художника, который был бы созвучен моему герою, и через картины погрузиться во внутренний мир автора. Им оказался Эдвард Мунк. В тот момент я находился за границей и купил потрясающий сборник со всеми картинами Мунка — и просто листал его. Смотрел, вглядывался в тени, в странных персонажей. В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж, Родион, кричит на мосту. Это, конечно, привет Мунку, его замечательной работе «Крик». Мы сняли эту сцену одной из первых.