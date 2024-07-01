«Упсала-Цирк» представит спектакль по сериалу «Трудные подростки» с актерами каста и саундтреком от победительницы «Новых пацанок» Киры Медведевой

Главными героями цирковой постановки «Трудные подростки: гимн свободе и юности» станут 12 подростков-воспитанников «Упсала-цирка», которые пластикой акробатических трюков поговорят на общие и личные темы: любви, взрослении и поиске своего места в мире. Все трюки будут выполнены без страховки. Сюжет спектакля будет разворачиваться в декорациях съемочной площадки сериала, релиз последней серии которого затянется — «эта история про нас самих, про наше время и нашу молодость, у которой нет шанса повториться и перемотать свои дни назад».

«Мы хотели показать подростков такими, какие они есть, без приукрашиваний. В целом, этим спектаклем хотелось сказать миру, что молодость всегда права, что у нее есть огромные шансы изменять мир, совершать ошибки, создавать новое. В ней очень много мудрости, силы и желания жить, даже несмотря на трудные этапы и сложность коммуникации с внешним миром. Молодость — огромный шанс, возможность жить и развиваться», — поделилась режиссер постановки Лариса Афанасьева

Премьерные показы «Трудные подростки: гимн свободе и юности» пройдут 4, 6 и 7 июля при участии каста сериала и победительницы «Новых пацанок» Кирой Медведевой, которая впервые исполнит трек, записанный специально для спектакля. Далее запись спектакля появится на стриминг платформе Wink.ru.