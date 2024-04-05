Что смотреть в театрах Петербурга в апреле?

Фестиваль LOFT, театр «На Васильевском» (от 12+ до 18+)

На двух площадках со своими лучшими спектаклями выступят театры из ближнего зарубежья и разных городов России: приедут труппы из Беларуси и Узбекистана, а также из Москвы, Омска, Новосибирска, Красноярска, Астрахани и не только. А еще покажут режиссерские эскизы — в рамках лаборатории, посвященной жанру антиутопии.

Откроет фестиваль премьера спектакля «Пир» театра «На Васильевском» в постановке Романа Смирнова — новая интерпретация пушкинских «Маленьких трагедий», персонажи которой предстанут в атмосфере трагической исповедальности.

С 15 по 28 апреля