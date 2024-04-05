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Театр

Что смотреть в театрах Петербурга в апреле?

Фестивали Dance Open и LOFT, премьера оперы «Золушка», документальная сказка в жанре кабаре о Всеволоде Мейерхольде в режиссуре Кирилла Люкевича и «Воскресение» Толстого в версии Семена Серзина (с Розой Хайруллиной в касте!) — рассказываем о главных театральных событиях апреля. 

Изображение предоставлено пресс-службой Александринского театра

«Кабаре им. Мейерхольда», Александринский театр (18+)

Документальная сказка режиссера Кирилла Люкевича, лауреата «Золотой маски» и премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», посвящена жизни и творческим поискам реформатора театра Всеволода Мейерхольда (его 150-летие отмечают в этом году). На сцене появятся не только сам родоначальник метода биомеханики, но и его знаменитые современники и коллеги — Станиславский, Немирович-Данченко, Маяковский, Чехов, Есенин, Булгаков, Шаляпин и другие. О резких поворотах в судьбе Мейерхольда и сломе эпох — от Серебряного века к революции и новому советскому быту — расскажут с помощью масок, кукол и музыкальных номеров. 

5 апреля

Фото: Сергей Рыбежский. Предоставлено пресс-службой театра «На Литейном»

«Родные / близкие», театр «На Литейном» (18+)

Сюжет похож на анекдот: к уже очень зрелому жениху приходят на смотрины сразу три невесты — медсестра, вахтерша (на пенсии) и экс-балерина. Это дочь главного героя вместе с мужем пытаются устроить жизнь любимого папы, а, по сути, избавиться от него. Комедийный регистр довольно быстро сменяется на трагикомический, а сюжет смещается в сторону общечеловеческого — мечты и разочарования, надежды и тревоги случаются в жизни практически каждого. Режиссер Михаил Смирнов ставит пьесу Александра Галина «Ретро», написанную больше сорока лет назад и бывшую чрезвычайно популярной, со старшим поколением труппы театра. 

5, 29 апреля

Балет «Ярославна»
Изображение предоставлено пресс-службой фестиваля Dance Open

Балет «Ярославна»

Международный фестиваль балета Dance Open, Александринский театр (12+)

XXIII сезон фестиваля откроется петербургской премьерой исторического спектакля «Ярославна» от Пермского театра оперы и балета: «Слово о полку Игореве» здесь предстанет в новом авангардном прочтении. «Урал Балет» из Екатеринбурга покажет одноактные работы «Павильон Армиды», «Венгерские танцы» и «Sextus Propertius». За международную часть отвечают театр Vuyani (ЮАР) с постановкой «Сион: Реквием по "Болеро" Равеля», танцевальная компания Хермана Корнехо (Аргентина) с шоу «Танго после заката», а также театр современного танца Гуандуна (южная провинция Китая), который представит балет «Круг небесный». Программа завершится большим гала-вечером (подробности о нем пока не сообщают). 

С 9 по 19 апреля

Фото предоставлено пресс-службой «Приюта комедианта»

«Воскресение», «Приют комедианта» (18+)

Премьера перенесенного ранее спектакля Семена Серзина по хрестоматийному роману Льва Толстого — о вине Нехлюдова перед Катюшей Масловой, ошибках прошлого и том, как жизнь невозможно повернуть назад. Зрителей ждут проникновенные истории о судьбах несправедливо осужденных, исполнение «Владимирского централа» на манер русской народной песни и несравненная Роза Хайруллина в роли арестантки Кораблевой, произносящей «Вечер в хату». 

11 апреля

Олег Погудин в образе
Фото предоставлено пресс-службой «Приюта комедианта»

Олег Погудин в образе

«Лермонтов. Я к вам пишу», «Приют комедианта» (18+)

Музыкально-драматическая история придумана и поставлена певцом Олегом Погудиным к 210-летию Лермонтова. В основе — не только сочинения самого поэта, но и Пушкина, а еще письма и воспоминания императора Николая I, фрейлины Александры Смирновой-Россет и хозяйки литературного салона Евдокии Ростопчиной. В спектакле о любви, злом роке и одиночестве прозвучит 19 романсов. 

13 апреля

Спектакль «Тахир и Зухра», театр «Шалом» (Москва)
Фото: Лана Павлова. Предоставлено пресс-службой театра «На Васильевском»

Спектакль «Тахир и Зухра», театр «Шалом» (Москва)

Фестиваль LOFT, театр «На Васильевском» (от 12+ до 18+)

На двух площадках со своими лучшими спектаклями выступят театры из ближнего зарубежья и разных городов России: приедут труппы из Беларуси и Узбекистана, а также из Москвы, Омска, Новосибирска, Красноярска, Астрахани и не только. А еще покажут режиссерские эскизы — в рамках лаборатории, посвященной жанру антиутопии.

Откроет фестиваль премьера спектакля «Пир» театра «На Васильевском» в постановке Романа Смирнова — новая интерпретация пушкинских «Маленьких трагедий», персонажи которой предстанут в атмосфере трагической исповедальности. 

С 15 по 28 апреля

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра

«Золушка», Мариинский театр (12+)

Весенняя премьера театра — опера Джоаккино Россини в постановке режиссера Екатерины Малой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев. 

Впервые «Золушку» показали в 1817 году в римском театре «Валле». Для композитора опера стала уже 20-й, несмотря на юный возраст — Россини тогда было 26 лет. Он сочинил ее за рекордные 24 дня, а либретто за одну ночь написал поэт Якопо Ферретти. Судьбы произведения и главной героини рифмуются: сначала «Золушка» не пользовалась успехом, но позднее смогла покорить весь мир. Тем не менее живое исполнение — большая редкость: спеть «Золушку» могут только певицы высокого класса.

17, 18 и 21 апреля

Изображение предоставлено пресс-службой студии «Сдвиг»

«И мир бы стал лучшим местом», студия «Сдвиг» (12+)

Первая работа танцевальной компании «Земные радости» осмысляет через движение проблему внутреннего разлада, когда нет сил ни на что. Как новое может возникнуть на руинах прошлого, а также где найти силы и вдохновение? Звуковым ландшафтом выступит религиозная вокальная музыка — барочная секвенция stabat mater и индийский дхрупад. 

20, 21 апреля

Текст: команда «Собака.ru», Наталия Эфендиева

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