Что смотреть в театрах Петербурга в апреле?

Фестивали Dance Open и LOFT, премьера оперы «Золушка», документальная сказка в жанре кабаре о Всеволоде Мейерхольде в режиссуре Кирилла Люкевича и «Воскресение» Толстого в версии Семена Серзина (с Розой Хайруллиной в касте!) — рассказываем о главных театральных событиях апреля.
«Кабаре им. Мейерхольда», Александринский театр (18+)
Документальная сказка режиссера Кирилла Люкевича, лауреата «Золотой маски» и премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», посвящена жизни и творческим поискам реформатора театра Всеволода Мейерхольда (его 150-летие отмечают в этом году). На сцене появятся не только сам родоначальник метода биомеханики, но и его знаменитые современники и коллеги — Станиславский, Немирович-Данченко, Маяковский, Чехов, Есенин, Булгаков, Шаляпин и другие. О резких поворотах в судьбе Мейерхольда и сломе эпох — от Серебряного века к революции и новому советскому быту — расскажут с помощью масок, кукол и музыкальных номеров.
5 апреля
«Родные / близкие», театр «На Литейном» (18+)
Сюжет похож на анекдот: к уже очень зрелому жениху приходят на смотрины сразу три невесты — медсестра, вахтерша (на пенсии) и экс-балерина. Это дочь главного героя вместе с мужем пытаются устроить жизнь любимого папы, а, по сути, избавиться от него. Комедийный регистр довольно быстро сменяется на трагикомический, а сюжет смещается в сторону общечеловеческого — мечты и разочарования, надежды и тревоги случаются в жизни практически каждого. Режиссер Михаил Смирнов ставит пьесу Александра Галина «Ретро», написанную больше сорока лет назад и бывшую чрезвычайно популярной, со старшим поколением труппы театра.
5, 29 апреля
Балет «Ярославна»
Международный фестиваль балета Dance Open, Александринский театр (12+)
XXIII сезон фестиваля откроется петербургской премьерой исторического спектакля «Ярославна» от Пермского театра оперы и балета: «Слово о полку Игореве» здесь предстанет в новом авангардном прочтении. «Урал Балет» из Екатеринбурга покажет одноактные работы «Павильон Армиды», «Венгерские танцы» и «Sextus Propertius». За международную часть отвечают театр Vuyani (ЮАР) с постановкой «Сион: Реквием по "Болеро" Равеля», танцевальная компания Хермана Корнехо (Аргентина) с шоу «Танго после заката», а также театр современного танца Гуандуна (южная провинция Китая), который представит балет «Круг небесный». Программа завершится большим гала-вечером (подробности о нем пока не сообщают).
С 9 по 19 апреля
«Воскресение», «Приют комедианта» (18+)
Премьера перенесенного ранее спектакля Семена Серзина по хрестоматийному роману Льва Толстого — о вине Нехлюдова перед Катюшей Масловой, ошибках прошлого и том, как жизнь невозможно повернуть назад. Зрителей ждут проникновенные истории о судьбах несправедливо осужденных, исполнение «Владимирского централа» на манер русской народной песни и несравненная Роза Хайруллина в роли арестантки Кораблевой, произносящей «Вечер в хату».
11 апреля
Олег Погудин в образе
«Лермонтов. Я к вам пишу», «Приют комедианта» (18+)
Музыкально-драматическая история придумана и поставлена певцом Олегом Погудиным к 210-летию Лермонтова. В основе — не только сочинения самого поэта, но и Пушкина, а еще письма и воспоминания императора Николая I, фрейлины Александры Смирновой-Россет и хозяйки литературного салона Евдокии Ростопчиной. В спектакле о любви, злом роке и одиночестве прозвучит 19 романсов.
13 апреля
Спектакль «Тахир и Зухра», театр «Шалом» (Москва)
Фестиваль LOFT, театр «На Васильевском» (от 12+ до 18+)
На двух площадках со своими лучшими спектаклями выступят театры из ближнего зарубежья и разных городов России: приедут труппы из Беларуси и Узбекистана, а также из Москвы, Омска, Новосибирска, Красноярска, Астрахани и не только. А еще покажут режиссерские эскизы — в рамках лаборатории, посвященной жанру антиутопии.
Откроет фестиваль премьера спектакля «Пир» театра «На Васильевском» в постановке Романа Смирнова — новая интерпретация пушкинских «Маленьких трагедий», персонажи которой предстанут в атмосфере трагической исповедальности.
С 15 по 28 апреля
«Золушка», Мариинский театр (12+)
Весенняя премьера театра — опера Джоаккино Россини в постановке режиссера Екатерины Малой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
Впервые «Золушку» показали в 1817 году в римском театре «Валле». Для композитора опера стала уже 20-й, несмотря на юный возраст — Россини тогда было 26 лет. Он сочинил ее за рекордные 24 дня, а либретто за одну ночь написал поэт Якопо Ферретти. Судьбы произведения и главной героини рифмуются: сначала «Золушка» не пользовалась успехом, но позднее смогла покорить весь мир. Тем не менее живое исполнение — большая редкость: спеть «Золушку» могут только певицы высокого класса.
17, 18 и 21 апреля
«И мир бы стал лучшим местом», студия «Сдвиг» (12+)
Первая работа танцевальной компании «Земные радости» осмысляет через движение проблему внутреннего разлада, когда нет сил ни на что. Как новое может возникнуть на руинах прошлого, а также где найти силы и вдохновение? Звуковым ландшафтом выступит религиозная вокальная музыка — барочная секвенция stabat mater и индийский дхрупад.
20, 21 апреля
Текст: команда «Собака.ru», Наталия Эфендиева
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