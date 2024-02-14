Новая российская хореография и авангардное переосмысление «Слова о полку Игореве»: объявлена программа фестиваля Dance Open-2024

В программу, которую представят на основной сцене Александринского театра, включены лучшие балетные постановки. Однако в историю фестиваля апрель-2024, вероятнее всего, войдет как сезон триумфа российского балета. «Урал Балет» покажет вечер одноактных балетов «Павильон Армиды/Венгерские танцы/Sextus Propertius» (петербургская премьера!), а Пермский театр оперы и балета презентует собственную версию исторического балета «Ярославна» — впервые в России. Также в программе пять балетных вечеров и Гала звезд Dance Open.
XXIII сезон Международного фестиваля балета Dance Open откроется 9 апреля петербургской премьерой исторического спектакля «Ярославна». Созданный по мотивам древнерусского эпоса «Слова о полку Игореве» в 1974 году, спектакль предстанет в новом авангардном прочтении: автором либретто и хореографом-постановщиком выступил Алексей Мирошниченко — главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета.
11 апреля покажут постановку, ставшую историей еще до своей премьеры. Феномен российского балета — «Урал Балет» — представит символичную тройчатку «Павильон Армиды/Венгерские танцы/Sextus Propertius». На одной сцене встретятся творения трех важных для труппы хореографов: Вячеслава Самодурова, Антона Пимонова и Максима Петрова.
Зарубежная часть фестиваля представлена труппой из ЮАР Vuyani Dance и аргентинской командой Хермана Корнехо. 13 апреля в постановке «Сион: реквием по "Болеро" Равеля» на сцену в танцевальном реквиеме выйдут более 38 человек — впервые в России балетная труппа и хор в полном составе. «Гипнотическая магия «Болеро», в котором автор разглядел аналогию ритуальным траурным ритмам своей родины, в сочетании с мотивами творчества знаменитого южноафриканского писателя Закеса Мда, создают удивительный коктейль сочетаний западной и южноафриканской культуры. А все вместе это обеспечивает общечеловеческое, универсальное звучание спектаклю», — отмечают организаторы фестиваля.
15 апреля национальная тематика найдет продолжение в шоу «Танго после заката» — «пьянящем сочетании эротики и атлетизма, окрашенном сине-золотым светом ночи в Буэнос-Айресе». Это не академическое танго в привычном для нас понимании: в основе шоу все та же национальная экзотика, но переработанная и обогащенная новыми идеями и сопредельными видами искусства. И если у южно-африканской труппы источником вдохновения стал Морис Равель, то программа аргентинцев целиком и полностью посвящена Астору Пьяццоле.
Под грифом «Made in China» 16 апреля труппа современного танца Гуандуна покажет свою версию современного китайского балета — постановку «宿 / Круг небесный». Это первая в Китае профессиональная труппа, возникшая в 1992 году и специализирующаяся на стиле модерн. Завершится фестивальная программа 19 апреля — большим гала-вечером с участием солистов ведущих российских и зарубежных театров.
Международный фестиваль балета Dance Open пройдет с 9 по 19 апреля 2024 года на основной сцене Александринского театра.
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