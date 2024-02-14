Новая российская хореография и авангардное переосмысление «Слова о полку Игореве»: объявлена программа фестиваля Dance Open-2024

Под грифом «Made in China» 16 апреля труппа современного танца Гуандуна покажет свою версию современного китайского балета — постановку «宿 / Круг небесный». Это первая в Китае профессиональная труппа, возникшая в 1992 году и специализирующаяся на стиле модерн. Завершится фестивальная программа 19 апреля — большим гала-вечером с участием солистов ведущих российских и зарубежных театров.

Международный фестиваль балета Dance Open пройдет с 9 по 19 апреля 2024 года на основной сцене Александринского театра.

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