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Мариинский театр представит оперу «Золушка» Джоаккино Россини — это первая весенняя премьера!

Ранее опера звучала в полусценической версии в Концертном зале Мариинского театра. В режиссуре театрального постановщика Екатерины Малой полномасштабный спектакль будет представлен впервые — премьерные показы пройдут на исторической сцене 17, 18 и 21 апреля.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Мировая премьера «Золушки» Россини состоялась в 1817 году в римском театре Валле. Для композитора опера стала двадцатым сочинением в этом музыкальном жанре жанре, несмотря на юный возраст — Россини был 26-ой год. Либретто было написало для полусценического исполнения итальянским поэтом Якопо Ферретти за ночь, а музыкальное сопровождение — за 24 дня. Из-за спешки в написании оперы постановка 1817 года провалилась. Однако разнохарактерные арии и меццо-сопрано главной героини сделали оперу популярной в Италии и за ее пределами. Адаптированный на современные композитору реалии сюжет несколько меняет персонажей, оставляя исконную идею знаменитой сказки Шарля Перро. Злая мачеха превратилась во вредного отчима Маньифико, крестная фея — в мудрого наставника принца Алидоро.

Цветана Омельчук
Фото: Михаил Вильчук/Мариинский театр

Цветана Омельчук

Премьера оперы Джоаккино Россини на либретто Якопо Ферретти пройдет 17, 18 и 21 апреля на исторической сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.

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