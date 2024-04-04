Мариинский театр представит оперу «Золушка» Джоаккино Россини — это первая весенняя премьера!

Мировая премьера «Золушки» Россини состоялась в 1817 году в римском театре Валле. Для композитора опера стала двадцатым сочинением в этом музыкальном жанре жанре, несмотря на юный возраст — Россини был 26-ой год. Либретто было написало для полусценического исполнения итальянским поэтом Якопо Ферретти за ночь, а музыкальное сопровождение — за 24 дня. Из-за спешки в написании оперы постановка 1817 года провалилась. Однако разнохарактерные арии и меццо-сопрано главной героини сделали оперу популярной в Италии и за ее пределами. Адаптированный на современные композитору реалии сюжет несколько меняет персонажей, оставляя исконную идею знаменитой сказки Шарля Перро. Злая мачеха превратилась во вредного отчима Маньифико, крестная фея — в мудрого наставника принца Алидоро.