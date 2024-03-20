Что смотреть в театрах Петербурга в марте?

«Пуритане», Мариинский-2 (12+)

Новая постановки оперы Винченцо Беллини, который создал одно из самых сложных для исполнения произведений за всю историю жанра. Заставить слушателя «плакать, ужасаться, умирать» — так видел свою задачу итальянский композитор, когда сам ставил свое сочинение в 1835 году в Париже (этот триумф стал последним — 33-летний Беллини умер через полгода).

События музыкальной драмы разворачиваются в середине XVII века в Англии во время гражданской войны — республиканцы-протестанты сражаются с католиками-роялистами. Главная любовная пара — из враждующих лагерей.

Режиссер — Владислав Фурманов, музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

23 марта