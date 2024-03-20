Что смотреть в театрах Петербурга в марте?

Три разные версии «Воскресения» Толстого (с Ильей Делем, Анной Блиновой или Розой Хайруллиной!), танцевальный перформанс фестиваля «Context. Diana Vishneva» на Левашовском хлебозаводе, «Кроткая» Достоевского в видении Артема Злобина, история о сектах в постановке Бориса Павловича «Риф» и любовный четерехугольник «Месяц в деревне» в режиссуре Романа Габриа — рассказываем о главных театральных событиях конца марта.
«Стеклянный зверинец», «Мастерская» (12+)
Спектакль Дмитрия Хохлова поставлен по одной из самых репертуарных пьес Теннесси Уильямса. Отчасти автобиографическую историю американского драматурга режиссер трактует как историю побега. Все трое членов семьи Вингфилд глубоко несчастны и несчастливы. Однако ни один не пытается сделать хоть что-то для изменения своего положения и близких, зато каждый страшится жить и пытается сбежать, лишь бы не видеть окружающих и не нести ответственность даже за себя.
21 марта
Борис Павлович
«Риф», «Скороход» (18+)
Лауреат «Золотой маски» и автор первого в России инклюзивного мюзикла, режиссер Борис Павлович поставил с актерами «Такого театра» спектакль по одноименному роману Алексея Поляринова — книге о тоталитарной религиозной секте. Повествование в ней устроено нелинейно: механизмы власти показаны глазами нескольких героев — журналистки Тани, ее матери Киры и американской студентки-антрополога Ли. Тем интереснее, как Павлович перенес это на сцену.
22, 23 марта
Роза Хайруллина в спектакле «Лир»
«Воскресение», «Приют комедианта» (18+)
В этом сезоне сразу три петербургских театра — помимо «Приюта» это Ленсовета и Александринка — посчитали актуальным хрестоматийный роман Льва Толстого о вине Нехлюдова перед Катюшей Масловой, ошибках прошлого и том, как жизнь невозможно повернуть назад. Но у версии Семена Серзина есть безапелляционный козырь — Роза Хайруллина в небольшой, но выигрышной роли арестантки Кораблевой, символа надежды на возможность возрождения.
23, 24 марта
«Пуритане», Мариинский-2 (12+)
Новая постановки оперы Винченцо Беллини, который создал одно из самых сложных для исполнения произведений за всю историю жанра. Заставить слушателя «плакать, ужасаться, умирать» — так видел свою задачу итальянский композитор, когда сам ставил свое сочинение в 1835 году в Париже (этот триумф стал последним — 33-летний Беллини умер через полгода).
События музыкальной драмы разворачиваются в середине XVII века в Англии во время гражданской войны — республиканцы-протестанты сражаются с католиками-роялистами. Главная любовная пара — из враждующих лагерей.
Режиссер — Владислав Фурманов, музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
23 марта
Илья Дель
«Воскресение», Театр им. Ленсовета (большая сцена) (16+)
Режиссер Айдар Заббаров поставил на основной ленсоветовской сцене роман Льва Толстого, который сочинялся 10 лет и оказался последним в биографии писателя. «Воскресение» — его вторая работа в этом петербургском театре. Первая случилась шесть лет назад — постановка толстовской повести «Казаки».
Ученика Сергея Женовача заметили еще во время учебы, а его дебютную работу в Театре им. Г. Камала обсуждали не только в Казани. После было еще много разных постановок — в Альметьевске, МХТ, «Современнике», Вахтанговском. И каждый раз критики отмечали деликатное и бережное обращение с текстами разной степени известности. Так что история о слабости и одновременно безграничных силе и воле человеческой души, а также банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать, в руках по-настоящему надежных. В роли князя Дмитрия Нехлюдова — Илья Дель.
23 марта
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», Театр им. Ленсовета (малая сцена) (6+)
В репертуаре Театра им. Ленсовета полно детских спектаклей: «Снежная королева», «Птицы», «Маршак – Маршак» и, конечно же, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», виденный не одним поколением ленинградцев и петербуржцев (постановке Норы Райхштейн стукнуло 54 года!). А вот Пушкина — не было. Исправить эту досадную оплошность театр решил в юбилейный год поэта (а когда же еще?!).
Мастер придумывать очаровательные и нежные истории Мария Романова взялась за сюжет о царевне, ставшей жертвой интриг злой мачехи, и богатырях ее спасших. Режиссер обещает погружение «в магию и лад пушкинского слова, в сакральные образы, что передала поэту в детстве няня Арина Родионовна», а еще — наглядно показать, как добро и жизнь все-таки побеждают с помощью любви. Сказочный мир создали художник Мария Брянцева и художник по свету Андрей Лебедь.
23 марта
Роман Габриа на репетиции постановки
«Месяц в деревне», Театр им. Комиссаржевской (16+)
Спектакль Романа Габриа по мотивам самой известной пьесы Ивана Тургенева рождался в непрерывном репетиционном процессе. Режиссер и артисты сконцентрировались на психологических связях персонажей, которые и двигают сюжет. Сам русский классик считал этот текст не комедией, а повестью в драматической форме. Правда, когда он публиковал пьесу в 1855 году, то не думал, что она годится для сцены. По-настоящему история раскрылась уже в ХХ веке.
В постановке о любовном четырехугольнике заняты актеры Георгий Корольчук, Евгения Игумнова, Ольга Белявская, Елена Симонова, Анатолий Горин и другие.
24, 25 марта
«Ку-ка-ре-ку!», «Зазеркалье» (6+)
Весенние каникулы в театре «Зазеркалье» откроются джазом. Причем для самой юной аудитории и в формате мюзикла. Петербургский композитор Наталия Краш решила соединить обаятельные стихи Ирины Токмаковой и Натальи Хрущевой, чей ярко выраженный фонетический рисунок должен идеально лечь на музыку. А поставят одноактное сочинение Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая, студентки мастерской Александра Петрова.
25, 27 марта
«Пушкин. Дорожные истории», театр «На Литейном» (12+)
Сергей Морозов и Светлана Князева придумали двухактную историю на основе текстов Пушкина, первая часть которой поставлена по «Станционному смотрителю», вторая — по «Графу Нулину».
«Смотритель», входящий в цикл «Повести Белкина», — душераздирающая история отношений дочери и обожающего ее отца, сентиментальный шедевр в миниатюре. Светлана Князева строит сюжет вокруг вечного конфликта отцов и детей и поиска романтической любви и счастья независимо от цены, которую приходится платить. «Граф», напротив, анекдот по изящной поэме, который в трактовке Сергея Морозова будет похож на затейливую музыкальную шкатулку: здесь полно вокальных выходов со старинными русскими песнями, романсами позапрошлого века и даже фрагментами из известной оперетты.
26 марта
«Воскресение», Новая сцена Александринского театра (16+)
В прошлом июне Никита Кобелев стал главным режиссером Александринского театра. Вследствие чего интерес к его январской премьере кратно увеличился. Еще больше он возрос, когда стало известно, что роль князя Нехлюдова исполняет Тихон «майор Гром» Жизневский, а роль Катюши Масловой — Анна Блинова. Правда, 27 марта протагониста сыграет Виктор Шуралев.
Соавтор сценической версии Дмитрий Богославский (один из главных современных белорусских драматургов) добавил в текст романа мотивы и отдельные сцены из «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и неоконченного рассказа «Записки сумасшедшего». Что означает: «панорама русской жизни», как определили некогда последний роман Толстого, предстанет панорамой же сегодняшней реальности во всем ее великолепии.
27 марта
«Король Лир», МДТ — Театр Европы (16+)
К одной из самых известных пьес Шекспира в МДТ обращаются не впервые. Версия 2006 года с Петром Семаком в роли отца неблагодарных дочерей, например, была удостоена премии «Золотая маска» за работу художника — Давида Боровского.
В новой редакции режиссер Лев Додин заново переосмысляет хрестоматийный текст с другим поколением актеров. Так, Лира теперь играет Сергей Курышев (в 2006-м он был графом Глостером), Гонерилью — Марина Гончарова, Регану — Дарья Ленда, Корделию — Анна Завтур. Выпускающим художником стал Александр Боровский, хотя решения Давида Боровского тоже сохранили.
28, 29, 30 марта
Левашовский хлебозавод
«По ту и по эту сторону», Левашовский хлебозавод (16+)
Первое событие XII сезона фестиваля «Context. Diana Vishneva» — в этом году он посвящен связи танца и архитектуры.
Междисциплинарный проект исследовательницы кинотанца и куратора Дины Верютиной «По ту и по эту сторону» состоит из двух частей: инсталляции от бюро ludi_architects (авторы — Любовь Леонтьева и Валерия Руднева) и танцевального перформанса «Архи-текстура», в котором хореограф Ксения Бурмистрова покажет архитектуру личности — «уровни чувственных и эмоциональных состояний, этажи памяти, внутренние и внешние опоры».
28, 30 марта
«Кроткая. Монтаж», ТЮЗ (18+)
Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2023 года, ученик Льва Эренбурга, режиссер НДТ Артем Злобин ставит на новой сцене ТЮЗа им. Брянцева свой первый спектакль по классическому тексту — повести Достоевского. Она написана от лица мужчины, потерявшего жену: главный герой пытается осознать случившееся и понять причины личной трагедии. Злобин адаптирует историю о несовпадении форм любви двух «подпольных героев» под современные реалии. В ролях — Иван Стрюк, Милана Владыкина и Анна Лебедь.
29 марта
«Бешеные деньги», Театр им. Ленсовета (16+)
Театр им. Ленсовета не остался в стороне от прошлогоднего 200-летия драматурга Островского. Тем более, что именно с постановки комедии «Бешеные деньги» в 1933 году началась его история.
Версия конца 2023-го — это не реконструкция постановки почти вековой давности. Новая работа — бенефис для каждого исполнителя, демонстрация колоритных и полнокровных характеров и мастер-класс великолепной русской речи. А столь ответственное дело доверили режиссеру Юрию Цуркану, знающему драматургию Островского как свои пять пальцев.
29 марта
«Таня», «Балтийский дом» (малая сцена) (16+)
Один из суперхитов советского театра — драма «Таня» Алексея Арбузова — снова становится востребованной. Написанная незадолго до начала Великой Отечественной войны пьеса позже была переработана и немедленно стала классикой отечественной драматургии. Мелодрама о первой любви, фатальных потерях, разочарованиях, открытиях и, в конечном итоге, взрослении, пока где-то в отдалении разворачиваются грандиозные исторические события, казалось бы, укоренена в своем времени, но тем интереснее увидеть, как режиссер Вацлав Дембовский справился с довольно архаичным текстом. А заодно — и с призраками прошлого.
30 марта
«День числа Пи», БДТ (малая сцена) (12+)
«День числа Пи» — история, сочиненная Ниной Дашевской, пишущей «для небольших детей, подростков и взрослых». Она рассказывает о школьных буднях и сопутствующих им перипетиям, о пользе уроков математики и занятий музыкой, а также о способности принять себя и услышать другого (при определенных душевных усилиях). Спектакль построен как рождающаяся в головах героев череда внутренних монологов, которые рано или поздно пересекутся в одной точке. И тут-то станет очевидно — не так уж они и различаются.
Режиссер Фамил Джавадов полагает, что «это история про умение разглядеть человека в другом, не похожем на тебя самого, и принять его. Это умение помогает расширить свое представление о мире».
31 марта
Текст: Наталия Эфендиева, команда «Собака.ru»
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