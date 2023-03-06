Премия Художественного театра от МХТ имени Чехова объявила номинантов дебютного сезона

Напомним, МХТ имени Чехова учредил ежегодную Премию Художественного театра в конце февраля 2023 года. Ее цель — поддержка «молодых талантов» в возрасте до 35 лет включительно, проявивших себя в разных видах искусства. Церемония награждения победителей премии состоится 27 марта 2023 года на Основной сцене МХТ имени Чехова. Специальный приз от театра — победители премии в каждой номинации получат уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы скульптора Серебряного века Голубкиной.