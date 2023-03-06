Премия Художественного театра от МХТ имени Чехова объявила номинантов дебютного сезона

В шорт-листе первого сезона премии — Елизавета Ищенко, исполнившая главную роль в сериале «Алиса не может ждать», и Евгений Музалевский, чьи работы экспонировались в рамках выставки «Как поймать мотылька?» в Музее-квартире Набокова в Петербурге.
Елизавета Ищенко, «Алиса не может ждать»
Номинация «Балет»:
- Ильдар Гайнутдинов — партия Фавна, «Фавн» (хореография: С. Л. Шеркауи). Продюсерская компания MuzArts, Большой театр
- Алексей Путинцев — партия Флоризеля, «Зимняя сказка» (хореография К. Уилдон), Большой театр
- Елизавета Кокорева — партия Сильфиды, «Сильфида» (хореография А. Бурнонвиль, новая редакция Й. Кобборг), Большой театр
Номинация «Опера»:
- Альбина Латипова, сопрано — партия Донны Анны, «Дон Жуан» (В. А. Моцарт), Большой театр
- Наталия Ляскова, меццо-сопрано — партия Юдит, «Замок герцога Синяя Борода» (Б. Барток), Пермский театр оперы и балета
- Алена Верин-Галицкая, сопрано — Star me kitten (А. Шуберт), Дягилевский фестиваль
Номинация «Литература»:
- Ислам Ханипаев — роман «Холодные глаза», «Альпина. Проза»
- Ася Володина — роман «Протагонист», «Редакция Елены Шубиной»
- Алексей Колесниченко — сборник стихов «Последний случай», «Формаслов»
Номинация «Кино»:
- Никита Кологривый, актер — «Два холма» (режиссер Д. Грибанов), платформа START
- Елизавета Ищенко, актриса — «Алиса не может ждать» (режиссер Н. Мещанинова), платформа START
- Иван Соснин, режиссер — «Далекие близкие», платформа KION
Номинация «Театр»:
- Андрей Гордин, режиссер — «Хорошо, что я такой». Совместная работа Мастерской Брусникина, театра «Практика» и фестиваля «Территория. Kids»
- Анастасия Белова, актриса — «БЕСприданница» (режиссер Е. Марчелли), Театр Моссовета
- Василиса Перелыгина, актриса — «Гамлет in Moscow» (режиссер К. Богомолов), Театр на Бронной
Номинация «Современное искусство»:
- Вова Перкин — выставка «День Утописта», галерея «Наковальня»
- Джоли Алиен — выставка «Сухая крапива», Московский музей современного искусства
- Евгений Музалевский — экспозиция «Как поймать мотылька?», Музей-квартира В. В. Набокова
Номинация «Классическая музыка»:
- Софья Кипрская, арфа. Ebb tide (Р. Максвелл), «Барочное фламенко» (Д. Хенсон-Конант). Концертное пространство «Зарядье»
- Дарья Ушакова, скрипка. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор (И. Брамс). Московский государственный симфонический оркестр, концертный зал «Оркестрион»
- Анна Савкина, скрипка. Концерт для скрипки с оркестром (П. И. Чайковский). Симфонический оркестр Мариинского театра, Мариинский театр
Номинация «Современная академическая музыка»:
- Марк Булошников — звуковая инсталляция «Мгновения». Экспозиция «Настройки-2», Дом культуры ГЭС-2
- Егор Савельянов — Мультимедийный музыкальный проект «Гидра» для ансамбля. Московский ансамбль современной музыки, программа «Русская музыка 2.0»
- Роман Жауров — роизведение Reverb для пяти исполнителей, металлических объектов и электроники. Московский ансамбль современной музыки, программа «Русская музыка 2.0»
Напомним, МХТ имени Чехова учредил ежегодную Премию Художественного театра в конце февраля 2023 года. Ее цель — поддержка «молодых талантов» в возрасте до 35 лет включительно, проявивших себя в разных видах искусства. Церемония награждения победителей премии состоится 27 марта 2023 года на Основной сцене МХТ имени Чехова. Специальный приз от театра — победители премии в каждой номинации получат уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы скульптора Серебряного века Голубкиной.
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