МХТ имени Чехова учредил ежегодную Премию Художественного театра

Ежегодная Премия Художественного театра будет вручаться в восьми номинациях: «Театр», «Опера», «Балет», «Кино», «Литература», «Современное изобразительное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка». Первая церемония вручения состоится в Международный день театра, который отмечается 27 марта.

«Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования. Это первая премия и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить ее ежегодно… Сейчас мы создаем новый репертуар и новое лицо Художественного театра, сохраняя старые традиции. Но одновременно смотрим в будущее нашей культуры, учреждая Премию Художественного театра», — отметил художественный руководитель театра Константин Хабенский.

Напомним, весной МХТ имени Чехова приедет с гастролями в Петербург. В свой юбилейный 125-й год театр покажет, «каков МХТ сегодня, к чему он пришел за свою большую историю». В программе гастролей, как и в репертуаре театра, «есть место и классике, и эксперименту, есть место артистам и режиссерам разных поколений и разных эстетических взглядов».